Conocer San Juan del Río es entender que detrás de su crecimiento hay miles de historias de esfuerzo, trabajo y sueños por cumplir. Es caminar por sus colonias, escuchar a sus habitantes y reconocer que, aunque se ha convertido en uno de los municipios más importantes de Querétaro, todavía enfrenta desafíos que no podemos ignorar. Quiero comenzar agradeciendo a Federico Arreola por brindarme este espacio para compartir una noticia importante para nuestro estado y, especialmente, para un municipio con el que tengo un compromiso muy claro: San Juan del Río.

Hace unos días, desde la Cámara de Diputados, aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Una decisión que representa mucho más que una distribución de recursos, porque cuando hablamos de presupuesto, hablamos de la posibilidad de mejorar la vida de las familias, atender necesidades que llevan años esperando respuesta y generar las oportunidades que nuestra gente merece.

Para Querétaro hay cifras importantes. En participaciones, aportaciones y convenios federales, nuestro estado contará con más de 52 mil millones de pesos, un incremento de aproximadamente 3 mil 450 millones de pesos respecto a los recursos aprobados para estos mismos conceptos en 2026.

Destacan las participaciones federales del Ramo 28, con más de 30 mil 631 millones de pesos, y las aportaciones del Ramo 33, que superan los 18 mil 804 millones de pesos, recursos fundamentales para atender necesidades en educación, salud, infraestructura social y fortalecimiento de nuestros municipios.

En particular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios contempla más de 2 mil 828 millones de pesos para Querétaro, un incremento superior a 217 millones de pesos respecto al año anterior.

Son cifras importantes, sin duda. Pero quiero hablar de lo que hay detrás de ellas, porque para quienes conocemos San Juan del Río, las necesidades de su gente tienen nombre, rostro y una realidad que debe ser escuchada.

San Juan del Río no es solamente uno de los principales motores industriales y económicos de Querétaro. Es un municipio con una identidad propia, con comunidades que conservan sus tradiciones, con empresarios que generan empleos, comerciantes que levantan diariamente sus negocios y familias que han construido, con mucho esfuerzo, el San Juan que hoy conocemos.

Y precisamente porque conocemos su potencial, también sabemos lo mucho que hace falta por hacer.

Sabemos que hay colonias donde las condiciones de las calles necesitan mejorar, comunidades que requieren servicios públicos más eficientes, familias que demandan mayor seguridad y trabajadores que todos los días enfrentan dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo.

Sabemos también que San Juan del Río está creciendo y que ese crecimiento exige mejores vialidades, más infraestructura, transporte digno y una planeación que permita responder a las necesidades de su población.

No son problemas que debamos conocer únicamente a través de informes o estadísticas. Son realidades que deben escucharse directamente de los ciudadanos, porque nadie conoce mejor las necesidades de San Juan del Río que quienes viven y trabajan ahí todos los días.

Por eso, representar a San Juan del Río significa mucho más que hablar de sus necesidades desde una tribuna. Significa llevar sus preocupaciones a las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados, defender sus intereses y trabajar para que su voz sea escuchada.

Desde mi responsabilidad como diputado federal por Querétaro, tengo muy claro que San Juan del Río debe ocupar un lugar prioritario en nuestra agenda de trabajo. No podemos permitir que un municipio que tanto aporta al desarrollo económico de nuestro estado se quede atrás en infraestructura, seguridad, servicios y oportunidades.

Y cuando hablo de oportunidades, pienso especialmente en nuestros jóvenes.

San Juan del Río tiene una generación de jóvenes preparados, talentosos y con muchas ganas de salir adelante. Lo que necesitan son las condiciones para hacerlo. Que puedan estudiar, emprender, encontrar un empleo bien remunerado y construir un proyecto de vida sin sentir que tienen que irse de su municipio para encontrar un mejor futuro.

También pienso en nuestros comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores, que son parte fundamental de la economía local. Tenemos que seguir impulsando condiciones que favorezcan la inversión, la generación de empleos y el fortalecimiento de la actividad económica.

Porque el desarrollo de San Juan del Río no puede medirse únicamente por el número de empresas que llegan o las inversiones que se anuncian. El verdadero desarrollo se mide en la tranquilidad de una familia, en las oportunidades de un joven y en la calidad de los servicios que recibe cada ciudadano.

Por supuesto, la aprobación del presupuesto también nos presenta retos. Aunque se lograron incrementos en participaciones, aportaciones y fortalecimiento municipal, existen rubros de inversión federal que registran reducciones. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos, gestionar nuevos proyectos y mantener una coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales.

Y quiero ser muy claro en algo: nuestro trabajo no terminó cuando levantamos la mano para aprobar el presupuesto. Nuestra responsabilidad continúa al dar seguimiento a los recursos y trabajar para que se traduzcan en resultados.

En el caso de San Juan del Río, mi compromiso es seguir impulsando una agenda que atienda las necesidades que conocemos: mejores calles y vialidades, mayor seguridad, servicios públicos de calidad, movilidad eficiente y nuevas oportunidades económicas.

Porque representar a la gente también implica saber escucharla, estar cerca de sus problemas y no olvidarse de sus necesidades cuando llega el momento de tomar decisiones.

Estoy convencido de que San Juan del Río tiene todo para consolidarse como uno de los grandes referentes de desarrollo de Querétaro. Tiene ubicación, industria, comercio, talento y, sobre todo, una sociedad trabajadora que nunca ha dejado de salir adelante.

Lo que nos corresponde como representantes populares es estar a la altura de esa gente.

Que cada esfuerzo realizado desde la Cámara de Diputados tenga un propósito claro. Que las decisiones presupuestales consideren las necesidades reales de nuestros municipios y que San Juan del Río tenga la atención y las oportunidades que su importancia merece.

Hoy, con el Presupuesto de Egresos 2027 aprobado, tenemos nuevas herramientas para continuar ese trabajo. Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando por México y por Querétaro, pero también con una convicción muy personal: seguir levantando la voz por San Juan del Río y por cada una de las familias que esperan resultados de sus representantes.

Porque cuando uno conoce a su gente, escucha sus necesidades y entiende el esfuerzo que hay detrás de cada familia, también entiende que la política tiene sentido solamente cuando sirve para mejorar vidas.

San Juan del Río no necesita que le digamos lo importante que es. Necesita que esa importancia se refleje en decisiones, recursos, obras y oportunidades.

Y ese es mi compromiso: seguir trabajando para que San Juan del Río no solamente sea reconocido por todo lo que aporta a Querétaro, sino también por todo lo que somos capaces de construir para su gente.

Porque San Juan del Río ha dado mucho al crecimiento de nuestro estado. Ahora nos corresponde trabajar para que ese crecimiento se convierta en un mejor futuro para cada familia sanjuanense.

Ricardo Astudillo Suárez, Diputado Federal por Querétaro | Partido Verde Ecologista de México