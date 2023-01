“En el crimen todo es cuestión de forma. Las variantes de la delincuencia no son más que proteísmos de un mismo hecho: la violación de la ley.” ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR

“Es tiempo de medio silencio, de boca helada y murmullo, palabra indirecta, aviso en la esquina. Tiempo de cinco sentidos en uno solo.” CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Derrota en la Corte

Lo sucedido con la ministra Yasmín Esquivel no debería caer en el olvido ni para los políticos de cualquier tiempo y signo ni para la sociedad mexicana como un todo.

Me parece que el enojo de la población contra funcionarios y representantes corruptos y, por tanto violadores de la ley, que capitalizó tan bien López Obrador hace unos años, sigue allí. Visiblemente entre algunos segmentos de la ciudadanía.

La terquedad de Esquivel de producir más mentiras sobre la mentira solo ha enfadado más a esas personas. Y ese sentir lo captaron bien los ministros de la SCJN. Por lo que a la votación de ayer se refiere, tomaron cartas en el asunto.

Antes hubieron simpatizantes de la 4T que defendieron a la cuestionada ministra aduciendo que el golpeteo se debía por ser mujer y por estar contendiendo por la presidencia de la Suprema Corte. No es válida dicha confusión y menos utilizar en ese modo el tema de género. Se le señaló (no golpeó) por su plagio y por el fraude que lo acompañó. Afortunadamente, con la elección de Norma Lucía Piña como titular del máximo tribunal de la nación, dicho tramposo “pretexto” quedó solventado. Tan es así, que la mayoría de los 11 ministros que conforman la SCJN (conforme marca la Constitución) no tuvieron ningún problema en votar por una mujer para ser la primer mujer presidenta de la Corte.

Cero tolerancia

Pero es menester notar algo adicional: si bien con la elección de la ministra Piña inicia un “tiempo de las mujeres” en el Poder Judicial —de lo cual me congratulo enormemente —, se refuerza el mensaje de ‘no corruptelas’, ‘no mentiras’ y ‘no violaciones a la ley’, sobre todo por parte de las damas que se desempeñan como autoridades. En otras palabras, la decisión de los ministros también puede leerse como muestra de la no tolerancia hacia doblar la norma desde el poder. Lo resumo así: que la nueva presidente de la Corte se llame Norma es fortuito, pero también resulta mucho muy simbólico.

Establecido queda entonces que el enojo —y hasta cierto grado fastidio y frustración— mostrado en redes sociales en días pasados (y eso que fueron días de asueto), es señal de que hay una parte no despreciable de la población que no soporta se pisoteé la Carta Magna con tal descarto, y no ve bien que la autoridad sea la primera en hacerlo. Se llame esta Yasmín Esquivel —en el caso de la Corte— o Claudia Sheinbaum —en el caso de la ilegal y muy adelantada contienda por la Presidencia de la República en el 2024–.

Los espectaculares

Y cuando dicha ilegalidad se plasma vía espectaculares dispuestos a lo largo y ancho del país, el espectáculo resultante resulta muy obvio y, posiblemente, muy dañino para los involucrados.

Cierto, me dirán ustedes, todas las corcholatas —y hasta algunas que no lo son— violan la ley con actos anticipados de campaña. Pero esto de los espectaculares, que involucra a una funcionaria electa por la vía democrática y —nuevamente— siendo mujer, llevó esto a otro nivel.

Recapitulemos un poco: en días pasados se observó un evidente acto anticipado de campaña vía espectaculares a nivel nacional. En cada uno de ellos se adivinaba la silueta de Claudia Sheinbaum y adentro una fotografía de la ciudad donde se encontraba el espectacular con la ya conocida e ilegal leyenda —pues, repito, se está haciendo campaña anticipada— #EsClaudia.

Los crispados ánimos en Morena

El enojo causado en la oposición como en el mismo Morena (el reclamo ahí fue más sentido), logró que se bajaran los espectaculares. Esto es, se eliminaron —o están por eliminarse— por las razones erróneas: porque crisparon los soliviantados ánimos morenistas y no por incumplir con la ley. Dicho de otro modo: la decisión de bajar los espectaculares se dio para evitar una ruptura interna. La ley y las denuncias de la oposición fueron lo de menos.

