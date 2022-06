El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que se enojó cuando se realizó la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 29 de junio desde Palacio Nacional dijo que tiene la hipótesis al respecto de que pudo haber sido una acción de los demócratas en ese país, a fin de que se rompieran relaciones ente México y Estados Unidos.

Sobre todo la relación entre AMLO y Donald Trump, para favorecer la candidatura demócrata de Joe Biden.

Cabe recordar que la detención en Los Ángeles, California, de Salvador Cienfuegos fue el 15 de octubre de 2020, mientras que la elección que se disputaban Donald Trump y Joe Biden fue el 3 de noviembre de ese mismo año.

“Se revisa el expediente, se hace una investigación con la Fiscalía, no hay nada, no hay pruebas... tengo mis hipótesis, una porque venia la elección... y a lo mejor buscaban la confrontación porque han de haber dicho: se va a enojar mucho el presidente de México, y sí me enojé, nadamás me aguanté, y va a haber ruptura y esto va a convenir a otro candidato”

AMLO