Spaces de Twitter y el #TodosSomosLoret

Ya pasaron algunos días desde la convocatoria en el espacio virtual en Spaces de Twitter que impulsó la cuenta de Sociedad Civil México. El space, según lo que dicen los que lo publicitan, tiene un récord de asistencia, un récord de views, y tal vez de duración. El máximo nivel de audiencia fue de 66 mil cuentas conectadas escuchando lo que ese gran grupo quería decir.

La transmisión

Muchos llegamos a entrar al menos un rato a esta transmisión más larga que todas las películas de la trilogía del Señor de los Anillos. En mi caso entré y después de oír un poco al “hablante” de ese momento, perdí el interés y me salí. Me tocó una parte donde el que estaba hablando ya había perdido la parte objetiva del tema que estaban tratando y digamos que era bastante ególatra.

Seguramente me perdí de alguna intervención interesante, pero al ser un foro sin horario y a mano alzada, era complicado saber cuándo iba a estar alguien que realmente aportara algo y no que solo se paseara como pavorreal.

Comencé a leer tuits que publicaron alguno de los asistentes. Algunos con sentido, pero muchos solo con las ganas de formar parte de algo que sonaba popular en los círculos involucrados.

Audiencia Chilanga

De los datos que daban encontré que el circulo estaba conformado en su mayoría por chilangos. Alguien que está pensando en una transmisión nacional no dice “la audiencia en algún momento fue la capacidad del Estadio Olímpico Universitario”. ¿Usted que no es chilango sabe cuánta gente cabe en ese estadio? Haciendo comparaciones, AMLO llenó el Estadio Azteca durante unas 6 horas con gente de verdad que no puede ser un “bot” y que quizá no tenga usuario en Twitter.

Twitter es una red social de círculo rojo, de personas con intereses específicos. Si hubiera un espacio parecido a este Space en YouTube o en Facebook, seguramente la audiencia hubiera sido más representativa de la sociedad mexicana.

Que no se engañe la oposición

Si la oposición quiere ser oposición no debería de basarse en lo que sucedió en el Space de Loret para creer que la tienen ganada. Si queda alguien de los antiguos operadores de los partidos sabe que las campañas nacionales no solo se hacen en las redes sociales si no en las calles, en los pueblos y en las plazas. Entiendo que el componente del ciberespacio ha tomado importancia, pero en países con mucho mas acceso a internet, los políticos siguen saliendo al contacto con la gente, si no vea las campañas de Biden y Trump.

Curiosamente el mismo día de la transmisión del Space, se anunció que el PRI, el PAN y el PRD postularan un candidato único para el 2024. ¿Quién será?

Umberto Eco

Fallecido en el 2014, el italiano Umberto Eco entendía bastante bien esto de las redes.

“El fenómeno de Twitter es por una parte positivo, pensemos en China o en Erdogan. Hay quien llega a sostener que Auschwitz no habría sido posible con Internet, porque la noticia se habría difundido viralmente. Pero por otra parte da derecho de palabra a legiones de imbéciles”, dijo en un discurso en la Universidad de Turín.

Puede haber intervenciones magistrales en este tipo de foros, pero si a la audiencia le toca oír a uno de los que solo repiten lo que dijo el anterior o que sacan ardores sin sentido, el foro se puede echar a perder.

La humildad

Qué pena en el mismo Loret de Mola no le haya dado crédito en uno de sus tutis a los que organizaron el foro cuando habló de este.

Un “space” de récord mundial para ponerle un alto al aspirante a dictador @lopezobrador_ . Gracias por esa solidaridad y ese respaldo. Seguiré haciendo periodismo al costo que sea. Tengo claro que esto va mucho más allá de mí: es la sociedad mexicana defendiéndose. pic.twitter.com/DxZxLfkd97 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 12, 2022

Entre tantos reflectores se puede perder la realidad del foro.

Las conclusiones

Si es impresionante lo que lograron los de @SocCivilMx. Mantener algo interesante por mas de 10 horas tiene su chiste, más en la sociedad del Tik Tok donde algo de mas de un minuto se vuelve aburrido.

El tema de la discusión no es parte de lo que quisiera exponer ahora. Se resolverá conforme a lo que los involucrados expongan o defiendan.

Lo que hay que entender es que esto que pasó no puede ser la base de una campaña para intentar ganar la presidencia en el 2024. Ese trabajo tiene que empezar ya y buscando tener presencia en otro tipo de foros y no solo en Twitter, donde la audiencia es como un club de fans que tienen todos, más o menos, la misma opinión.

Espero que las próximas semanas la oposición se decida por una imagen y un candidato pronto pues la pelea empezó hace rato y la oposición va tarde.