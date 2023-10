“- ¿Qué es un cínico? - Un hombre que sabe el precio de todas las cosas e ignora aún el valor de una sola.” OSCAR WILDE

“En el recuento de los daños Lo material todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas Todo lo mío te lo dí Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado Que tal vez era mi dignidad.” GLORIA TREVI

A la pregunta con la que titulo mi texto hoy, la respuesta seguramente es: en muchas personas, de todas las ideologías políticas.

Empezando por López Obrador, evidentemente. La última al recordarnos a alguien que se nos había olvidado y que, por cierto, también entra en la definición de cínico: Salvador Cienfuegos.

López Obrador acusó de la masacre de Tlatlaya al general Cienfuegos. Pero pasados los años y las desmemorias, recordemos que lo trajo de vuelta a México cuando en Estados Unidos le acusaban de narcotráfico y ligas con el crimen organizado. ¡Ahora nuestro presidente hasta lo premia!

Más allá del cinismo de sus acciones (las de AMLO, me refiero), este reconocimiento que hace a Cienfuegos es una afrenta para el pueblo de México. ¡También para el mismo ejército (el que sí es pueblo bueno)!

Pregunta: ¿AMLO lo condecoró por gusto o es una imposición que ya le marcan los mismos militares? Cuidado.

Pero volvamos a lo principal: si digo ‘cínico’, ¿en quién piensan? Déjenme decirles que yo en primerísimo lugar pienso en ese que dice que “tiene la conciencia tranquila”. El mismo que dijo que López Obrador no se contagiaba por tener ‘fuerza moral’ (y claro, se enfermó de covid no una sino un par de veces).

Porque más que ser cínico, si viviéramos en un verdadero Estado de Derecho, Hugo López-Gatell debiera cuando menos estar siendo investigado.

La lista es larga de las razones por las cuales debería de ser procesado. El zar del covid y rockstar de la muerte olvidó la ciencia para complacer al político. Teniendo en sus manos la posibilidad de salvar a cientos de miles de personas (él mismo confirmó con Ciro Gómez Leyva hace unos días que fueron casi 800,000), prefirió las luces que le brindó la 4t.

Al respecto de esos cientos de miles de muertos por su desidia, el cínico dijo: “esos no van a votar por mí porque están muertos”. ¿En serio? ¿Esa es su respuesta?

Pues bien: yo le tengo otra afirmación (esa sí nada cínica y muy honesta): si poco o nada le importan los muertos, ¡qué le van a importar los chilangos vivos que pretende gobernar!

El recuento de sus errores va desde la petición que no eran necesarios los cubrebocas (razón por la cual hubo un connato de incendio con Claudia Sheinbaum que en ese entonces sí defendía su uso) y terminando por la poca o nula protección requerida para el personal hospitalario que enfrentaba la mortal pandemia. Sus mentiras constantes sobre el número de muertos; el inventar que había ventiladores y camas suficientes para atender a las personas que morían tendidas en el suelo de hospitales.

Un cinismo criminal al haber asegurado que los muertos difícilmente llegarían a 60 mil y ahora minimizar que sobrepasaron los 780 mil (¿cuál es el número de huérfanos producto de su desidia?).

Las vacunas que no quiso fueran para los médicos, enfermeras y todo el personal hospitalario de la rama privada. Prefirió se administrara la vacuna antes que nada a ‘los siervos de la nación’.

Cada movimiento que hizo, cada decisión que tomó, no fue para proteger a la población, sino para satisfacer sus intereses políticos.

Miren que usar lo dicho por la OMS a contentillo es de un cinismo apabullante. Cuando le convino, los tomó en cuenta; cuando no, hizo (hace aún) oídos sordos a las recomendaciones del organismo.

Como ahora. El usar las vacunas Sputnik y Abdala por razones ideológicas (y monetarias, dado que el gobierno cubano se ha llevado una buena lana de nuestros impuestos) —esas vacunas NO han sido aprobadas por la OMS—, pero eso sí, criticar a quienes no se quieren vacunar con ellas ¡diciendo que la gente hace politiquería! Razones meramente políticas las de él; López-Gatell ha sido quien NO dio razones científicas y médicas.

¡Pero eso sí, quiere que las vacunas probadas y aprobadas por la FDA y la OMS tengan que pasar por la Cofepris para que se otorguen permisos de entrada a México para su comercialización por parte del sector privado. Pareciera que quiere encontrar nuevas formas de obtener moches para la importación y uso de productos médicos que cuentan con los más altos estándares de calidad…

Pero tantas atrocidades que se miden en muertes, en enfermos, no han sido impedimento para que Morena haga de López-Gatell uno de sus suspirantes para gobernar la Ciudad de México.

Que lo apoye la 4t para gobernar la CDMX es una vileza. Incluso hasta una bofetada —aceptada por López Obrador— contra Claudia Sheinbaum por desavenencias pasadas. El apoyo de la 4t lo encumbra cuando debería estar siendo severamente cuestionado nacional e internacionalmente.

Hay de locuras políticas a locuras políticas, pero esta, la de lanzarle como posible candidato al gobierno de la CDMX, supera cualquier límite. Es una bofetada al pueblo de México.

Entiendo que Gatell solo estará de relleno para completar la lista de los precandidatos de la 4t a la CDMX. Espero estar entendiéndolo bien. Porque si es en serio, entonces para mí que esa sí sería una razón para como sociedad levantarse masivamente en señal de protesta. Ninguna, nunca, mejor razón que esa.

Exigirle a Morena, a la 4t, a López Obrador que termine de una vez por todas con la charada de tener a Hugo en nuestro horizonte político como país.

Con lo cual, si digo ‘cínico’, pienso en Hugo López-Gatell. ¿Y si digo ‘asesino’? También.