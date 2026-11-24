El senador Gerardo Fernández Noroña fue de nuevo víctima, según informó él mismo, de una serie de agresiones verbales y físicas en Oaxaca. De acuerdo con su propia narración, un grupo de sujetos alcoholizados le increparon e hicieron daño ligeramente mientras andaba tranquilamente por las calles de esa ciudad, en una de sus acostumbradas giras por el país, cuyo objetivo y financiamiento deberían también ser objeto de revisión. No obstante, no es materia de estas líneas.

No hay duda de que la violencia debe ser rechazada en cualquier circunstancia. No debe tener lugar en un país que aspira a ser democrático y tolerante. Sin embargo, en el particular caso de Noroña los encuentros calientes con hombres y mujeres se han convertido en cosa común. Sea en la calle, en el aeropuerto, en el extranjero o donde ande el senador, siempre surgen sujetos " de derechas" dispuestos a provocarle.

Noroña ha sido especialmente virulento y se ha ganado el repudio de muchos; por su mágica transformación de “luchador” incansable surgido del barrio de Iztapalapa a ser un flamante senador que viaja por el mundo en clase ejecutiva, que se compra una casa de más de 12 millones de pesos cuya adquisición se ha negado a explicar, a defender públicamente la traición de Miguel Ángel Yunes como lo hizo desvergonzadamente hace unos días en el espacio de Julio Astillero, a servir como golpeador a conveniencia del régimen, o a doblegar a ciudadanos para que que acudan a la sede del Senado para “pedirle perdón” mientras observa plácidamente a un empleado servirle su cafecito.

El flamante senador, con sus consabidos aires de superioridad moral, señala a cualquier persona que le increpa como “manipulados por la derecha”. ¿Será en serio que cada encontronazo de Noroña es el resultado del espíritu de incontrolada violencia que invade a cada hombre o mujer que se atreve a recriminarle sus incoherencias en la cara? ¿No será quizás porque su conocida vulgaridad y la traición a los principios que juraba abanderar le han hecho cosechar odio en cualquier restaurante, sala de espera o calles de una capital que visita?

Noroña, al final, no es más que un incendiario legislador cuyas aportaciones al país brillan por su ausencia. Si bien algún día fue percibido por muchos como un hombre que valientemente se atrevía a plantar cara a los sucesivos gobiernos, hoy es una muestra de la putrefacción de una clase política cuyo dominio del sistema, la ausencia de contrapesos y el poder ilimitado ha corrompido a un grupo compacto de vividores dispuestos a seguir disfrutando de las mieles del autoritarismo.