En el proceso, algunos diputados morenistas se adjudicaron sin pudor alguno la violación a la ley al decir que ellos los habían pagado. Yo estoy convencida de que, más allá de quien los pagó y de que ya se accedió a bajarlos, fue una flagrante la violación a la norma y eso debería ser penado más antes que tarde.

Y es que haciendo un mínimo de memoria, la ley electoral ha sido violada por todas las corcholatas (especialmente por Claudia Sheinbaum) en incontables ocasiones. Con la 4T, la violación a la ley electoral es sistemática.

El origen de la campaña de los espectaculares puede ser atribuida a la jefa de gobierno capitalino y a su gente como una forma de darse a conocer, a simpatizantes que buscan apoyarla o a sus contrincantes en Morena. Yo sostengo que, en todo caso, eso da igual. El origen en cualquier sentido es Morena y de un piso disparejo producto de que en reiteradas ocasiones se ha violentado la norma con anterioridad.

Así, el verdadero escándalo o el espectáculo que nos recuerda la campaña de los espectaculares es que continuamos normalizando los actos anticipados de campaña cuando estos no debieran existir.

La presidencia de la Corte y la Presidencia de la República

Por eso es que me permito aquí formular un símil: más allá de que el evidente plagio de Yasmín Esquivel se haya utilizado después para descartarla en la carrera por la presidencia de la SCJN, ello no quita el plagió de la tesis en sí. Igual en este caso: el que el objetivo de los espectaculares haya sido para fortalecer o para debilitar a Claudia Sheinbaum, eso no quita el repetido pisoteo de la ley electoral por parte de la representante popular y de muchos otros en Morena.

¿El huevo o la gallina?

Pronostico se utilizará todavía más la vieja carta de victimización: a Claudia la golpean por ir a la delantera de las encuestas internas en Morena y por ser mujer. Ninguno de estos argumentos (suponiendo fuesen ciertos) quita que ha existido de su parte violación a la norma electoral. Esto es, ¿qué ha sido primero? ¿Claudia a la delantera de las encuestas debido a los numerosos actos anticipados de campaña? ¿Por un partido y un presidente de la nación que la consecuenta más? ¿O es al revés?: va a la delantera y por eso la golpean. ¿Toda violación a la ley por parte de ella y su equipo en estos últimos dos años ha sido para debilitarla y para que el INE la quite del camino? ¿Sheinbaum no estaba enterada de que la normatividad se estaba ignorando —mismo en la propia CDMX— donde la exhibición de espectaculares fue aprobada? Creo que la respuesta está más por lo primero que por lo segundo.

Manto de incorruptibilidad

Sheinbaum forma parte de ese sistema, de la Cuarta Transformación en su más alto escalafón y eso la hace responsable en parte de todos los actos antes descritos. En automático.

Por cuanto a los espectaculares, independientemente de quien los financió y con qué objetivo, estos fueron ilegales; habrá que investigar el hecho y emitir dictamen al respecto. Sheinbaum tuvo la oportunidad de haberse distanciado de otros actos de ilegalidad realizados anteriormente y no lo hizo. Eso nos debe de decir mucho. Ella o su equipo están dispuestos a romper la ley. No hay otra lectura.

¿O va a resultar que a ella también le quieren construir una especie de manto de incorruptibilidad como lo han hecho con Andrés Manuel?

¿Un “manto protector” que le deje fuera de toda tacha?

Les aviso de antemano que no habrá éxito en ese emprendimiento. Ella no es AMLO.

En su ‘cuarto de guerra’ deberían ya estar sonando las alarmas de un “te lo dije Yasmín, para que entiendas Claudia” o bien “cuando veas las barbas de Yasmín cortar, pon las tuyas a remojar”.

No más violaciones a la ley electoral; si no es por acatar la norma, al menos sí porque resulta que un creciente número de mexicanos está marcando un hasta aquí.