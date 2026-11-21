“Se acusa ante los magistrados, el pueblo y los consejos. Se calumnia en las plazas y los soportales”. Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio

Claudia Sheinbaum ya sabe quién perdió las elecciones de 2027. Faltan meses para votar, pero en el desfile del 20 de noviembre, la presidenta explicó que sus adversarios buscan deslegitimar la elección “al saberse derrotados”. Les reprochó haber corrompido a las autoridades electorales con cuotas y haber callado ante la compra de votos. La democracia es nuestra esencia, dijo… Curioso, hablaba de democracia como jefa de Morena. Todo ello en un acto oficial al que supuestamente acudía como presidenta de todos los mexicanos, incluidos los que jamás votarían por su partido…

En abril escribí, a propósito de una cumbre en Barcelona, sobre la impostura de Sheinbaum y de Morena de gobernar como si todavía fueran oposición. Aclaremos: al perseguido se le pregunta quién lo persigue. A quien gobierna se le pregunta qué hace con el poder y se le cuestiona cuando abusa de él. Entiendo que a Morena le siga gustando más la primera entrevista.

Pero ayer Sheinbaum llevó la impostura un paso más allá. Según ella, sus adversarios saben que van a perder y por eso siembran dudas. Con esa lógica, si el PAN pregunta por qué sigue sin publicarse la convocatoria del INE, la presidenta ya tiene su respuesta. “Preguntan porque van a perder”. Y la Cámara, que sigue sin publicar la convocatoria, se ahorra explicar la demora. Fácil.

Que me perdonen, pero yo voy a insistir. Y es que la pregunta tiene fecha. Guadalupe Taddei renunció ¡el 26 de octubre! y Blanca Cruz quedó al frente del INE de manera PROVISIONAL. El proceso electoral federal había arrancado el 10 de septiembre. Cuando se fue Taddei, la elección ya estaba en marcha. Al 20 de noviembre, la Cámara de Diputados seguía sin emitir la convocatoria para el relevo definitivo. ¿Algo a cambiado de ayer a hoy? Apuesto que no.

El PAN pidió que se consultara a organizaciones civiles sobre los perfiles para integrar el Comité Técnico de Evaluación y que hubiera observadores ciudadanos en sus trabajos. La bancada de Morena consideró inviables esas propuestas. Entre sus razones invocó la confidencialidad. Me intriga qué parte de explicar cómo se califica a una aspirante obliga a divulgar sus datos personales. Se pueden resguardar los expedientes y publicar los criterios, las calificaciones y las razones de la decisión. Si tanto le preocupa a Morena (que obviamente no), eso también es cuidar al INE.

El PAN acudió al Tribunal Electoral para exigir la convocatoria. Ricardo Monreal le atribuyó al recurso la ruptura de la negociación y calculó que el relevo podría llegar a finales de enero o principios de febrero. Un día después abrió la puerta a adelantar la convocatoria si el PAN retiraba la demanda. Vaya, vaya, vaya. Para que la Cámara considere hacer lo que le pides, primero deja de pedírselo al Tribunal... Vil chantaje político, pues.

Ese mismo viernes, en una clase con estudiantes de maestría, Monreal dijo que ejercer la mayoría es normal en cualquier democracia y se quejó de que aquí se cuestione. Un estudiante acababa de plantear una tesis sobre los límites de las mayorías parlamentarias. El caso práctico lo puso el maestro. ¿Hasta dónde puede abusar una mayoría mientras insiste en que solamente la está ejerciendo? Hagamos las cuentas. En 2024, Morena, el Verde y el PT reunieron 54.7 por ciento de la votación nacional para diputados y obtuvieron 364 de 500 curules, el 72.8 por ciento. El Tribunal Electoral ratificó la asignación. Esa distancia entre votos y escaños importa aquí por una razón muy concreta. La Constitución pide dos tercios de los diputados presentes para elegir a quien presida el INE. Con esa aritmética, el oficialismo puede prescindir de los votos opositores en el pleno. ¿Qué razón le queda para escuchar? La que debería importarle a quien va a ganar o perder con ese árbitro: que los demás puedan confiar en él.

