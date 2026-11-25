La presidenta Claudia Sheinbaum y el obradorismo han adoptado el lema de la soberanía como justificación para sus acusaciones contra sus adversarios, y sobre todo, para evitar actuar contra personajes como López Beltrán, Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar.

La jefa del Estado mexicano repite incesantemente, como si la legitimidad de su gobierno y se popularidad se fuesen en ello, que por encima de todo debe prevalecer la soberanía nacional frente a la injerencia perpetrada por Donald Trump y los suyos en Washington.

De igual manera, utilizaron este discurso para buscar terminar con la reputación pública de la gobernadora Maru Campos, que fue acusada de traición a la patria por haber permitido la participación de unos agentes de la CIA en la operación de Chihuahua.

Sin embargo, la reciente captura del narcotraficante el “Chapo Isidro” contó, según información brindada por Associated Press y el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la participación de servicios de inteligencia estadounidenses, como se hizo igualmente en el marco de la detención del “Mencho”.

Y en adición, debe recordarse que la operación dirigida por las fuerzas federales mexicanas tuvo lugar apenas unos días después de la reunión de los presidentes Sheinbaum y Trump en China.

¿Se trató entonces de un acto de obediencia y subordinación de México frente a Estados Unidos como los morenista habrían aseverado si hubiese sido una decisión tomada por un miembro de la oposición? No necesariamente.

Derivado de la evidente desproporción de poder y medios entre Estados Unidos y México, la línea entre subordinación y coordinación es extremadamente delgada, por lo que una solicitud por parte de la Casa Blanca podría interpretarse tanto como una orden del gigante norteamericano o como un acto de petición de colaboración. Todo depende de cómo se mire y cómo decidan utilizarlo políticamente.

Sheinbaum ha asegurado mil veces que colaboración si, subordinación no ¿dónde se encuentra el límite entre ambos conceptos en una realidad marcada por las relaciones internacionales entre la mayor potencia mundial y su socio menor?

En todo caso, trátese de un acto de subordinación o de colaboración estratégica en materia de seguridad, la operación conjunta que condujo a la captura de ese sujeto merece celebrarse; pero no como un hecho para nutrir la desgastada propaganda morenista, sino como una muestra de fuerza del Estado mexicano, de su trabajo con Washington y de la voluntad política, aunque derive en buena medida de la agenda estadounidense en contra de los cárteles para resolver una crisis que golpea en ambos lados de la frontera.