Durante años se vendió una mentira elegante: que el dinero podía comprar estabilidad, que el lujo blindaba contra la violencia y que bastaba con levantar rascacielos y firmar cheques para quedar fuera del mapa del conflicto. El Golfo Pérsico construyó esa narrativa con precisión quirúrgica, envolviéndola en mármol, vidrio y petróleo. Y el mundo, cómodo y cómplice, decidió creerla.

Mientras en Líbano caían bombas, en Irak los mercados eran escenarios de horror y en Siria el extremismo convertía la barbarie en espectáculo, en Dubái corría el champán. Las élites globales paseaban entre boutiques y yates, convencidas de haber encontrado un refugio inmune al caos. Abu Dhabi presumía cultura importada y Doha compraba relevancia a golpe de inversiones millonarias. Todo parecía funcionar. Todo parecía seguro.

Pero no lo era.

El 28 de febrero no solo ocurrió un hecho grave. Se derrumbó una ficción. De golpe, esa burbuja de invulnerabilidad mostró grietas profundas. Y lo que es peor: evidenció que nunca fue tan sólida como se quiso aparentar. Porque ningún enclave, por más dinero que acumule, puede aislarse de la geografía que habita ni de las tensiones que la atraviesan.

El error del Golfo no fue apostar por el desarrollo ni por la apertura. Fue creerse excepción. Pensar que podía convivir con un vecindario en llamas sin que el fuego terminara alcanzándolo. Apostar a que la estabilidad podía comprarse como un activo más, gestionarse como un negocio y sostenerse únicamente con control interno y proyección internacional.

La historia ha demostrado una y otra vez que esa lógica tiene límites.

Los países del Golfo diseñaron un modelo eficaz, sí, pero profundamente dependiente de la percepción. Su éxito descansó en una premisa frágil: que el mundo los vería como espacios ajenos al conflicto regional. Y durante mucho tiempo funcionó. Inversionistas llegaron, fortunas se instalaron y el turismo de lujo convirtió esas ciudades en vitrinas del nuevo poder económico.

Pero la percepción es volátil. Y cuando se rompe, arrastra consigo mucho más que imagen.

Lo ocurrido ese día activó alarmas que no se apagan con campañas de comunicación. Los mercados reaccionan, los capitales se repliegan y la confianza —ese elemento invisible que sostiene todo— comienza a tambalearse. Porque el dinero puede ser audaz, pero nunca es ingenuo. Y cuando detecta riesgo, se mueve.

Aquí es donde empieza el verdadero problema.

El Golfo enfrenta ahora una prueba que no se resuelve con infraestructura ni con eventos internacionales. Tiene que demostrar que su estabilidad no era solo un montaje, que sus sistemas de seguridad son capaces de contener amenazas reales y que su modelo puede sobrevivir en un entorno donde la incertidumbre ya no es una posibilidad remota, sino una presencia concreta.

No es menor el desafío. Porque reforzar la seguridad implica, inevitablemente, tensar la apertura. Y esa apertura fue precisamente la clave de su éxito. Endurecer controles puede ahuyentar inversión. Relajarlos puede aumentar vulnerabilidad. Es un equilibrio incómodo, complejo y, sobre todo, inevitable.

Además, hay una realidad que ya no puede maquillarse: el Golfo está inserto en una región donde las rivalidades geopolíticas siguen vivas, donde los conflictos no se han resuelto y donde los actores —estatales y no estatales— operan con agendas propias. Pensar que podía mantenerse al margen indefinidamente era más deseo que estrategia.

El golpe no solo es externo. También es interno.

Las sociedades del Golfo han sido construidas sobre un contrato implícito: estabilidad a cambio de control, prosperidad a cambio de silencio. Ese acuerdo funciona mientras la estabilidad es incuestionable. Pero cuando se fisura, surgen preguntas incómodas. ¿Qué tan sólida es la seguridad prometida? ¿Qué tan sostenible es el modelo? ¿Qué tan preparada está la región para enfrentar escenarios adversos?

No hay respuestas fáciles.

Lo que sí es claro es que el 28 de febrero marcó un punto de inflexión. No porque haya cambiado todo de inmediato, sino porque rompió la ilusión de que nada podía cambiar. Y en política y economía, las ilusiones suelen ser el cimiento más peligroso.

El Golfo tiene recursos, capacidad de maniobra y experiencia para recomponerse. No está al borde del colapso, ni mucho menos. Pero ya no juega con la misma ventaja. Ha perdido algo más difícil de recuperar que el dinero: la percepción de invulnerabilidad.

Y eso, en un mundo donde la confianza es la moneda más valiosa, pesa.

Para el resto del planeta, la lección es incómoda pero necesaria. No existen islas reales en un sistema global interconectado. No hay murallas lo suficientemente altas cuando los conflictos son difusos y las amenazas no respetan fronteras. Y, sobre todo, no hay riqueza capaz de comprar inmunidad absoluta.

El Golfo también sangra. Y al hacerlo, nos recuerda que la estabilidad no es un lujo permanente, sino una batalla constante.

Lo que venga ahora no dependerá de cuánto se invierta ni de cuántos rascacielos se levanten, sino de la capacidad de asumir la realidad sin disfraces. Porque si algo quedó claro, es que el espejismo ya no alcanza para ocultar lo evidente.

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