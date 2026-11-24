Hay decisiones que pueden cambiar el futuro de una comunidad y que comienzan con algo tan sencillo como aprovechar mejor lo que ya tenemos. En San Juan del Río contamos con un recurso natural extraordinario: el sol. Un recurso que vemos todos los días, pero cuyo potencial todavía no aprovechamos como deberíamos.

La semana pasada presenté una nueva iniciativa que tiene un objetivo muy claro: impulsar que nuestras escuelas, hospitales y edificios públicos comiencen a aprovechar la energía solar de manera progresiva, reduciendo costos, cuidando el medio ambiente y utilizando de forma más inteligente los recursos públicos.

Y aunque se trata de una propuesta de alcance nacional, quiero hablarles especialmente de San Juan del Río, porque estoy convencido de que nuestro municipio tiene todo para convertirse en un ejemplo de innovación, desarrollo sustentable y aprovechamiento de energías limpias.

La transición energética no debe quedarse en los discursos ni convertirse en un tema exclusivo de especialistas. Tiene que sentirse en la vida diaria de las familias, en las escuelas donde estudian nuestros hijos, en los hospitales donde se atienden nuestros seres queridos y en los espacios públicos que forman parte de nuestra comunidad.

Pensemos, por ejemplo, en una escuela pública de San Juan del Río que todos los meses necesita destinar recursos al pago de electricidad. Ahora imaginemos que esa misma escuela pudiera generar parte de su propia energía mediante paneles solares. Con una planeación adecuada, los ahorros podrían representar una oportunidad para mejorar sus instalaciones, adquirir equipamiento o fortalecer las condiciones en las que miles de niñas, niños y jóvenes reciben su educación.

Lo mismo sucede con nuestros hospitales y centros de salud. Reducir los costos de electricidad mediante energías limpias permitiría avanzar hacia servicios públicos más eficientes y liberar recursos que podrían destinarse a otras necesidades de atención e infraestructura.

Porque cuando hablamos de utilizar mejor el dinero público, no estamos hablando únicamente de números o presupuestos. Estamos hablando de mejores oportunidades para nuestra gente.

Por eso, esta iniciativa propone reformar los artículos 1, 2 y 8 de la Ley de Planeación y Transición Energética, con el propósito de impulsar la instalación progresiva de sistemas fotovoltaicos, tecnologías de calentamiento solar y almacenamiento energético en la infraestructura pública, además de incorporar acciones concretas de eficiencia energética en la planeación nacional.

Y aquí es donde San Juan del Río adquiere una relevancia especial.

Somos un municipio que ha crecido gracias al esfuerzo de su gente. Tenemos una importante actividad industrial, comunidades rurales, familias trabajadoras, jóvenes con talento y una ubicación estratégica que nos ha permitido consolidarnos como un punto fundamental para el desarrollo económico de la región.

Pero ese crecimiento también nos obliga a pensar en el futuro. Necesitamos infraestructura pública más moderna, servicios más eficientes y políticas que nos permitan avanzar sin comprometer nuestros recursos naturales.

Imaginen lo que significaría que cada vez más escuelas de San Juan del Río aprovecharan la energía solar; que nuestros centros de salud pudieran disminuir sus gastos de electricidad o que las instalaciones públicas contaran con tecnologías capaces de generar ahorros importantes a largo plazo.

Y pienso también en nuestras comunidades, en esas familias que todos los días trabajan para salir adelante y que merecen que el desarrollo llegue hasta donde viven.

Porque San Juan del Río no es solamente su zona urbana o sus principales corredores industriales. San Juan del Río también son sus comunidades rurales, sus colonias y cada una de las personas que hacen grande a nuestro municipio.

El progreso tiene verdadero sentido cuando sus beneficios llegan a todos, no solamente a unos cuantos.

México es uno de los países con mayor potencial de aprovechamiento solar en el mundo, y tenemos frente a nosotros una oportunidad que no podemos seguir dejando pasar. Aprovechar esta riqueza natural nos permitiría avanzar hacia una menor dependencia de fuentes convencionales de energía, reducir emisiones contaminantes y construir una infraestructura pública más eficiente.

Pero hay algo que considero fundamental: cuidar el medio ambiente y cuidar el bolsillo de los mexicanos no son objetivos separados. Pueden y deben caminar de la mano.

Esa es una de las convicciones que me han acompañado desde el Partido Verde.

Creo en una política ambiental que no se limite a establecer compromisos, sino que se traduzca en soluciones concretas para las personas.

También debemos ser responsables. Sabemos que modernizar nuestra infraestructura pública requiere inversión, planeación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. No se trata de prometer que mañana todas nuestras escuelas tendrán paneles solares, sino de construir una ruta seria, progresiva y con resultados medibles.

Porque legislar no significa solamente modificar artículos o presentar iniciativas. Significa escuchar las necesidades de la gente, identificar oportunidades y trabajar para que las decisiones que tomamos desde la Cámara de Diputados tengan un impacto positivo en la vida de quienes representamos.

Quiero ver un San Juan del Río donde nuestros niños estudien en mejores escuelas, donde las familias cuenten con servicios de salud más eficientes y donde nuestros recursos públicos se utilicen con responsabilidad y visión de futuro.

Quiero que nuestro municipio siga creciendo, pero que ese crecimiento también se refleje en bienestar, oportunidades y una mejor calidad de vida para todos.

Ese es el verdadero propósito de esta nueva iniciativa.

San Juan del Río tiene historia, identidad y una enorme capacidad para salir adelante. Nuestra gente ha demostrado una y otra vez que sabe trabajar, emprender y construir oportunidades incluso frente a las adversidades. Ahora nos corresponde acompañar ese esfuerzo con decisiones que estén a la altura de su futuro.

El sol sale todos los días para todos, y ha llegado el momento de que sus beneficios también lleguen a todos.

Desde la Cámara de Diputados seguiré impulsando propuestas que permitan transformar ese potencial en mejores oportunidades para nuestra gente. Porque el futuro de San Juan del Río no se construye esperando a que las cosas cambien, sino teniendo la voluntad de tomar decisiones para que cambien.

Sigamos trabajando por un San Juan del Río más fuerte, más moderno, más sustentable y, sobre todo, más justo para las próximas generaciones.

Porque hacer que San Juan del Río avance también es construir una verdadera 4T a la queretana.

Quiero agradecer a Federico Arreola por abrirme nuevamente este espacio, que nos permite hablar de las acciones que impulsamos desde la Cámara de Diputados y, sobre todo, de las oportunidades que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Ricardo Astudillo Suárez, Diputado Federal por Querétaro | Partido Verde Ecologista de México.