Morena, sus simpatizantes y propagandistas no cejan en su empeño de denostar, por todos los medios posibles, a los exconsejeros José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, como si fuesen auténticos traidores a la patria que no merecen más que barro, vergüenza y repudio nacional.

El oficialismo, fiel a su retórica manipuladora y populista, se extralimita. El propósito de estas líneas no es defender la estatura personal de cada uno de ellos en lo individual, pues a pesar de la inexistencia de cualquier prueba en su contra, fueron solo cabezas de un Consejo General colegiado, mientras que el INE, la institución que ha fungido como baluarte de la democracia electoral mexicana, se extiende a los miles de mexicanos que han formado parte del servicio civil y que han hecho posible que los votos se cuenten y valgan.

Woldenberg fue actor y testigo de la gran hazaña democrática protagonizada por Vicente Fox en 2000. A pesar de que los morenistas han pretendido manipular los textos de Francisco Labastida en torno a la solicitud hecha a Ernesto Zedillo por parte del gobierno de Estados Unidos de no apoyarle y de dar paso a la alternancia, el hecho fue histórico y dio espacio a la primera transición en el poder presidencial.

Ugalde, no obstante las acusaciones en torno a un supuesto fraude electoral en 2006, ha sido señalado sin pruebas de haber estado detrás del triunfo de Felipe Calderón. Al día de hoy es un ciudadano de a pie, sin fuero, que merece quedar libre del acoso político mientras no se demuestre su participación activa de los hechos de aquel año.

Valdés fue testigo del regreso del PRI. El gobierno de Calderón, sacudido por la violencia y por la patética campaña de Josefina Vázquez Mota, no fue capaz de mantener al PAN en la presidencia y allanó la ruta de Enrique Peña Nieto, seguido muy de cerca por un AMLO que llegaba desde atrás, y cuyo carisma y embrujo político le catapultaron hasta un segundo lugar.

Córdova, quizás el más vilipendiado de los cuatro por haber plantado cara frente a las embestidas de AMLO, fungió como cabeza del Consejo General durante la oficialización de Morena como partido politico y en los tiempos de las victorias del propio López Obrador y de su partido en estados y municipios. El presidente, rabioso ante las intenciones de Córdova de defender la autonomía constitucional del INE, decidió llevarle a la escena nacional y convertirle en uno de los enemigos más repudiados del movimiento.

Estos hombres, con independencia de las controversias políticas que el morenismo ha buscado endilgarles, han sido testigos y actores de la edificación institucional de una democracia mexicana construida mediante el consenso alcanzado entre los gobiernos en turno, la oposición y la confianza ciudadanía. Hoy estos exfuncionarios, en el centro del asalto morenista, buscan hacer escuchar su voz para ofrecer al país una salida de cara a la crisis que golpea al INE en el contexto del retroceso democrático.