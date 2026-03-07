México atraviesa uno de esos momentos en los que la complejidad ya no es una excepción sino la condición permanente. La economía enfrenta bajo crecimiento, el gobierno tiene una enorme presión fiscal y los conflictos geopolíticos globales nos están llevando a una reorganización profunda de las cadenas globales de valor. La política se mueve en un entorno de polarización, reformas institucionales de gran alcance y una relación estratégica con Estados Unidos que exige una dosis constante de fineza diplomática.

Gobernar, invertir o dirigir en este contexto significa caminar sobre una cuerda tensa: sostener la estabilidad sin sofocar la innovación, ejercer autoridad sin cancelar el diálogo, defender intereses nacionales sin aislarse del mundo.

El problema es que muchas de nuestras instituciones —públicas y privadas— fueron diseñadas para tiempos más lineales. Premian la ejecución rutinaria, desconfían del error y castigan la experimentación. Pero hoy el país necesita algo distinto: liderazgo capaz de manejar tensiones simultáneas y organizaciones que aprendan más rápido de lo que cambia el entorno.

Este cruce entre exigencia sistémica y transformación cultural me recordó las lecciones que aprendí de la lectura de dos libros que, aunque provienen de tradiciones distintas, dialogan de manera sorprendente: “The Systems Leader: Mastering the Cross-Pressures That Make or Break Today’s Companies” (2025), de Robert E. Siegel, y “Mindset: The New Psychology of Success” (2007), de Carol S. Dweck.

Ambos ofrecen, juntos, un mapa útil para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en medio de la incertidumbre.

Liderar en medio de tensiones

Robert E. Siegel, profesor en Stanford, parte de una premisa sencilla pero incómoda: los líderes modernos viven atrapados en tensiones permanentes. Ejecutar con disciplina o innovar con audacia. Centralizar decisiones o empoderar equipos. Proteger la operación actual o construir el futuro.

La tentación natural de muchos líderes es elegir un lado. Pero Siegel sostiene que el liderazgo contemporáneo eficaz consiste justamente en lo contrario: sostener ambas cosas al mismo tiempo.

A esas fuerzas contrapuestas las llama “cross-pressures”. Y su tesis es que las organizaciones que prosperan no eliminan esas tensiones: aprenden a institucionalizarlas. La disciplina operativa convive con los espacios para la experimentación. La autoridad convive con la escucha. La estrategia global convive con la sensibilidad local.

Este enfoque resulta particularmente relevante para México hoy.

Nuestro país enfrenta simultáneamente procesos de transformación institucional —desde la reforma judicial hasta el debate sobre una nueva reforma electoral— que están redefiniendo el equilibrio entre poderes y la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Al mismo tiempo, México debe navegar un entorno económico global marcado por las guerras, las intervenciones, el nearshoring, la reorganización de América del Norte y la próxima revisión del T-MEC.

La pregunta estratégica es evidente: ¿cómo mantener estabilidad institucional mientras se impulsa una transformación profunda? Siegel ofrece una pista: construir organizaciones capaces de operar en la ambigüedad sin paralizarse.

La psicología del aprendizaje

Carol Dweck, profesora de Stanford y una de las psicólogas más influyentes de las últimas décadas, aborda el problema desde otro ángulo: la mentalidad con la que enfrentamos los desafíos.

Su distinción entre “fixed mindset” y “growth mindset” se ha vuelto parte del vocabulario contemporáneo de quienes dirigen organizaciones complejas. Quienes operan con una mentalidad fija creen que las capacidades son estáticas. El talento es algo que se tiene o no se tiene. El error, por tanto, es una amenaza. Quienes adoptan una mentalidad de crecimiento parten de otra premisa: las habilidades pueden desarrollarse mediante aprendizaje, práctica y perseverancia.

La diferencia no es retórica. Cambia comportamientos. Las personas con mentalidad de crecimiento buscan retroalimentación, toleran mejor el fracaso y persisten más frente a obstáculos.

Pero en los últimos años la investigación académica también ha introducido una dosis saludable de realismo: el “growth mindset” no es una receta milagro. Las intervenciones funcionan sólo cuando se acompañan de cambios estructurales: incentivos correctos, sistemas de evaluación adecuados y liderazgo que predique con el ejemplo.

Es suma: cambiar creencias sin cambiar instituciones rara vez produce resultados duraderos.

