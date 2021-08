Las consultas ciudadanas: ¿Debería de haber otra?

Gran debate ha causado el ejercicio de encuesta ciudadana que se realizó en nuestro país donde se hizo la pregunta sobre enjuiciar o no a los expresidentes por cualquier delito que hayan cometido en sus gestiones.

Muchos no entendimos el sentido de la consulta pues creemos que si los expresidentes cometieron algún error deberían de pagar como lo hace cualquier ciudadano. Involucrar al pueblo en una decisión que se debería de tomar solo por el hecho de ser un delito creo que algo que no se debió haber hecho. Pero bueno, lo hecho, hecho esta.

Creo que el pueblo esta cansado de las votaciones, después de una intensa jornada electoral del pasado 6 de julio, pensar en volver a las casillas para votar fue complicado para muchos. También hay que pensar que los números de la pandemia han estado al alza y hacer fila en una casilla también representa algo de riesgo.

Otra cosa, no hubo tanta promoción de salir a votar como lo hubo en las elecciones pasadas. No hubo candidatos que estuvieran llamando al voto, ni campañas vistosas que hicieran que pensáramos en ir a las urnas. Y siendo mal pensados, no hubo ni acarreados ni despensas o promesas de tarjetas con dinero.

Menos incentivos que las votaciones.

Haciendo la sumatoria, la gente harta de votaciones, sin promociones ni incentivos y con una pregunta que parece un tanto ilógica, la consulta popular sobre los expresidentes tenia pocas posibilidades de ser “popular” y así fue.

Con una participación de alrededor de un 7% del padrón electoral podríamos decir que al pueblo de México no le importa si juzgan a los expresidentes o no. Puede ser que nos de igual o que pensemos que si hicieron algo mal deberían de ser juzgados sin preguntarnos. Al final el ejercicio no trajo los resultados esperados y en mi punto de vista, me pareció algo inútil.

Creo que las consultas populares deberían de estar hechas para cosas que tengan más que ver con lo que necesita todo el país, no con juzgar a los expresidentes. Imagine que la consulta hubiera tenido una gran participación y la gente hubiera decidido no juzgar a los expresidentes y que estos hubieran tenido delitos imputables a la cárcel, ¿se les hubieran perdonado? Complicado, ¿verdad?

Lo que si creo es que debería de haber consultas populares para otras cosas, la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hubiera llevado muchas más personas a las casillas que lo de los presidentes. El trafico aéreo sobre lugares altamente poblados de la Ciudad de México también hubiera llevado a muchas personas a votar. Preguntas sobre los planes maestros de las ciudades, desarrollo urbano, ecología y muchas otras si son interesantes para hacer una consulta popular como la que se hizo este domingo.