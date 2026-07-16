Las declaraciones realizadas por el director de la DEA durante la reciente cumbre denominada Fentanyl Free America, deben ser entendidas como algo más que un episodio de retórica política o una nueva escalada verbal en la compleja relación entre México y Estados Unidos. Constituyen, en realidad, una advertencia estratégica que el empresariado mexicano, el sistema financiero nacional, los gobiernos estatales y los actores vinculados a sectores sensibles harían mal en ignorar.

Durante años, la relación bilateral estuvo estructurada alrededor de la integración económica, el comercio y la competitividad regional. El T-MEC se convirtió en el eje ordenador de una relación que, con altibajos, mantuvo como prioridad la expansión de los flujos comerciales y la consolidación de cadenas productivas compartidas. Sin embargo, la realidad estratégica de 2026 es distinta.

Para Washington, la seguridad nacional, el combate al fentanilo, la infiltración criminal de instituciones públicas y el lavado de dinero han desplazado progresivamente al comercio como principal preocupación de la agenda bilateral.

Cuando el director de la DEA sostiene públicamente que existe una conexión profunda entre los cárteles y estructuras gubernamentales mexicanas, no está formulando únicamente una opinión. Está estableciendo el marco conceptual que justificará futuras acciones regulatorias, judiciales y financieras.

La pregunta relevante ya no es si Estados Unidos continuará incrementando la presión sobre actores mexicanos. La pregunta es sobre quién recaerá dicha presión y cuáles serán sus consecuencias.

Durante décadas, las investigaciones se concentraron en perseguir cargamentos, laboratorios, rutas de tráfico y líderes criminales. Hoy la atención se dirige hacia algo mucho más amplio: las redes financieras que permiten la operación de dichas estructuras.

La lógica es sencilla: un cártel puede perder un cargamento, puede perder un jefe regional; incluso puede perder a su liderazgo principal. Lo que no puede perder es la capacidad de mover recursos.

Por ello, las agencias estadounidenses han desplazado progresivamente su atención hacia bancos, casas de bolsa, empresas fachada, operadores financieros, contratistas, fideicomisos, importadores, exportadores y estructuras de lavado.

El objetivo ya no es únicamente detener criminales. Es desmantelar ecosistemas financieros completos.

Los acontecimientos recientes demuestran que Washington está dispuesto a utilizar herramientas que hace apenas algunos años parecían impensables.

Las acciones adoptadas por FinCEN y el Departamento del Tesoro contra instituciones financieras mexicanas enviaron un mensaje inequívoco: el acceso al sistema financiero estadounidense puede ser restringido incluso sin que exista una condena penal previa.

La capacidad de una institución para operar internacionalmente depende de su acceso a corresponsalías bancarias, transferencias en dólares y redes globales de compensación. Si dichas puertas se cierran, el impacto puede ser devastador.

Por ello, el riesgo principal para la banca mexicana no es una intervención formal por parte de autoridades nacionales. El verdadero riesgo es la pérdida de confianza por parte de los actores financieros internacionales.

En la práctica, esto implica mayores auditorías, revisiones retrospectivas, cierre de cuentas, cancelación de relaciones comerciales y endurecimiento de los procesos de cumplimiento.

Los bancos mexicanos ya han comenzado a actuar en consecuencia. La tolerancia al riesgo disminuye. Las operaciones en efectivo son observadas con mayor rigor. Las estructuras corporativas complejas generan sospechas crecientes. Y las personas políticamente expuestas enfrentan niveles de escrutinio sin precedentes.

Sin embargo, existe un aspecto particularmente delicado que el empresariado aún no parece dimensionar completamente. La contratación pública.

Supongamos un escenario donde un gobierno estatal adjudica contratos de obra pública, servicios o suministro a empresas que posteriormente son identificadas por autoridades estadounidenses como integrantes de una red criminal o de lavado de dinero. La investigación no se limitará a la empresa beneficiaria. Los investigadores seguirán la ruta completa del dinero.

Examinarán la dependencia contratante, analizarán los contratos, identificarán a los beneficiarios finales, reconstruirán los flujos financieros y revisarán las instituciones bancarias utilizadas para movilizar los recursos.

En ese contexto, la pregunta dejará de ser quién recibió el dinero. La pregunta será quién permitió que el dinero circulara.

Para las instituciones financieras, la diferencia es enorme. Un banco que actuó conforme a la normativa y aplicó controles razonables, podrá demostrar que fue un intermediario involuntario.

Pero una institución que ignoró señales de alerta, omitió verificaciones esenciales o permitió estructuras opacas podría enfrentar consecuencias regulatorias y reputacionales severas.

Quizá el efecto más importante no provenga de una sanción formal. Puede provenir del miedo.

En los mercados financieros internacionales existe un fenómeno conocido como de-risking.

Consiste en que bancos globales deciden abandonar determinados clientes, sectores o jurisdicciones porque consideran que el riesgo regulatorio supera el beneficio económico.

No se necesita una prohibición legal. Basta una percepción de riesgo elevada.

Si las principales instituciones estadounidenses concluyen que determinadas regiones, sectores o actores mexicanos presentan exposición significativa a actividades ilícitas, comenzarán a retirarse voluntariamente.

Las consecuencias serían inmediatas: menor acceso a financiamiento, mayores costos de cumplimiento, retrasos en pagos internacionales, incremento de auditorías y restricciones crecientes para operaciones transfronterizas.

Existen áreas particularmente vulnerables y el sector energético encabeza esa lista.

Los recientes casos relacionados con contrabando de combustibles y huachicol fiscal han colocado a importadores, transportistas, almacenadoras y comercializadores bajo una vigilancia extraordinaria.

A ello se suman sectores tradicionalmente utilizados para operaciones de lavado:

* construcción

* infraestructura

* bienes raíces

* casinos

* comercio exterior

* logística

* transporte

* servicios financieros especializados

La combinación de contratación pública, grandes flujos de recursos y estructuras corporativas complejas constituye precisamente el tipo de entorno que despierta el interés de las agencias financieras estadounidenses.

Muchos empresarios continúan observando estos acontecimientos como si se tratara de una disputa exclusivamente política entre gobiernos. Sería un error.

La transformación en curso tiene una dimensión profundamente económica. Las empresas deberán conocer con precisión a sus socios. A sus proveedores. A sus clientes y, especialmente, a sus beneficiarios finales.

Las prácticas que durante años fueron consideradas simples formalidades administrativas están convirtiéndose en elementos esenciales de supervivencia corporativa.

La pregunta que antes formulaban los reguladores era: ¿existe evidencia de actividad ilícita?

La pregunta actual es distinta: ¿puede demostrar que hizo todo lo razonablemente posible para evitarla?

La declaración de la DEA debe entenderse como un anuncio. No necesariamente de acciones inmediatas. Pero sí de una dirección estratégica.

Las agencias estadounidenses parecen convencidas de que el combate al narcotráfico pasa por atacar sus estructuras financieras y sus redes de protección institucional. Si esa doctrina continúa consolidándose, veremos más investigaciones, más sanciones, más auditorías y más presión sobre actores públicos y privados.

El sistema financiero mexicano probablemente no enfrentará una crisis sistémica. Pero sí enfrentará una etapa de vigilancia reforzada.

Para algunos actores, particularmente aquellos vinculados con sectores sensibles o con estructuras corporativas opacas, el margen de error se reducirá drásticamente.

La advertencia ya fue emitida. La pregunta es: quién la escuchará a tiempo.