Sistemas y mentalidades

Aquí es donde ambos libros se encuentran. Siegel nos ofrece la arquitectura organizacional necesaria para sostener tensiones sin colapsar. Dweck nos ofrece la psicología necesaria para que las personas dentro de esa arquitectura no se paralicen frente al cambio.

La combinación es poderosa. Un sistema que tolera la experimentación permite aprender de los errores. Una mentalidad de crecimiento anima a los individuos a usar ese espacio para innovar. Pero también exige algo que suele faltar tanto en gobiernos como en empresas: humildad experimental.

No basta con declarar que una organización tiene “mentalidad de crecimiento” o que aspira a ser un “sistema líder”. Es necesario diseñar rutinas concretas. Pequeños experimentos. Metas claras. Evaluaciones honestas. Capacidad de corregir el rumbo.

Lecciones para México

México enfrenta hoy varios dilemas estratégicos que ilustran perfectamente estas tensiones. El país necesita atraer inversión asociada al nearshoring y fortalecer su integración económica con América del Norte, pero también debe preservar márgenes de política pública, desarrollo social y soberanía económica.

El gobierno mexicano debe impulsar reformas institucionales profundas sin erosionar la confianza en el Estado de derecho. Debe promover crecimiento económico mientras enfrenta presiones fiscales crecientes. Y debe contener dinámicas de violencia criminal que siguen afectando regiones enteras del país.

Ninguno de estos desafíos admite soluciones simples. Como diría Siegel, se trata de gestionar dualidades, no de eliminarlas.

Cinco principios prácticos

A partir de las ideas de ambos autores, se pueden extraer algunas lecciones útiles para quienes toman decisiones en contextos complejos:

1. Diseñar dualidades operativas .

Las organizaciones necesitan indicadores que midan tanto eficiencia como innovación. Si sólo se mide ejecución, la innovación muere.

2. Liderar con vulnerabilidad deliberada .

Los líderes que reconocen errores públicamente crean culturas donde el aprendizaje es posible.

3. Alinear cultura e incentivos .

No sirve promover la experimentación si el sistema de evaluación castiga cualquier desviación del plan original.

4. Apostar por experimentos pequeños y frecuentes .

Las organizaciones que aprenden rápido son las que prueban más cosas, con riesgos controlados.

5. Comunicar propósito y límites .

La autonomía funciona cuando existe claridad sobre misión, objetivos y restricciones.

Un imperativo para los próximos años

México no puede darse el lujo de optar por soluciones simplistas en tiempos complejos.

Ni en la política ni en la economía basta con elegir entre crecimiento o estabilidad, entre integración global o soberanía nacional, entre disciplina fiscal o inversión estratégica. La realidad exige sostener ambas cosas a la vez.

Y eso requiere algo más que discursos o consignas: exige instituciones que aprendan, organizaciones que experimenten y líderes capaces de convivir con la tensión sin caer en la parálisis.

La lección combinada de Siegel y Dweck es clara. Sin sistemas que estructuren la complejidad, la mentalidad de crecimiento se vuelve voluntarismo. Sin mentalidad de crecimiento, los sistemas se vuelven rígidos y defensivos. México necesita ambas cosas.

México enfrenta hoy una combinación de desafíos estructurales que ponen a prueba la capacidad de sus instituciones y de su liderazgo político y económico.

En el plano económico, el país debe impulsar un mayor crecimiento en un contexto de presión fiscal, baja productividad y competencia global por atraer inversión asociada al nearshoring.

En el ámbito político, atraviesa un periodo de profundas reformas institucionales —incluyendo cambios al Poder Judicial y el debate sobre una nueva reforma electoral— que han abierto discusiones sobre el equilibrio entre poderes y la certidumbre jurídica para ciudadanos e inversionistas.

A lo anterior se suma un desafío persistente en materia de seguridad pública, con dinámicas de violencia criminal que continúan afectando diversas regiones y que requieren respuestas sostenidas del Estado.

Finalmente, México debe gestionar con habilidad su relación estratégica con Estados Unidos y Canadá, particularmente de cara a la revisión del T-MEC, en un entorno geopolítico cada vez más complejo.

Navegar estos retos simultáneamente exige políticas públicas eficaces, instituciones sólidas y una visión estratégica de largo plazo.

Aprender a gestionar la complejidad no es sólo una virtud de liderazgo: es una condición para el futuro. Convertir la tensión cotidiana en ventaja competitiva —para organizaciones, gobiernos y sociedades— es quizás el verdadero desafío de nuestra época. Y también, si se hace bien, su mayor oportunidad.