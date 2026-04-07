Poco a poco, con el paso de los años, hemos visto cómo la línea aérea regiomontana de bajo costo se va consolidando. En VivaAerobus -a cargo de Juan Carlos Zuazua- están de manteles más que largos, pues acaban de cumplir su décimo aniversario participando como “patrocinador oficial” del “Tecate Pa´l Norte”, el festival de música más importante que se lleva a cabo en la bellísima Sultana del Norte, Monterrey.

Viva, por su esencia juvenil y dinámica, se reconoce a sí misma como “la aerolínea más divertida de las Américas”, por eso no es de extrañar que llegue a su décimo aniversario como patrocinador oficial de un evento que crece año con año, y que cada vez genera más expectativa, por la variedad de artistas y de géneros distintos; es sin lugar a dudas, en un festival muy bien planeado.

Ustedes saben que odio el centralismo que tiene este país, por eso me encanta cuando festivales, eventos culturales o deportivos se llevan a cabo en otro lado que no sea la abarrotada Ciudad de México; por eso me parece un total acierto que la diversión sea en el gran escenario que representa el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“Tecate Pa´l Norte" es un festival de música que se atreve a manejar diversos géneros musicales, desde el hipnótico hip hop, pasando por el rock en todas sus variedades, así como los poderosos “beats” de la música electrónica, sin dejar de lado -por supuesto- a la música regional.

Por motivos de salud, tristemente en esta ocasión no pude estar presente en el festival, pero es impresionante el manejo tan espectacular y sobre todo la expectativa que crean con los artistas sorpresa, donde se combina el gusto culposo y la nostalgia.

Porque eso es lo divertido de este festival: las dinámicas, los escenarios, los lugares que se usan para que te tomes una foto del recuerdo, todo pensando en un amplio público que va a ver a sus artistas favoritos, o a sus gustos inconfesables, porque para gustos los colores, por eso cada año “Tecate Pa´l Norte" se posiciona como uno de los mejores festivales de música del país.

Viva lo tiene muy claro, este festival ha servido para impulsar el turismo en Monterrey, y para que la gente que asiste se quede en la ciudad a disfrutar de todo lo que la Sultana del Norte tiene para ofrecer.

Además, en estos años en los que la aerolínea ha sido patrocinador oficial ha dedicado cinco aeronaves al “Tecate Pa´l Norte”, con su respectivo livery alusivo del evento.

Con esto generan ansias y grandes expectativas, pues la gente se emociona cuando viaja en un avión que trae en el empenaje la imagen del festival, más si les toca cuando van para Monterrey, pues genera mucho ambiente, ya que se busca pasársela bien.

Viva sigue siendo la encargada del “Escenario Sorpresa”, el momento el festival que la gente espera con más emoción, ya que el artista invitado suele deslumbrar a todo el público asistente.

Por supuesto, no puede faltar el consabido merchandising, “merch” para las nuevas generaciones que aman los souvernirs. Son memorables las dinámicas que hace la línea aérea para que la gente se gane obsequios, y entradas para el festival, incluso la posibilidad de estar en el espacio del hospitality.

La presencia de Viva se destaca gracias a una monumental rueda de la fortuna (yo tengo mi foto del festival del año pasado), que es uno de puntos más representativos de este festival de música.

Como ya es costumbre estaremos pendientes del cartel del próximo año, y ojalá en esa ocasión sí podamos asistir, para divertirnos un rato en uno de los mejores festivales de música que hay en la actualidad.

Pero aquí no acaban los motivos de celebración de Viva. Junto a su exitosa participación como patrocinador oficial en el “Tecate Pa´l Norte", la aerolínea sigue de manteles largos, pues acaba de recibir su aeronave número 108, un mapachito, esto es un A321Neo, que se integra a su flota.

Este avión se destaca por su configuración de cabina Airspace, para que los pasajeros a bordo tengan una experiencia mucho más cómoda. Es un avión sumamente eficiente, que permite a la línea aérea consolidarse con una de las flotas más jóvenes que hay en el país, con la que ofrece vuelos accesibles, seguros, pero sobre todo que sean una de las mejores experiencias para los viajeros.

Y si en algo se destaca Viva es precisamente en buscar aliados locales, de Monterrey para ofrecer a bordo productos novedosos como lo son las limonadas con colágeno de la marca Wayú, así como snacks de la Ramos, o la famosa “Chicha-ramén”.

No lo olviden, Viva ofrece 60 destinos tanto nacionales como internacionales en más de 190 rutas, que por cierto sigue creciendo, gracias a las alianzas que mantiene con Aerus para vuelos cortos, y con Iberia para brincar el charco.

¡Tengo tres motivos para felicitar a Viva! Por el gran éxito al patrocinar el “Tecate Pa´l Norte 2026″; por la llegada a su flota del avión número 108; y no olvidemos que Viva es también la aerolínea de la selección mexicana de futbol.