La aerolínea del caballero águila acaba de anunciar un importantísimo acuerdo. Y es que Aeroméxico y Compartamos Banco acaban de firmar un acuerdo para el impulso del uso del Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés).

Y es que cualquiera que se sume a la descarbonización de la industria aérea ponen su granito de arena para cumplir la meta trazada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para llegar en el 2050 a las cero emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Vamos a dejarlo claro, a las aerolíneas, y en el caso concreto a Aeroméxico, le importa utilizar SAF para ir disminuyendo las emisiones en sus operaciones diarias, y con ello sumarse a la lucha contra el impacto medioambiental.

Este nuevo acuerdo con Compartamos Banco funciona a través de sus viajes corporativos, esto es, dentro de su oferta de vuelos, Aeroméxico informa el porcentaje de SAF que utiliza, entonces los trabajadores y ejecutivos de la institución de banca múltiple que vuelen por la línea aérea bandera tienen el compromiso de volar en los vuelos que más utilicen SAF.

La directora de sostenibilidad & ESG en Aeroméxico, Karen Farías, mencionó: “Estamos muy emocionados de sumar cada vez más aliados en nuestra ruta hacia la descarbonización. Este esfuerzo nos permitirá acelerar la transición de México y América Latina hacia una industria aérea mucho más sostenible y con mayor conciencia de los desafíos climáticos que estamos enfrentando”.

Es un camino largo, más no imposible, por eso cada esfuerzo como este en torno a la utilización del SAF, ayuda a emitir menos contaminantes. De hecho, en otros mercados internacionales como el caso de Europa, Asia o los Estados Unidos, han implementado justamente este tipo de alianzas, dentro de sus estrategias corporativas de sostenibilidad para la mitigación del Co2.

En este caso, Aeroméxico y Compartamos Banco quieren, con esta colaboración, ser un modelo a seguir tanto en México como en el resto de América Latina. Y tengo que decirlo con todas sus letras, me parece ¡fabuloso!, entre más gente -en este caso líneas aéreas y empresas- se sumen a este tipo de iniciativas, mucho mejor.

El director general corporativo de Gentera, holding company de Compartamos Banco, Manuel de la Fuente manifestó: “Este compromiso demuestra la confianza y cercanía con Aeroméxico y también constituye un hito en nuestra aspiración de una gestión sostenible. Estas acciones tienen repercusiones positivas allende el mundo empresarial”.

En nuestro país es importante utilizar el SAF dentro de la industria aérea, pero también hay que impulsar su desarrollo y fabricación, ya que este combustible sostenible puede evitar hasta 80% de emisiones de GEI a la atmósfera, si lo comparamos con la turbosina, que es un combustible fósil.

Además, tanto el desarrollo como la fabricación del SAF son una industria de tipo “circular”, pues requiere de materias primas como aceites de cocina que ya fueron previamente usados, desechos orgánicos, así como otras grasas residuales; es lo que se requiere para ayudar a combatir el cambio climático.

Por eso, se sigue apostando por la utilización del SAF, y les he dicho, la aérea es una industria que no hace “greenwashing”, sino que realmente está comprometida. Este tipo de combustible incluso alarga la vida de los motores, y eso se traduce en reducción de los costos de mantenimiento.

El SAF le beneficia a la industria aérea de distintas formas, tal como lo expresaron a través de un comunicado por parte de Aeroméxico:

“El acuerdo impulsará el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de ambas compañías. En el caso de Aeroméxico, esta alianza aportará significativamente a su meta de cero emisiones netas para 2050, mientras que para Compartamos Banco la iniciativa formará parte de su compromiso con la reducción de emisiones asociadas a viajes corporativos”.

Yo desde esta trinchera aplaudo este tipo de acciones, que buscan mitigar las emisiones de Co2 a la atmósfera, y contribuir al cambio climático; es uno de los temas dentro de la industria aérea que más me apasionan, porque sí podemos tener una aviación realmente verde.

¡Enhorabuena!, al caballero águila y a Compartamos Banco, esperemos que más actores se sumen a este tipo de alianzas.