Oaxaca podría ser la moneda de cambio en una operación de trueque político. Apoyo priista para Alejandro Murat allá, presión contra Movimiento Ciudadano acá.

En el centro del tablero aparecen los mismos nombres. Grecia Benavides, Anylú Bendición, Adrián de la Garza, Paco Cienfuegos y Alejandro Murat. La lógica es tan simple como peligrosa. El PRI necesita golpear a MC en Nuevo León. Murat necesita oxígeno político en Oaxaca porque en estos tiempos no basta con haber saltado a Morena. Y por otro lado figuras de Morena local necesitarían espacio, protección o futuro electoral.

Y así, cada quien pone una ficha en la mesa, aunque públicamente no se reconozca el juego. El detalle aquí es que Oaxaca no es un territorio neutro para Murat. Su administración enfrenta graves señalamientos por irregularidades financieras con expedientes aún abiertos. Por eso cualquier apoyo político en ese estado no puede verse como trámite inocente.

Si Nuevo León se vuelve moneda para resolver pendientes de Oaxaca, Morena tendría que explicar si, ¿defiende una causa o administra favores cruzados contra MC? Porque cuando un expediente viaja con operador, cualquier acuerdo puede ser también salvavidas político.