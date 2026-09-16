A muchos de nosotros nos emociona el desfile del 16 de septiembre, sobre todo a aquellos que nos gusta mirar al cielo para ver cómo lo cruzan las distintas aeronaves. Desde niña solía subirme a la azotea de mi casa para verlos pasar cuando daban vuelta, y se enfilaban rumbo al Zócalo capitalino.

En esta ocasión hablaremos de una aeronave en especial, de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que aunque es de fabricación francesa tiene un corazón muy mexicano.

Ahora que sea el desfile, les pido que se fijen muy bien en un helicóptero, también conocido como Super Cougar, y es el H225M. Y aquí, por supuesto, les voy a contar su historia y para qué está diseñada.

De entrada, deben saber que este tipo de aeronave tiene una presencia en nuestro país de más de una década. Los primeros helicópteros modelo H225M llegaron a México en el año 2011. De esa fecha hasta la actualidad, estas aeronaves han volado más de 15 mil horas sobre todo el territorio nacional, destacándose por poder ser operadas en distintas condiciones y entornos.

Nuestras fuerzas armadas actualmente tienen 18 aeronaves entre los modelos H225 y H225M, que están repartidos de la siguiente manera:

• 13 aeronaves al servicio de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM)

• 5 aeronaves al servicio de la Secretaría de Marina (SEMAR)

Estos helicópteros tienen funciones específicas: en la FAM, se usan para agilizar el traslado de tropas, personal militar, así como material; además participan cuando se establecen puentes aéreos en desastres naturales y para la distribución de vacunas por todo el territorio nacional, como fue el caso de la pasada pandemia de Covid-19.

El en caso de SEMAR, ellos las emplean además como transporte de carga y para misiones que tienen en alta mar, ya que este tipo de modelo de helicóptero puede volar en condiciones meteorológicas adversas, pues están diseñados para volar en situaciones críticas.

Ahora como dato cultural les comento, a nivel mundial tanto el modelo H225 como el H225M, han acumulado más de un millón de horas de vuelo, y se han consolidado como el modelo ideal para misiones criticas y suelen ser usados como parte de plataformas esenciales.

En nuestro país, gracias a que son super versátiles y a la capacidad que tienen por su diseño, son usados sobre todo para responder emergencias, así como para proteger a la población.

Por eso, ahora que sea el desfile, y cuando hagan el “pase de lista”, recuerden que estas aeronaves son sumamente útiles para la población.

Además de conmemorar el 216 Aniversario del inicio de la lucha por la independencia, celebremos que contamos con estos helicópteros que funcionan para el beneficio de la población.

El H225M -también conocido como Super Cougar- es un helicóptero impresionante, ya que su diseño fue pensando para, además de operar en condiciones adversas, transportar personal; también está habilitado para evacuaciones médicas de gente que requiera traslados rápidos, cuando el tiempo hace la diferencia entre la vida y la muerte. De igual manera, sirve llevar ayuda humanitaria y otras cosas necesarias, como equipo de búsqueda y rescate de personas.

Una de sus principales características es su gran adaptabilidad, pues en su interior se pueden transportar hasta 28 personas. Esto lo vuelve un helicóptero con una gran capacidad y en caso de que se configure para una evacuación médica puede subir hasta 11 camillas y cuatro personas más.

A eso súmenle que puede cargar de forma externa hasta 4,750 kilogramos, y que, gracias a su piloto automático de cuatro ejes, y a su sistema de aviónica avanzada, su operación se puede realizar con muchísima precisión en casos de poca visibilidad.

Estos equipos ya fueron utilizados en distintas emergencias, como el caso del huracán Otis en 2023, y se convirtió en una herramienta fundamental para las laboras de búsqueda, reconocimiento, así como de transporte de personal médico para la atención inmediata de las comunidades más afectadas por el fenómeno meteorológico.

También en las inundaciones que se sufrieron en octubre del 2025; estos equipos contribuyeron a transportar ayuda humanitaria a comunidades que quedaron completamente aisladas, y llevaron a cabo misiones de rescate.

Ante estos escenarios catastróficos, aeronaves como el H225M se convierten en una herramienta ideal, ya que funciona a la perfección cuando las vías de comunicación terrestre no son funcionales, y se instalan los puentes aéreos, llevando rescatistas, personal médico y transportando gente que le urge atención médica y que no puede esperar.

Y antes de cerrar, les decía que este equipo francés tiene un corazón muy mexicano, y es porque en la planta de Airbus Querétaro se fabrican distintos componentes de este equipo H225M, que posteriormente se envían a Francia para terminar el armado de estos aparatos.

Por lo tanto, podemos decir que el corazón de estas aeronaves está hecho en nuestro país con orgullosas manos mexicanas. Por eso en este día del desfile, además de admirar la pléyade de equipos aéreos que surcarán los cielos, fíjense en el modelo H225M “Super Cougar”, porque manos mexicanas dejan el nombre de nuestro país muy en alto.