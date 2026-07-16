La aerolínea Air Canada recién presentó una nueva forma para trasladarse al Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau (YUL) en el centro de Montreal, con la finalidad de hacerle más cómoda la vida a los pasajeros.

Es una gran iniciativa de esta línea aérea canadiense pensar más allá, y acercar a los pasajeros tanto al aeropuerto como al centro de una ciudad tan hermosa como lo es Montreal.

El servicio se llama “Air Canada City Shuttle”, y es una transportación terrestre, cuya magia radica en la sincronización de los horarios -arribos y despegues- de los vuelos de la aerolínea.

Esto es posible gracias a una expansión de la alianza multimodal que tienen con “The Landline Company”, que permitirá ofrecer este nuevo servicio de transportación terrestre a los pasajeros de Air Canada. Sale del Aeropuerto Internacional de Montreal, y deja a los pasajeros en el Palais des Congrès de Montréal, por tan solo nueve dólares canadienses más impuestos.

Una gran ventaja es que este tipo de transporte terrestre utiliza los carriles exclusivos en la autopista, y cuenta con un acceso privado a la terminal aérea, que hace más ágil el recorrido, recortando hasta 25 minutos en el traslado cuando mayor tráfico hay.

Este servicio cuenta con 37 frecuencias diarias, sincronizadas con las salidas y llegadas de los pasajeros de Air Canada, así que vayan a salir de vuelo o vengan llegando a Montreal, siempre contarán con el servicio de transportación terrestre disponible.

Se lleva a cabo en autobuses de categoría “premium”, por lo que para poder tomar uno de ellos en caso de estar en el centro de Montreal, solamente tendrán que desplazarse al Palais des Congrès donde se ubica un área exclusiva; una vez que se aborda el autobús, te deja directamente en el área de documentación y entrega de equipaje.

Actualmente manejan salidas cada 15 minutos en horarios de mayor demanda, entre las 04:45 de la mañana hasta las 06:30; posteriormente las salidas serán cada 30 minutos, hasta las 21:00 horas.

En el caso de salir desde la terminal aérea, los pasajeros tendrán que dirigirse a la salida en la Puerta 7, donde los autobuses de Air Canada City Shuttle los podrán recoger; los asientos podrán reservarse o incluso abordar una vez bajando del vuelo, todo dependerá de la disponibilidad.

Para el director de Aerolíneas Regionales y Mercados de Air Canada, Ranbir Singh, “Air Canada City Shuttle ofrece a nuestros pasajeros una forma más rápida y confiable de trasladarse entre el centro de Montreal y el aeropuerto… Ahora los viajeros pueden evitar el tráfico y las filas para tomar un taxi. Al combinar un servicio frecuente desde el centro de la ciudad con un acceso más rápido y directo a YUL, facilitamos su conexión con la red global de Air Canada”.

Por su parte el vicepresidente comercial de The Landline Company, Nick Johnson comentó al respecto “Llegar al aeropuerto suele ser la parte más estresante del viaje para muchos pasajeros, y no debería ser así… Este servicio contribuye a reducir la congestión en las vialidades de acceso al aeropuerto, al tiempo que hace que los viajes aéreos sean más cómodos para asistentes a convenciones, viajeros de negocios y visitantes que se hospedan en el centro de Montreal”.

Y para la presidenta y directora general del Palais des Congrès de Montréal “Este servicio representa un importante valor agregado tanto para quienes asisten a convenciones como para los turistas y, en general, para los habitantes de Montréal… La ubicación estratégica del recinto, en pleno centro de la ciudad y rodeado por una amplia oferta hotelera, lo convierte en un punto ideal para esta iniciativa, cuyo objetivo es facilitar los traslados de miles de visitantes… Nos complace llevar a cabo este lanzamiento junto con Air Canada, un socio de larga trayectoria que comparte nuestro compromiso con la movilidad sostenible y con el fortalecimiento de Montreal como un destino de negocios y turismo”.

Para finalizar, no se podía quedar fuera la postura del Aeropuerto de Montreal, el vicepresidente de Estrategia, Planeación y Sustentabilidad de ADM, Jerome Conraud manifestó que “Con el inicio oficial de la temporada de verano, ADM Aéroports de Montréal reconoce a su socio Air Canada por la puesta en marcha de este nuevo servicio de transporte entre el Aeropuerto YUL Montreal-Trudeau y el centro de convenciones de Montreal… Mientras concluyen las obras de la futura estación de la Red Metropolitana Exprés (REM, por sus siglas en inglés) y de las nuevas zonas para ascenso y descenso de pasajeros, que contribuirán a reducir la congestión en el aeropuerto, esta iniciativa ofrecerá a los viajeros una alternativa de transporte sencilla, rápida e integrada a su experiencia de viaje”.

Ahora se estarán preguntando ¿y cómo son estos autobuses? Son de la marca Prevost que se fabrican en Quebec, y cuentan con 48 asientos de piel y se reclinan, además cuentan con un muy buen espacio para las piernas.

Un plus es que cuentan con contactos eléctricos, así como con sanitarios a bordo y quienes utilicen silla de ruedas cuenta con asistencia especial, solamente deben de comunicarlo previamente con The Landline Company. El servicio para utilizar el Air Canada City Shuttle así como para consultar los horarios está disponible en la página montreal.landline.com, por lo tanto, pueden prever la utilización de este servicio.

Como se pueden dar cuenta, tanto las aerolíneas como los aeropuertos trabajan de la mano en ampliar la conectividad, ofreciendo este nuevo tipo de servicios. El verano está a la vuelta de la esquina, y es un buen momento para visitar Canadá, que en esta temporada es más que espectacular, se los digo por experiencia propia.