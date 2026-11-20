Claudia Sheinbaum volvió anoche de Shenzhen, China. Aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México poco antes de la medianoche, después de viajar en clase turista en un vuelo comercial de China Southern Airlines.

Casi llegó a la hora de la Cenicienta, la heroína de la literatura infantil que supera las dificultades y triunfa sobre la maldad. En la ópera la hizo inmortal Gioachino Rossini con La Cenerentola (1817), cuyo subtítulo lo dice todo: “La bontà in trionfo” , “la bondad triunfante” .

No digo que Sheinbaum sea como la Cenicienta. Solo afirmo que pensé en Rossini y su Cenerentola cuando vi, a las cuatro de la madrugada de este viernes, en Excélsior, la fotografía de la presidenta con la tripulación de China Southern Airlines, después de su arribo a la capital mexicana.

Hace años disfruté esa ópera y desde entonces recuerdo con frecuencia la expresión “la bontà in trionfo”. Nada es más motivante que ver triunfar a la virtud sobre la maldad. La historia que narra Rossini no es exactamente la del cuento de Perrault, pero en ambas la bondad vence a la crueldad, la vanidad y la mezquindad. Al final, Cenicienta perdona a quienes la maltrataron.

El regreso de China: casi 15 horas de vuelo

El vuelo de regreso fue directo, de más 14 horas y media. En la ida fueron unas 21 horas: Sheinbaum salió de la Ciudad de México la madrugada del domingo 15 de noviembre y el avión hizo una escala técnica en Tijuana.

La escala tiene una explicación aeronáutica. A la altitud de la Ciudad de México, los aviones enfrentan restricciones de peso al despegar, especialmente en rutas tan largas. El aeropuerto de Shenzhen, en cambio, está prácticamente al nivel del mar.

Por eso no es lo mismo despegar de Shenzhen hacia México que hacerlo de nuestra capital hacia China. En este último caso, la escala en Tijuana permite completar el combustible necesario para cruzar el Pacífico.

El viaje de Claudia en clase turista, en avión comercial, llamó la atención internacional. En China la recibieron con honores, con guardia de recepción y bailarines, pero llegó a la alfombra roja en uno de esos autobuses de aeropuerto que trasladan a los pasajeros cuando no se utiliza un pasillo telescópico.

Vi otras recepciones: los jefes de Estado y de gobierno que llegaban en sus avionzotes eran recibidos al pie de sus aeronaves. No fue el caso de Sheinbaum, porque no aterrizó en su propio equipo aéreo, sino como cualquier persona.

Su llegada se volvió viral en Weibo, la red social china. Vi también un reportaje de CNN en inglés, en Estados Unidos, que presentaba el larguísimo vuelo comercial de una jefa de Estado como algo heroico.

De la clase turista al desfile de la Revolución

No sé si hoy habrá mañanera. No dudo que Claudia tenga ánimo para realizarla, aunque desconozco si está anunciada. Lo que sí hay es desfile, y lo encabezará la presidenta con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

Conmemoramos la Revolución mexicana, que dio forma a nuestro ejército de paz, respetado y querido, porque su misión no es emprender guerras de ningún tipo, esas actividades bélicas que son la vergüenza de la humanidad.

Heráclito dijo que la guerra es padre de todas las cosas y de todas es el rey. Será la guerra padre y rey de todo lo existente en otras naciones, pero no en México . Nuestro ejército de paz destaca, sobre todo, por atender a la población civil en desastres naturales y apoyar a las fuerzas policiacas contra el crimen organizado.

Ese combate a las mafias lo complicó bastante la estúpida guerra contra el narco que declaró un presidente espurio, Felipe Calderón. Este lo hizo para que se olvidara el fraude electoral de 2006.

Afortunadamente, con la 4T tal situación se está revirtiendo, por más maromas estadísticas que hagan comentócratas casados con la oposición que cuestionan la reducción de homicidios.

Los datos ahí están. Ha funcionado la estrategia de la presidenta Sheinbaum, ejecutada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Dos paréntesis sobre los bloqueos en Santa Fe

(No sé si vaya a decir algo inadecuado o alarmista, pero lo diré. El martes 17 hubo bloqueos en Santa Fe, en la Ciudad de México, que colapsaron la zona y provocaron filas de automóviles visibles desde la avenida Constituyentes. Entre los manifestantes había familiares de internos del penal federal de Tepic, Nayarit. Circularon versiones de que integrantes del crimen organizado habían financiado los bloqueos).