Muchos de los que hoy están en Morena hicieron carrera denunciando la aplanadora del PRI. Esa denuncia ayudó a fundar su movimiento. En 2005, el PRI y el PAN votaron por el desafuero de López Obrador. Sobraron votos en San Lázaro y el país tuvo buenas razones para preguntar para qué se estaban usando. Dos décadas después, hay que explicarle al catedrático Monreal que el abuso consiste justamente en creer que, con los votos suficientes, también sobra dar explicaciones. Caray.

Y, encima, la silla que dejó Taddei tiene más poder que cuando la recibió. En octubre de 2024, la aplanadora legislativa de la 4T dio a la presidencia del INE la facultad de designar directamente a quienes encabezan las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas del órgano. El Consejo General sigue siendo colegiado, pero perdió el control sobre esos nombramientos. Movimiento Ciudadano pidió devolverle esa atribución. Si a Sheinbaum le preocupan las cuotas (que tampoco), ahí tiene una propuesta para discutir con su bancada...

Aquí les va un ejemplo práctico de por qué importa saber quién decide y cómo sobre los directivos. Blanca Cruz designó a Karla Sofía Sandoval Domínguez encargada del despacho del Servicio Profesional Electoral Nacional. Reforma reportó que Sandoval enfrenta un procedimiento por una presunta falta administrativa grave y que Cruz defendió el nombramiento. El expediente deberá resolverse por la vía que corresponde. La explicación de por qué se le confió el área que se ocupa del personal de carrera del INE se puede dar desde ahora. ¿O hay que esperar a que Morena y su mayoría legislativa les de la gana?

Y ya que la presidenta apeló a la vocación democrática de su partido, el mismo viernes la Comisión de Quejas del INE propuso multas por 31.1 millones de pesos a Morena en expedientes de afiliación indebida. La decisión corresponde todavía al Consejo General. Conviene escuchar a quienes dicen que aparecieron en el padrón de un partido sin haber dado su consentimiento. También esa es voluntad ciudadana, señora mandataria.

Steven Levitsky y Lucan Way llevan años estudiando cómo se inclina una elección antes de ni siquiera abrir las urnas. Una campaña puede ser competida y el conteo escrupuloso aunque, al mismo tiempo, el partido gobernante tenga un acceso privilegiado a recursos públicos, medios o instituciones. En México, la ventaja que está a la vista en este episodio es más pedestre. Una mayoría puede elegir a quien tendrá la última palabra en nombramientos clave del INE y, de paso, limitar quién observa la selección. Grotesco, muy grotesco.

La historia de la izquierda contra los abusos electorales merece respeto. Precisamente por eso me niego a concederle a Morena el derecho a usarla como certificado de buena conducta. Quien votó por la 4T para acabar con las cuotas tiene todo el derecho de preguntar por las de hoy. En otras palabras, interesa saber qué haría Morena con esa silla si supiera que la va a ocupar alguien que le dirá que no a todo o a algo de lo que quiera considerar, decidir, ejecutar.

En 1996, con el PRI en la presidencia, Gobernación dejó de presidir el IFE. La autoridad electoral ganó autonomía el día en que el gobierno perdió una atribución. La próxima vez que Sheinbaum hable de cuotas, que diga qué facultad está dispuesta a devolverle su mayoría al Consejo General. Para eso alcanza el tiempo. Y alcanzan los votos.

Giro de la Perinola

Alessandra Rojo de la Vega se retiró el viernes del Congreso capitalino tras denunciar agresiones contra vecinos que la acompañaban. La diputada morenista Valentina Batres dijo que era el segundo año consecutivo que la alcaldesa eludía comparecer. La morenista miente. Leí la versión estenográfica de 2025. Ahí consta que Rojo de la Vega expuso su solicitud presupuestal y respondió preguntas de los diputados. La sesión terminó entre reproches.

Este año, la alcaldesa atribuyó las agresiones a personas vinculadas con la diputada Diana Sánchez Barrios, quien convenientemente también denunció haber sido agredida... Citlalli Hernández condenó la violencia y habló de posibles montajes. Que se investigue quién agredió a quién y que el Congreso fije otra fecha para que la alcaldesa rinda cuentas. Pero sobre todo que Morena y sus distintos órdenes de gobierno garanticen la seguridad de quienes vayan a escucharla. En un país donde un día matan y al otro también —29 mil 488 homicidios registrados en 2025, según el INEGI—, es imperdonable que alguien con un cargo público aliente, ejerza o tolere la violencia política. ¿Están escuchando en “Regeneración” Nacional?