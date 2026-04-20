No fue un mensaje más. Fue un síntoma. Donald Trump volvió a su red con un texto largo, desparpajado, saturado de amenazas y contradicciones. Amenaza con atacar infraestructura crítica —centrales eléctricas, instalaciones estratégicas— bajo el argumento de que Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz “sin motivo”… y en la misma línea presume que el control del paso lo ejerce Washington. Acusa… y al mismo tiempo reconoce el punto de fricción que dice combatir. Suma advertencias de sanciones a países enteros, restricciones de visas a quienes no se alineen y una narrativa donde todo depende de su decisión. Es un mensaje sin eje, sin contención, sin lógica consistente. No ordena. Se desborda.

Y luego llega el segundo golpe. No en forma de política, sino de símbolo. Un fragmento de “My Way” de Frank Sinatra difundido como si fuera una declaración de método. No es música. Es postura. Es el poder reducido a voluntad personal. Es el “se hace a mi manera” elevado a doctrina. No lo dice abiertamente, pero lo proyecta con claridad: no hay límite, no hay contrapeso, no hay regla que no pueda doblarse. No es comunicación política. Es construcción de personaje.

No es estilo. Es señal.

Porque cuando el poder entra en contradicción pública sobre el mismo hecho estratégico y además se envuelve en una narrativa de autosuficiencia, deja de imponer realidad y empieza a disputarla… incluso consigo mismo. Y en esa disputa, el margen de error crece. Porque si no hay una versión coherente hacia afuera, es difícil sostener que exista hacia adentro.

El punto crítico sigue siendo el mismo: Ormuz. Se anunció control. Se insinuó bloqueo. Se proyectó capacidad de imponer condiciones. Pero la realidad es otra: tránsito parcial, supervisión difusa, autoridad en disputa. Irán acusa incumplimiento de un acuerdo que nunca fue claro —si es que existió—; Estados Unidos sostiene presión sin formalizar reglas. No hay marco compartido. No hay entendimiento verificable. Hay narrativas que chocan. Y cuando dos actores aseguran mandar en el mismo corredor estratégico, el problema deja de ser diplomático.

Se vuelve operativo.

Ahí aparece el riesgo que nadie quiere nombrar: el error. No la decisión calculada. No la amenaza anunciada. No el discurso altisonante. El error. Un radar mal interpretado. Una maniobra mal leída. Una cadena de mando que responde fuera de tiempo. En un entorno saturado de activos militares, mensajes contradictorios y ausencia de reglas claras, el accidente deja de ser improbable.

Se vuelve cuestión de tiempo.

Mientras tanto, el tablero global empieza a moverse sin un árbitro claro. Europa explora salidas para contener el impacto energético. China observa y capitaliza sin exponerse. Rusia mide tiempos. Otros actores se alinean por interés, no por lealtad. El resultado es un sistema más fragmentado, más flexible… y más peligroso.

En paralelo, el frente interno estadounidense no desaparece. Migración, presión social, tensiones institucionales, incertidumbre económica. Nada se resolvió. Todo se acumuló. Ese es el elefante —o la manada— que sigue en la sala. Y mientras más se proyecta fuerza hacia afuera, más evidente se vuelve la falta de control hacia adentro.

En ese entorno, incluso los rumores encuentran terreno fértil. La versión de una posible escalada hacia Cuba no tiene sustento sólido. Pero el hecho de que circule y se considere posible revela algo más grave: el umbral de lo creíble se desplazó. Cuando lo improbable empieza a parecer plausible, el problema ya no es el rumor.

Es el contexto.

Y ese contexto ya no está bajo control claro.

Por eso el punto dejó de ser quién va a ganar.

Es quién está dejando de controlar.

Y en ese terreno, las señales son cada vez más evidentes: contradicción, saturación, amenaza sin calendario, sanción indiscriminada, narrativa personalista, exhibición de poder sin estructura. No ordena. No estabiliza.

Desborda.

El Papa León XIV ya entró al tablero y alteró la conversación moral. No resuelve. No define. Pero incomoda. Y cuando el poder se siente incómodo, reacciona. No siempre con claridad.

A veces con exceso.

Y el exceso, en un entorno de alta fricción, no contiene.

Empuja.

Por eso hay una línea que conviene fijar con frialdad: esto no va a escalar por decisión. Puede escalar por error.

Y cuando eso ocurra… no habrá narrativa que lo explique, no habrá discurso que lo contenga, no habrá liderazgo que lo detenga a tiempo.

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