La Fiscalía General de la República (FGR) corrigió su postura y precisó que la posible extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, podría ser una posibilidad.

El procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición. FGR

No obstante, detalló que la situación del presunto líder criminal detenido en Guasave, Sinaloa, dependerá de los procedimientos establecidos en el tratado bilateral vigente entre México y Estados Unidos.

FGR corrige postura sobre El Chapo Isidro (Especial)

FGR deja abierta la posibilidad de extraditar a “El Chapo Isidro” a Estados Unidos

En un comunicado, la FGR señaló que existe una solicitud de extradición emitida por una Corte Federal del Distrito de Columbia y que existe la viabilidad de entregar a El Chapo Isidro a las autoridades de Estados Unidos.

La decisión será determinada por las formalidades jurídicas y los tiempos diplomáticos contemplados en dicho acuerdo, mientras se resuelve ese proceso.

Por ahora, el presunto líder de los Beltrán Leyva permanecerá sujeto a las decisiones de las autoridades mexicanas, acusado por su probable participación en los delitos de:

Posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores

Delitos contra la salud

Recursos de procedencia ilícita

Delincuencia organizada

Detención de Chapo Isidro (Sedena)

FGR había negado extradición de El Chapo Isidro a Estados Unidos

La precisión de la FGR se produjo un día después de que la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, afirmara que El Chapo Isidro sería juzgado primero en México.

“Vamos a juzgarlo aquí en el país”, declaró Ernestina Godoy al referirse al proceso que enfrenta el presunto narcotraficante, quien actualmente se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano.