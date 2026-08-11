En la alberca contra la fiscal

Estamos ante el segundo episodio de nado sincronizado consecutivo contra la fiscal general Ernestina Godoy. Ambos ballets acuáticos se han diseñado y ejecutado para defender a viejos políticos, uno del PAN y el otro del PRI, a los que se ha arrestado por su mala conducta.

El primero, Ernesto Ruffo, acusado de encabezar una banda dedicada al huachicol; el otro, Ángel Aguirre, a quien se investiga por su responsabilidad penal por haber destruido pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

Con qué maestría se han coordinado para danzar, con movimientos exuberantes, en la espectacular alberca olímpica de la comentocracia al menos tres columnistas, Ciro Gómez Leyva, de Excélsior; Raymundo Riva Palacio, de El Financiero, y Salvador García Soto, de El Universal.

Perfecta la precisión con la que ejecutan la misma rutina para declarar, sin evidencia de ningún tipo, que Ruffo y Aguirre son inocentes y hasta presos políticos. Exoneran solo porque piensan que perjudican a la 4T; lo hacen sin esperar, responsablemente, a que la autoridad plantee sus argumentos. Así el periodismo en el México de hoy.

La comentocracia 90% machista

Hice un video para YouTube sobre la cantidad de columnistas hombres y mujeres que publican en el diario Reforma. Aquí está:

El video complementa un artículo del pasado7 de agosto en el que analicé el organigrama de Reforma. Encontré 16 hombres (88.89%) en los más altos cargos directivos y solo 2 mujeres (11.11%) en la parte baja del directorio.

Si hablo en el título de “comentocracia” y no de ese periódico en especifico se debe a que sin duda marca la agenda del resto de quienes opinan en prensa, radio, TV y redes sociales contra la 4T, el movimiento de izquierda que nunca ha tenido buena relación con los medios y que cometió el pecado de llegar a la presidencia de México, y mantenerse en el poder, con los medios en contra.

Que la alta administración esté dominada por hombres va en contra de las prácticas corporativas actuales a nivel mundial, que buscan una mayor equidad entre hombres y mujeres en los niveles más importantes de decisión.

El machista organigrama de Reforma explica, en gran medida, el evidente rechazo de su línea editorial a que una mujer, Claudia Sheinbaum, sea la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México.

Las páginas de opinión de Reforma , dominadas por los machos

Revisé su sección de opinión del lunes 3 al domingo 9 de agosto de 2026. La semana pasada en Reforma publicaron textos 23 hombres y solo 5 mujeres. Según estos datos, el 82.14% de la opinión en ese diario es masculina y el 17.86% femenina. Gravísimo.

La cosa, lamentablemente, es bastante peor: el mencionado 82.14% masculino contra 17.86% femenino cuenta personas distintas, pero no mide la cantidad de artículos que cada una de ellas publica a la semana.

Varios hombres aparecen repetidamente durante la semana, incluso todos los días —Sergio Sarmiento, Armando Catón Fuentes Aguirre, Manuel J. Jáuregui, la columna Templo Mayor de F. Bartolomé, además de los caricaturistas—.

La mayoría de las mujeres aparece una sola vez. Guadalupe Loaeza es la excepción: publica dos veces a la semana.

De espanto la distribución de las participaciones editoriales durante la pasada semana: 59 opiniones de hombres contra solo 6 de mujeres; es decir, 90.77% de opinión masculina contra solo 9.23% de opinión femenina .

Me pregunto qué pensarán las pocas mujeres que colaboran en Reforma: Denise Dresser, que publica los lunes; Guadalupe Loaeza, martes y jueves; Brenda Estefan, el pasado martes (no sé si todos los martes); Peniley Ramírez, articulista de los sábados, y Ana Laura Magaloni, también articulista de los sábados, pero no cada sábado, sino cada quince días: alterna un sábado sí y otro no con Vanesa Romero Rocha —esta intelectual, así lo creo, es la mejor analista de Reforma—.

¿Qué concluir? Que es absurdo, inaceptable, indignante y terrible el machismo en el diario favorito de la derecha. Podemos enojarnos o ponernos a reír recordando una canción con la que, no hace mucho tiempo, la presidenta Sheinbaum se burló de la misoginia de la prensa: “Macho, macho, man”, de Village People. Lanzada en 1978, se pitorreaba de los estereotipos del macho: músculos, bigote, hombros anchos, fuerza; atributos aplicados al periodismo peleón con los que Reforma pretende sustituir a la reflexión racional.

Enseguida, la distribución de columnistas hombres y mujeres en las páginas de Reforma

Lunes 3 de agosto (9 hombres, 1 mujer):

Opinión masculina. Columna Templo Mayor (firma el seudónimo F. Bartolomé ; responsable de sus contenidos, el director editorial Roberto Zamarripa ).

(firma el seudónimo ; responsable de sus contenidos, el director editorial ). Opinión masculina. Jesús Silva-Herzog Márquez .

. Opinión masculina. Sergio Sarmiento .

. Opinión FEMENINA . Denise Dresser .

. . Opinión masculina. Roberto Zamarripa (director editorial).

(director editorial). Opinión masculina. La firma el seudónimo Catón.

Opinión masculina. Armando Fuentes Aguirre .

. Opinión masculina. La firma el seudónimo Manuel J. Jáuregui ( El Abogado del Pueblo en El Norte , de Monterrey).

( en , de Monterrey). Dos caricaturas de hombres.

Martes 4 de agosto (8 hombres, 2 mujeres):

Opinión masculina. Columna Templo Mayor (firma el seudónimo F. Bartolomé ; responsable de sus contenidos, el director editorial Roberto Zamarripa ).

(firma el seudónimo ; responsable de sus contenidos, el director editorial ). Opinión masculina. Francisco Martín Moreno .

. Opinión masculina. Sergio Sarmiento .

. Opinión FEMENINA . Guadalupe Loaeza .

. . Opinión FEMENINA . Brenda Estefan .

. . Opinión masculina. La firma el seudónimo Catón .

. Opinión masculina. Armando Fuentes Aguirre .

. Opinión masculina. La firma el seudónimo Manuel J. Jáuregui ( El Abogado del Pueblo en El Norte , de Monterrey).

( en , de Monterrey). Dos caricaturas de hombres.

Miércoles 5 de agosto (9 hombres, 0 mujeres):

Opinión masculina. Columna Templo Mayor (firma el seudónimo F. Bartolomé ; responsable de sus contenidos, el director editorial Roberto Zamarripa ).

(firma el seudónimo ; responsable de sus contenidos, el director editorial ). Opinión masculina. Luis Carlos Ugalde .

. Opinión masculina. Sergio Sarmiento .

. Opinión masculina. Sergio Aguayo .

. Opinión masculina. La firma el seudónimo Manuel J. Jáuregui ( El Abogado del Pueblo en El Norte , de Monterrey).

( en , de Monterrey). Opinión masculina. La firma el seudónimo Catón.

Opinión masculina. Armando Fuentes Aguirre .

. Dos caricaturas de hombres.

Jueves 6 de agosto (9 hombres, 1 mujer):

Opinión masculina. Columna Templo Mayor (firma el seudónimo F. Bartolomé ; responsable de sus contenidos, el director editorial Roberto Zamarripa ).

(firma el seudónimo ; responsable de sus contenidos, el director editorial ). Opinión masculina. Carlos A. Pérez Ricart .

. Opinión masculina. Sergio Sarmiento .

. Opinión FEMENINA . Guadalupe Loaeza .

. . Opinión masculina. Jorge Suárez-Vélez .

. Opinión masculina. La firma el seudónimo Catón.

Opinión masculina. Armando Fuentes Aguirre .

. Opinión masculina. La firma el seudónimo Manuel J. Jáuregui ( El Abogado del Pueblo en El Norte , de Monterrey).

( en , de Monterrey). Dos caricaturas de hombres.

Viernes 7 de agosto (9 hombres, 0 mujeres):

Opinión masculina. Columna Templo Mayor (firma el seudónimo F. Bartolomé ; responsable de sus contenidos, el director editorial Roberto Zamarripa ).

(firma el seudónimo ; responsable de sus contenidos, el director editorial ). Opinión masculina. Antonio Lazcano Araujo .

. Opinión masculina. Sergio Sarmiento .

. Opinión masculina. Juan Villoro .

. Opinión masculina. La firma el seudónimo Manuel J. Jáuregui ( El Abogado del Pueblo en El Norte , de Monterrey).

( en , de Monterrey). Opinión masculina. La firma el seudónimo Catón.

Opinión masculina. Armando Fuentes Aguirre .

. Dos caricaturas de hombres.

Sábado 8 de agosto (8 hombres, 2 mujeres):

Opinión masculina. Columna Templo Mayor (firma el seudónimo F. Bartolomé ; responsable de sus contenidos, el director editorial Roberto Zamarripa ).

(firma el seudónimo ; responsable de sus contenidos, el director editorial ). Opinión masculina. Jorge Ramos Ávalos .

. Opinión FEMENINA . Peniley Ramírez .

. . Opinión masculina. Jorge Volpi .

. Opinión FEMENINA . Ana Laura Magaloni .

. . Opinión masculina. La firma el seudónimo Catón.

Opinión masculina. Armando Fuentes Aguirre .

. Dos caricaturas de hombres.

Domingo 9 de agosto (7 hombres, 0 mujeres):