La aerolínea de bajo costo VivaAerobus, al mando de Juan Carlos Zuazua, estrena una nueva y muy interesante ruta, que se suma a la otra que previamente lanzó con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ), que dicho sea de paso, cada vez se consolida más.

Viva no ceja en su empeño de seguir conectado al país, y busca distintas opciones para que la gente pueda viajar; lo he expresado varias veces: la operación descentralizada de sus vuelos la convierte en una aerolínea verdaderamente exitosa, pues salir de aeropuertos que no sean el de la Ciudad de México (AICM), es algo que no les da miedo.

Por eso ahora apuestan a salir de su base original, el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), y volar directamente al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí (SLP), con varios objetivos a la vista. Por supuesto impulsar el turismo entre ambos estados, para que la gente regia conozca la huasteca potosina, y que los huastecos disfruten de las bellezas que ofrece la Sultana del Norte.

Pero no solamente hablamos de pasajeros de turismo, esta nueva ruta también es clave para el desarrollo económico de ambas entidades estatales, para que puedan intercambiar bienes, impulsando así la mejora de calidad de vida de los habitantes, tanto para los del estado de Nuevo León, como para los de San Luis Potosí.

No sé si algunos recuerden a una aerolínea comercial que por una mala administración y temas de la pandemia de Covid 19, tuvieron que salir del mercado, y el estado de San Luis Potosí -junto con otros destinos- estuvo batallando con su conectividad aérea, que prácticamente quedó truncada.

Por ello, el lanzamiento de esta nueva ruta de Viva servirá no solo para no dejar desconectada a la entidad, sino para que tengan la posibilidad, saliendo de San Luis Potosí y llegando a Monterrey, de disfrutar de más de 45 rutas tanto nacionales como internacionales.

Porque al llegar a Monterrey puedes conectar con destinos como Los Ángeles, Miami, Houston, Orlando, Nueva York o Chicago, solo por nombrar algunos, pero hay muchos más, e igualmente puedes conectar con muchos otros destinos dentro de la República Mexicana.

Viva sigue fortaleciendo la conectividad aérea de San Luis Potosí con el inicio de su ruta a Monterrey (Especial)

Por supuesto, para la gente regia será más fácil disfrutar de un estado que cuenta con pueblos mágicos como Real de Catorce, o de su capital que es una joya de la época colonial; también está Xilitla, pueblito de la huasteca potosina en donde podrán encontrarse con el Jardín Escultórico de Edward James, que es de una belleza surrealista indescriptible, es como entrar a un sueño, donde el arte y la naturaleza se fusionan.

Y bueno, si hablamos de gastronomía, San Luis Potosí tiene muchísimo que mostrar, como las sorprendentes “enchiladas potosinas”, quizás el platillo más icónico del estado, que se hace con masa preparada con chiles secos, esto es, se mezcla, y por eso las tortillas suelen tener ese color rojo tan característico. Luego se rellenan con queso fresco o de canasta, acompañadas de una salsa y se “visten” con crema, lechuga, más queso y ¡como no!, sus respectivas rebanaditas de aguacate que no pueden faltar.

Tampoco se pueden perder del famoso “zacahuil”, un tamal gigantesco que se cocina en horno de tierra y que es delicioso. En este la masa se mezcla con una salsa martajada y se rellena ya sea de carne de puerco o de cerdo, o ambas, y se baña con una especie de mole muy especiado, se cubre con hojas de plátano y como si fuese barbacoa pasa toda una noche en un horno de tierra.

De igual manera, los potosinos tienen más cerca la oportunidad de conocer la ciudad de Monterrey, su paseo de Santa Lucía, su bellísimo Parque Fundidora, la Macroplaza o su barrio Antiguo del Centro y degustar una buena carnita asada, un delicioso cabrito, con sus respectivas tortillas de harina, que son simplemente deliciosas, y para cerrar con algo dulce, ¿hay algo más típico que las Glorias? Mi abuela que era de Monterrey solía darnos Glorias a sus nietos cada vez que regresaba de la Sultana del Norte y venía a la Ciudad de México.

Así que ya lo saben, esta ruta nueva de Monterrey a San Luis Potosí estará operando con tres frecuencias semanales, saliendo los martes, jueves y domingos, en un horario a las 12:30 para estar aterrizando en la huasteca potosina a las 13:40 del día.

Y el vuelo regreso saliendo de San Luis Potosí está programado a las 14:15 para terminar llegando al Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 15:35. Sin duda un excelente horario. Estos vuelos son operados con la flota más moderna de Airbus, aviones de A320 y A321, tanto los normales como los NEO.

Como lo dije al inicio, esta ruta se suma a la que se tiene saliendo de San Luis Potosí directamente al AIFA, terminal aérea desde la que podrán conectar con 35 rutas nacionales e internacionales, como Bogotá en Colombia y en el caso de destinos dentro del país se podrá viajar a Guadalajara o Los Cabos, tan solo por mencionar algunas de ellas.

Con esto Viva deja claro que sigue creciendo y fortaleciéndose como una línea aérea joven, alegre, moderna y muy dinámica, a la que no le da miedo arriesgar. Felicidades Viva por esa nueva ruta. Que vengan muchas más.