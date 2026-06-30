Sabemos que Venezuela sufrió dos terremotos que han dejado devastada la zona de La Guaira, e incluso Maiquetía, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS), que es la principal terminal aérea del país.

Al momento de escribir estas líneas, seguían evaluando los daños de las instalaciones aeroportuarias, con la participación de expertos tanto venezolanos como extranjeros. La prioridad es verificar que haya continuidad con los vuelos que llegan con ayuda humanitaria.

Existen tres opciones más, la Base Aérea Generalísimo Francisco Miranda (La Carlota), el Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga, y el llamado Aeropuerto Metropolitano, sin embargo, el primero se utiliza principalmente para operaciones militares, el segundo se dedica a la aviación privada, ejecutiva y vuelos chárter y el tercero opera como una terminal alternativa para vuelos privados y aviones ligeros.

Por ahora se encuentran trabajando a marchas forzadas para habilitar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, ya que por sus dimensiones y cercanía con los lugares donde ocurrieron la mayoría de los derrumbes, facilita el traslado de los rescatistas.

Incluso, el sábado pasado la ministra para el Transporte de Venezuela, Jaqueline Faría, publicó un comunicado en su cuenta de la red social X, y compartió fotografías del recorrido que hizo el grupo de expertos en la terminal aérea, para saber cuáles son los daños ocasionados por los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Mostró la inspección a la pista de aterrizaje, y ya se encuentran trazando la ruta para la recuperación inmediata de las áreas con daños severos, y con ello garantizar las mejores condiciones posibles para que los vuelos humanitarios puedan seguir llegando a la zona de Maiquetía. Por el momento dicha terminal aérea está abierta solamente de forma parcial.

Los vuelos de ayuda también están llegando al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, que se ubica a unos 170 kilómetros de Caracas. Es importante que lo sepan, y tengan certeza de que la ayuda internacional sí va a llegar.

Quiero reconocer a todas las brigadas que han salido de México para apoyar a los hermanos venezolanos, desde el Ejército Nacional Mexicano, pasando por las brigadas de Topos México, Azteca y Tlatelolco, así como la Brigada de Rescate Internacional de la Cruz Roja Cancún, quienes gracias a la intervención de Volaris, partieron de Cancún rumbo a Caracas con un gran equipo, además de varios binomios caninos.

Utilizaron un vuelo charter de Volaris, que se suma al apoyo, en claro ejemplo de que gracias a la aviación, la ayuda puede llegar de forma más rápida y eficiente. Hay que tenerlo muy claro, esto apenas empieza, y de momento lo urgente es rescatar con vida a la gente que yace bajo los escombros, y para eso se requiere de ayuda inmediata.

Pero el camino va a ser largo, bien lo sabemos los mexicanos; el enfoque en estos momentos se encuentra en todas las personas que aún puedan ser rescatadas con vida. Sin embargo, la reconstrucción será un episodio largo y lento. Mucha gente se quedó literalmente sin un techo para cubrirse, y requerirán apoyo; necesitarán ropa, comida, artículos de higiene personal y muchos, muchos medicamentos y material de curación.

Porque ante estas desgracias nadie debe de perder la dignidad y necesitarán del apoyo -literalmente- de todo el mundo. Este vuelo de Volaris no es el primero. Ni será el último. Sé que poco a poco las otras líneas aéreas también se sumarán a estos vuelos de rescate, llevando ayuda, o trasladando a venezolanos que cuenten con familia en estas tierras.

Los mexicanos abrimos nuestros brazos, y en caso de ser necesario, podemos recibir refugiados. Porque ya transitamos por ese camino, sabemos lo que es perder tu casa y a uno o más familiares. Muchos tenemos anécdotas crueles del terremoto de 1985 o del 2017, sin embargo, si algo caracteriza a los mexicanos es su capacidad de ser resilientes.

Dado que esto apenas comienza, la aviación estará en los próximos días tendiendo más puentes para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Ya sea comercial o militar, la aviación siempre está lista para atender cualquier llamado donde haya un desastre.