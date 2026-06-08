La línea aérea del caballero águila e Inbursa se unen para brindarle a sus clientes y usuarios una nueva experiencia de viaje, gracias al lanzamiento de tres tarjetas de crédito, y una de débito, con el respaldo de MasterCard.

La cita fue en un lugar más que espectacular: el Museo Soumaya; rodeados de la “Puerta al Infierno” de Rodin, réplicas de la Victoria de Samotracia (la original está subiendo unas bellísimas escaleras en el Museo del Louvre, en París) y del David de Miguel Ángel, y unos originales de Tamayo que te quitan el aliento. En medio de esas obras de arte se anunció este lanzamiento, contando con la presencia del director general de Aeroméxico, el Dr. Andrés Conesa.

Para él, este lanzamiento “representa una evolución en nuestra estrategia de construir un ecosistema centrado en el cliente. No se trata solo de volar, sino de integrar la experiencia de viaje en la vida cotidiana de nuestros pasajeros, generando valor constante a través de cada interacción con la marca”.

Con esta nueva alianza entre Aeroméxico e Inbursa, buscan combinar la solidez de la institución bancaria, con su experiencia y con las nuevas tecnologías, por lo que no solamente tendrás la tarjeta en físico, sino también en digital, con la finalidad de transformar por completo la experiencia de viaje, y de quienes la usen de forma cotidiana.

Para ello es fundamental el respaldo de MasterCard, pues estas tres tarjetas de crédito, más la de débito, acompañarán a los clientes antes, durante y después de su viaje, en aras de generar más valor, de la mano del programa de lealtad Aeroméxico Rewards.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, Marco Antonio Slim Domit, destacó: “…la oportunidad de acercar a los clientes, en cada compra a sus aspiraciones de viajes. Porque viajar no es únicamente trasladarse, es unir familias, abrir oportunidades, fortalecer amistades y cumplir sueños”.

Qué mejor que utilizar cualquiera de estas tres tarjetas y gracias a ello viajar y disfrutar, pues obtienes beneficios tanto de Inbursa como de Aeroméxico Rewards; es un producto financiero pensado para los 14 millones de pasajeros de la línea aérea del caballero águila.

Mucha gente utiliza este tipo de tarjetas para acumular beneficios que se traducen en pagar parte del vuelo, acceder a ascensos (up-grades), y lo que más le gusta a muchos, poder hacer uso de los nuevos salones premier antes de su vuelo.

Para la presidente de MasterCard, División Norte de América Latina, Silvana Hernández, respaldar esta nueva alianza se hace con el “… enfoque de habilitar ecosistemas donde la tecnología, la seguridad y la innovación se traduzcan en experiencias significativas para el usuario. Esta alianza es un claro ejemplo de cómo los pagos pueden ser un habilitador clave para enriquecer cada etapa del viaje”.

Repito, este nuevo producto financiero está enfocado en beneficiar tanto a los clientes del banco Inbursa, así como a los pasajeros de Aeroméxico, y que con este nuevo portafolio de tres tarjetas de crédito y una de débito, la gente se anime a utilizarla y a volar más, gracias a todos los beneficios que se obtienen de ellas.

Aeroméxico e Inbursa lanzan 3 tarjetas (Especial)

Se diseñaron tres tipos de tarjetas de crédito distintas, pensando en las necesidades de la gente, que tiene particularidades distintas al viajar, y existen varios productos para abarcar más y elevar la satisfacción de los usuarios.

La primera tarjeta lleva por nombre “Ascend”, ascender en español, palabra que nos remite al momento en que la aeronave está en carrera de despegue, y al alcanzar la velocidad correcta comienza a ascender. Por eso esta tarjeta se pensó para los pasajeros que comienzan a volar, ya sea por estudios, negocios o placer.

