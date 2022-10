Quizá AMLO ha sido el presidente (después de Antonio López de Santana) que más se ha doblegado ante el gobierno de Estados Unidos. Aunque él trate de aparentar otra cosa, sus acciones, no sus discursos, dicen lo contrario.

AMLO siempre criticó a Calderón y a Peña por “doblarse” frente a Estados Unidos, incluso, aseguraba que el tema de la militarización era por instancias de los “gringos”.

Sin embargo, desde 2006, en su primera contienda por la presidencia, AMLO intentó quedar bien con nuestros vecinos del norte para ver si así lograba su ayuda. Ahora que están de moda los hackeos, recordamos un cable publicado por Julián Assange y sus WikiLeaks, donde se revelaba que Andrés y dos de sus asesores, el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y José María Pérez Gay, se reunieron con el entonces embajador Tony Garza.

En el comunicado que Garza envió a Washington se detalla que la estrategia propuesta por AMLO para combatir a los grupos del narcotráfico incluía una reforma constitucional para otorgar mayor poder a los militares a quienes consideraba menos corruptos que las dependencias de mando civil, como la entonces PGR.

Hoy AMLO asegura que no permitiría que agencias como la DEA o la CIA intervengan en el país, pero los cables de WikiLeaks muestran como desde entonces, AMLO se ponía de “a pechito”. Según el informe de Tony Garza, el candidato del PRD intentaba convencer al gobierno norteamericano de que encabezaría un gobierno sólido y fuerte e incluso que podría solicitar el apoyo financiero de EEUU para el combate al narcotráfico y el terrorismo.

AMLO perdió, entonces se dedicó a cuestionar la estrategia de Calderón. En abril de 2010, criticó la intención de una reforma legal para dotar de mayores facultades al Ejército en el combate a la inseguridad. “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad (…) No podemos aceptar a un gobierno militarista”, dijo en un video, donde además defendió los ideales de Benito Juárez: “No apostar a una República militar, sino civilista”.

Ya como presidente, se puso a las órdenes de Donald Trump. Primero con el tema de los migrantes y la Guardia Nacional, y lo hizo a tal grado que el impresentable expresidente se ha burlado de nuestro presidente diciendo que lo “dobló”.

Donald Trump declaró en abril pasado:

“Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró a mi oficina y el representante de México (Marcelo Ebrard) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, para conseguirlo, aseguró, amenazó con implementar el 25 por ciento de aranceles a todas las importaciones mexicanas. “Después de eso me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”.

Donald Trump