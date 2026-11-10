Hoy quiero hablar de una necesidad que conozco de cerca y que escuchamos constantemente en San Juan del Río: mejorar nuestras calles y caminos, una tarea que puede parecer sencilla, pero que representa una diferencia enorme en la vida cotidiana de miles de personas.

Quienes conocemos San Juan del Río sabemos que es un municipio de gente trabajadora, de familias que todos los días salen adelante con esfuerzo y de comunidades que han crecido de manera importante en los últimos años. Sin embargo, ese crecimiento también trae consigo nuevos retos, y uno de los más evidentes es el deterioro de nuestra infraestructura vial.

Los baches, las calles dañadas y los caminos que requieren mantenimiento no son solamente un problema de imagen urbana. Son dificultades que enfrentan diariamente los trabajadores para llegar a tiempo a sus empleos, los padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, los comerciantes que transportan sus productos y quienes necesitan trasladarse de una comunidad a otra.

Y precisamente porque conocemos esta realidad, considero que es fundamental aprovechar todos los mecanismos de apoyo que existen para atenderla.

Durante la reciente comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la cual tengo el honor de ser secretario, abordamos distintos temas relacionados con el fortalecimiento de nuestra empresa productiva del Estado, la eficiencia energética y sus compromisos ambientales. Pero también decidimos poner sobre la mesa un asunto que tiene una relación directa con las necesidades de nuestros municipios: la posibilidad de acceder a apoyos de asfalto por parte de Pemex para rehabilitar calles y caminos.

Pemex cuenta con mecanismos de donación de asfalto que pueden contribuir al mantenimiento de la infraestructura vial de estados y municipios. Por ello, solicitamos conocer qué apoyos podrían destinarse a Querétaro y cuáles son los procedimientos que deben seguir las autoridades municipales para acceder a estos recursos.

En este planteamiento quise poner especial atención en San Juan del Río, porque estoy convencido de que necesitamos seguir buscando alternativas que permitan atender nuestras vialidades, particularmente aquellas que presentan mayores afectaciones después de la temporada de lluvias.

Por supuesto, esta necesidad no es exclusiva de nuestro municipio. En Querétaro capital, el crecimiento urbano exige un mantenimiento constante de sus calles y avenidas, mientras que en Amealco resulta fundamental mejorar los caminos que conectan a sus distintas comunidades, especialmente aquellas que se encuentran más alejadas.

Cada municipio tiene sus propias características, pero todos comparten algo: la necesidad de contar con infraestructura que permita a sus habitantes trasladarse de manera segura y desarrollar sus actividades cotidianas en mejores condiciones.

Reconozco también los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante programas de conservación carretera como el Bachetón. Sin embargo, estoy convencido de que debemos seguir sumando esfuerzos entre el Gobierno Federal, el estado y los municipios para ampliar las posibilidades de atención a nuestras vialidades.

Por eso, lo planteado durante la comparecencia no debe quedarse únicamente en una pregunta. Nuestro siguiente paso es dar seguimiento a los mecanismos de apoyo de Pemex, conocer sus alcances y buscar que nuestros municipios puedan aprovecharlos.

Porque cuando hablamos de mejorar una calle, también hablamos de facilitar el traslado de una familia, de apoyar a un pequeño negocio y de conectar mejor a nuestras comunidades. Son acciones que, aunque parezcan pequeñas frente a los grandes temas nacionales, pueden representar un cambio importante para quienes las necesitan.

Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para que las necesidades de Querétaro tengan voz y encuentren alternativas de solución. Y en lo personal, seguiré poniendo especial atención en San Juan del Río, un municipio al que le tengo un profundo cariño y cuyo desarrollo representa una de mis principales prioridades.

San Juan del Río tiene una enorme capacidad para seguir creciendo. Nuestra responsabilidad es acompañar ese crecimiento con mejores condiciones para su gente, porque el desarrollo de un municipio no solamente se mide por lo que construye, sino también por las oportunidades que genera y por la calidad de vida que ofrece a sus familias.

Ese es el Querétaro por el que vale la pena seguir trabajando: uno donde las necesidades de nuestra gente se escuchen, se atiendan y se conviertan en mejores oportunidades para todos.

Agradezco, como cada semana, a Federico Arreola por brindarme este espacio para compartir los temas que estamos impulsando desde la Cámara de Diputados, especialmente aquellos que tienen un impacto directo en la vida de las familias queretanas.

Ricardo Astudillo Suárez, Diputado Federal por Querétaro | Partido Verde Ecologista de México.