En la segunda el nombre va de acuerdo con el proceso natural del vuelo de una aeronave “Elevate”; una vez que terminas el ascenso y te elevas a 34 mil pies de altura, se alcanza la fase del vuelo “recto y nivelado”. Enfocada para usuarios frecuentes, ejecutivos y profesionistas que le sacan jugo; yo conozco a varios, entre ellos mi hermano mayor y mis sobrinos, quienes son afectos a utilizar este tipo de productos financieros y beneficiarse de los puntos para canjearlos y así obtener diversas recompensas.

Para terminar con las tarjetas de crédito llega la última: “Horizon”, y tal y como su nombre lo indica, el cielo es el límite. Creada para personas que buscan exclusividad y experiencias por arriba del promedio, quienes viven los viajes de otra forma, donde ya no solamente es viajar de forma constante, sino hacerlo de la manera más placentera posible, con prioridad para el abordaje y documentación.

Y para aquellos que apenas están entrando en la adultez y buscan -tal vez- hacer un historial crediticio, nada mejor que empezar con una tarjeta de débito, que incluye por supuesto el acceso a los salones premier, descuentos en boletos de viajes y ganar puntos, entre otros muchos beneficios.

Aplica también para aquellos que utilicen los programas “Plan Multiplica” y “Aeroméxico Vacations”, con lo que aumentan las posibilidades de acumular más puntos, y luego utilizarlos.

Estas tarjetas ya se pueden conseguir a través de las páginas tanto de Inbursa como también en sucursales bancarias o puntos de venta del banco, y en el caso de Aeroméxico se puede hacer vía la página web o por su nueva aplicación móvil.

Además, las tres cuentan con tecnología contactless, y con la muesca creada para la inclusión de débiles visuales. Tanto Inbursa como Aeroméxico le apuestan al fortalecimiento de la lealtad de sus clientes.

Una vez que cuenten con su tarjeta, lo mejor será estrenarla, por lo que Aeroméxico anuncia una alianza con ViX, y se tendrá el servicio de WiFi gratuito del 11 de junio al 31 de julio tanto en flota de aviones de la familia B737MAX, los B787Dreamliner y los Embraer 190 de la alimentadora Aeroméxico Connect.

Para poder acceder, los pasajeros deberán contar con una cuenta personal con ViX y podrán utilizar sus dispositivos móviles, ya sean tablets, computadoras portátiles o el teléfono celular y ahora sí a navegar por la plataforma disfrutando de los contenidos y por supuesto de los partidos de futbol del Mundial 2026, pues ViX será la única que haga la cobertura completa de la justa deportiva más esperada del verano.

El vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, Andrés Castañeda, dijo a través de un comunicado: “En Aeroméxico seguimos transformando la experiencia de viaje para nuestros clientes, a través de alianzas innovadoras que nos permiten ofrecer la mejor conectividad y entretenimiento a bordo, respondiendo así a las nuevas expectativas que tienen los pasajeros de hoy…Unirnos con empresas líderes en su ramo, como lo es ViX, nos permite seguir creando diferenciadores que hacen de los vuelos con Aeroméxico momentos verdaderamente extraordinarios”.

De igual forma la directora general de Streaming y DTC, Joanna Musi confirmó: “En ViX estamos convencidos de que nuestro contenido merece vivirse en cualquier lugar y en cualquier momento…Unirnos con Aeroméxico nos permite llevar nuestra plataforma a donde nuestros usuarios nunca imaginaron disfrutarla: a 30,000 pies de altura. ViX es la única plataforma de streaming en español con la cobertura deportiva más completa del verano, y hoy esa experiencia está disponible incluso en el aire”.

Como pueden ver, es el mejor momento de viajar, pues además de utilizar las nuevas tarjetas de Inbursa en alianza con Aeroméxico, pueden recibir recompensas por el programa de lealtad “Aeroméxico Reward”, descuentos, up-grades, atención prioritaria en las terminales aéreas, así como el uso de los nuevos y muy cómodos salones premier. La cereza del pastel: mientras vas en vuelo, no te perderás de la fiesta mundialista. ¿Qué esperan para viajar?