La Hora del Planeta 2026 se celebrará el sábado 28 de marzo, invitando a millones de personas en México y el mundo a apagar las luces durante 60 minutos, de las 20:30 a las 21:30 horas.

Fecha de la Hora del Planeta 2026: Sábado 28 de marzo

A qué hora apagar las luces por la Hora del Planeta 2026 en México: De las 20:30 a las 21:30 horas

Esta iniciativa global de WWF busca generar conciencia sobre el cambio climático y el impacto del consumo energético.

En México, además de hogares y oficinas, algunos edificios públicos y monumentos emblemáticos se sumarán apagando su iluminación, como símbolo de compromiso con el cuidado del medio ambiente.

¿Qué es la Hora del Planeta 2026 en México?

Cada año, millones de personas alrededor del mundo participan en la Hora del Planeta.

Una iniciativa de World Wide Fund for Nature (WWF) que surgió para reflexionar sobre el impacto ambiental del consumo de energía y el uso responsable de los recursos naturales.

La Hora del Planeta (Josué Aguilar vía X)

Como en otros años, México va a participar en este movimiento ambiental global; sin embargo cabe recordar de que no se trata de un corte general de electricidad, es más bien una invitación voluntaria.

Durante una hora se invita a las personas a apagar las luces de su casa, oficina o negocio.

En algunos casos, edificios públicos o monumentos emblemáticos se suman a esta iniciativa y apagan su iluminación durante una hora.

¿Cómo participar en la Hora del Planeta 2026 en México?

Cualquier persona se puede sumar a la Hora del Planeta 2026 en México, solo debe de:

Apagar las luces de casa durante una hora

Desconectar aparatos eléctricos que no se estén usando

Realizar actividades sin electricidad

La Hora del Planeta 2026 busca que las personas reflexionen sobre cómo las acciones individuales influyen en el cuidado del medio ambiente.