(Me preocupa lo anterior porque en la avenida Constituyentes está uno de los centros de la estrategia contra la violencia: las oficinas de García Harfuch. No es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Sugiero un acuerdo inmediato entre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir y desarticular rápidamente cualquier bloqueo que afecte el funcionamiento de esa dependencia. Sin reprimir, desde luego, y utilizando los instrumentos legales disponibles. No se puede permitir que quede incomunicada una institución tan importante para la seguridad nacional. No quiero ni pensar en restarle operatividad. Rechazo el alarmismo, pero me alarma).

López-Dóriga, Yalta y los errores históricos del acomplejado periodista testigo de la historia

Joaquín López-Dóriga hace hoy en su columna de Milenio, con un dejo de cursilería, un mea culpa por no haber estado en Shenzhen. No lo dice por los buenos resultados de la presidenta en Asia; de hecho, en toda la columna no menciona a Claudia Sheinbaum. Se arrepiente porque, para él, la cumbre entre Trump, Xi Jinping y Putin fue una “versión 2 de Yalta”, donde los poderosos se reparten ya no Europa, sino el mundo. Qué cursi, ¡carajo!

Presume Joaquín, 58 años de cubrir cumbres y, en apenas dos párrafos, comete dos errores históricos elementales. Dice que México estableció relaciones diplomáticas con China el 14 de octubre de 1972, cuando fue el 14 de febrero. Y afirma que la primera Cumbre Iberoamericana se celebró en Guadalajara en 1990, cuando ocurrió el 18 y 19 de julio de 1991.

Dos errores en unas cuantas líneas de un periodista que presume más de medio siglo como testigo de la historia. Y ni una palabra sobre la presidenta de su propio país, protagonista de la cumbre a la que tanto lamenta no haber asistido.

Por supuesto, en los viajes que hizo López-Dóriga con otros presidentes, viajaba en el avión presidencial. Esta vez no habría podido, porque ya no hay avión presidencial para transportar a la mandataria.

No creo que se hubiese ido en el mismo vuelo comercial de la presidenta. O quizá sí, pero en clase ejecutiva. No me lo imagino, a sus 79 años de edad, tan dado a la vida fifí, volando en turista durante tantas horas.

Promete que el año que viene irá a la cumbre de Vietnam, donde se celebrará APEC en 2027. Antes tiene una más cercana: el G20 del 14 y 15 de diciembre en Miami, en el Doral de Trump, junto al aeropuerto. Nada que ver con Mar-a-Lago, que está en Palm Beach, unos cien kilómetros al norte.

Ahí se espera a la presidenta Sheinbaum, que tendrá una nueva oportunidad de conversar con Trump. Ojalá vaya Joaquín, que lo envíen Radio Fórmula y Milenio.

Los resultados de Sheinbaum en China

En Shenzhen, Sheinbaum se reunió con Xi Jinping, presidente de China; Donald Trump, de Estados Unidos; Anthony Albanese, primer ministro de Australia; Mark Carney, primer ministro de Canadá; y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. También sostuvo encuentros con dirigentes de Vietnam, Perú y Singapur, y saludó a Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Pronunció discursos importantes, uno de ellos ante representantes empresariales de las economías de APEC, y abrió oportunidades de cooperación comercial, científica, tecnológica y de inversión.

De plano callaron los que decían que ir a China la iba a enemistar con Estados Unidos y que, en general, el viaje resultaría un desastre para México. Ocurrió todo lo contrario.

El Escudo de las Américas: ¿un escudo de plástico?

Hay una manía en el columnismo mexicano de hoy: entregarse a Estados Unidos.

Jorge Fernández Menéndez escribe este viernes en Excélsior que Groenlandia es el extremo norte de lo que Pete Hegseth llamó la “Gran América del Norte”, que va de Groenlandia al golfo de México y al Canal de Panamá. Y sostiene que México tiene que asumirse como parte de ese proyecto.

Critica también que México y Brasil hayan quedado fuera del llamado Escudo de las Américas.

Un momento, querido Jorge, tampoco te la estires. Fuera del Escudo no solo están las dos naciones más grandes, más pobladas y más importantes de América Latina: Brasil y México. Tampoco está Canadá.

El Escudo de las Américas quedó en Estados Unidos y la morralla: gobiernos latinoamericanos de derecha de países menores. Creo que eso terminará en un escudo de plástico, de juguete. En nada, pues.