El Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) suspenderá vuelos por el desfile del miércoles 16 de septiembre para garantizar las seguridad de las maniobras aéreo militares.

La Secretaría de Marina compartió un comunicado donde explica que el AICM suspenderá despegues y aterrizajes de aeronaves el 16 de septiembre de las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m.

99 aeronaves de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional serán parte del desfile militar.

AICM anuncia horario de suspensión de vuelos por desfile del 16 de septiembre

El 16 de septiembre se realizarán maniobras aéreo militares para conmemorar el 216 Aniversario de la Independencia de México, por lo que el AICM suspenderá labores durante cuatro horas.

A partir de las 10:00 a.m. se suspenderán despegues y aterrizajes hasta las 2:00 P.M. por lo que todo tipo de vuelo será suspendido durante dicho horario, según indicaciones de la Agencia Federal de aviación Civil.

AICM suspende operaciones durante 4 horas por el Desfile Militar del 16 de septiembre (X/@AICM_mx)

“Se recomienda a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, en virtud de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados” AICM

Las instituciones reiteran que las suspensión de operaciones se acordó de manera coordinada entre autoridades civiles y militares.

El aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) también suspenderá labores durante el desfile militar.

¿A qué hora inicia el Desfile Aéreo militar? Esto se sabe del evento

El Desfile Militar se celebrará el miércoles 16 de septiembre e inicia a las 10:00 p.m. y se realizará un recorrido por diversas zonas del Centro de las CDMX.

Se espera que el desfile aéreo para conmemorar el aniversario de la Independencia de México inicie alrededor de las 11:00 a.m. y finalice a la 13:00 p.m.

93 aeronaves de la Fuerza Aérea y 6 de la Guardia Nacional serán parte del desfile aéreo, en total participarán 99 aeronaves durante el evento cívico-militar.