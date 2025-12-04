El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo el “ACI Airport Day AIFA”. Antes de que se pregunten ¿quién o qué es ACI? Déjenme decirles que es el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) y es el símil de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), pero en este caso sus actores principales no son las líneas aéreas, sino las terminales aeroportuarias.

El mundo de la aviación es enorme, y está conformado por muchos y muy variados protagonistas; unos más visibles que otros, pero todos fundamentales para la operación del tráfico aéreo. Antier se llevó a cabo una reunión con el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC, por sus siglas en inglés), en el Hotel Holiday Inn del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Con la finalidad de compartir experiencias se reunieron representantes del sector aeroportuario del país, organismos internacionales, expertos en distintas aéreas de la aviación comercial, y por supuesto estuvieron presentes autoridades gubernamentales. Todos ellos analizaron en dónde está parado el sector aeroportuario nacional e internacional, e intercambiaron información, parte fundamental de este tipo de reuniones.

Fui invitada a moderar un panel sobre la perspectiva del pasajero, y ello me otorgó la oportunidad de presenciar todo desde un lugar privilegiado, pero antes de platicar mi experiencia, quiero compartir con mis estimados lectores una reflexión.

Y primero lo primero, ¿sabían que el AIFA es miembro del ACI-LAC? Desde el 12 de junio del 2024 el AIFA fue incorporado a la red de miembros aeroportuarios del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC). Esto no es cosa menor ni baladí, es de gran importancia, y nos deja en claro que el AIFA es una terminal aérea abierta a conocer experiencias de otros aeropuertos, aprender y colaborar, lo que le permite ofrecer un gran servicio de calidad a los usuarios.

Y es que un aeropuerto, además de seguro y funcional, se piensa para el uso y disfrute de los pasajeros. Quiero destacar algunos puntos muy precisos mencionados en los diferentes paneles, que no voy a dejar “en el aire”. En efecto, en el pasado se centraba la construcción de una terminal aérea pensado solamente en el pasajero, en la actualidad, los mejores aeropuertos a nivel mundial son lo que también piensan en que la infraestructura beneficie a los trabajadores.

Todos sabemos que los trabajadores contentos rinden más, y siempre repercutirá en un mejor servicio al cliente, en especial cuando la infraestructura se piensa en la dignidad del trabajador, áreas limpias, bien ventiladas e iluminadas, que le permitan un mejor desempeño de sus labores.

En el ACI Airport Day AIFA se realizaron cuatro paneles: “Importancia de la cooperación y coordinación entre organismos gubernamentales”, “Perspectivas de los pasajeros”, “Aeropuertos inclusivos: estrategias para una aviación accesible y equitativa” y “Tecnología y eficiencia en la facilitación y en la Seguridad de la Aviación (AVSEC).

Un mundo de información en la que estaremos ahondando en próximas columnas porque son fundamentales para la industria aérea, pero también es importante que la gente conozca más a fondo el mundo maravilloso de la aviación, y por ahora no quiero resaltar solamente lo dicho durante los paneles, sino también lo que se sintió, y pude vivir en carne propia.

Siguiendo la máxima aristotélica de que la esencia de la vida es servir a otros y hacer el bien, quiero agradecer infinitamente la deferencia del director general del AIFA, el general Isidoro Pastor Román, por permitirme vivir esta experiencia maravillosa con una entidad tan importante para el mundo aeronáutico como la ACI, y convivir y platicar con el director de ACI-LAC, Rafael Echevarne.

Fue enriquecedora la plática con Fernando Mercado Molina, CEO de Amadeus para Latinoamérica, y pude corroborar que mi punto de vista sobre cómo se ve la aviación para los próximos años no anda tan equivocado; y es que me ha tocado vivir la aviación desde los años ochenta (como pasajera) y luego en los noventa y hasta 2010, con ojos de tripulante de cabina.

En esos años pude percatarme del gran avance que tuvo la aviación, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y desde entonces, he seguido los pasos de las innovaciones y cambios que ha impuesto el devenir histórico, a veces suavemente, y en otras ocasiones de forma más bien disruptiva.

Otro aspecto que quiero resaltar del ACI Airport Day AIFA es que participaron todos los grupos aeroportuarios del país, tanto públicos y privados, dejando en evidencia que hay fuertes lazos que los unen y que se apoyan entre ellos, porque han entendido que un elemento fundamental en la aviación es la cooperación de todos los actores.

Lo resalto porque en el imaginario uno pensaría que no se hablan, pero es todo lo contrario, y en los hechos se puede ver la forma como se apoyan los unos a los otros, y los distintos programas que cada grupo aeroportuario maneja, dependiendo de las necesidades de sus terminales aéreas .

Fue grato conocer un poco más el mundo de la gestión aeroportuaria. Para que un avión pueda surcar los cielos, las aerolíneas requieren de una larga cadena de trabajadores, y el caso de los aeropuertos no es la excepción, también intervienen muchísimas personas, con cargos diversos y todos necesarios; pues al final lo que se busca es transportar pasajeros y carga de una forma eficaz, pero también segura.

ACI Airport Day AIFA (Cortesía)

Quiero cerrar con algo que no le va a gustar nada a las plumas y personas que siguen en contra del AIFA. Parte de la intervención de Rafael Echevarne, director del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC), fue para reconocer que está sorprendido de lo rápido que se construyó el AIFA y de cómo está creciendo.

Directamente me preguntó si había escrito algo al respecto, y lo remití a lo publicado en este mismo espacio el día 3 de mayo del 2022, sobre la experiencia del Aeropuerto Internacional Hamad, y que aquí retomo:

“El Aeropuerto Internacional Hamad fue planeado en el año de 2003, y su construcción dio inicio en 2005, con la finalidad de sustituir el aeropuerto de Doha en Qatar.

Como cualquier obra de dimensiones importantes, el nuevo aeropuerto de la capital de Qatar no se vio exento de escándalos y tropiezos; la fecha para la inauguración se tenía programada para el año 2009, sin embargo por diversos motivos, se pospuso hasta el año 2012, y únicamente con vuelos de carga, pero la fecha se siguió retrasando hasta diciembre del 2013; y siendo estrictos, tampoco ocurrió, pues el vuelo procedente de Europa no pudo aterrizar en el nuevo aeropuerto, ya que unas horas antes quedó cancelada la inauguración por problemas de seguridad aérea.

En enero de 2014 se abrieron las operaciones para vuelos de transporte de pasajeros, bajo una “modalidad suave”, esto es pocos vuelos y aerolíneas, pero no fue hasta finales de abril que con apenas diez líneas aéreas comenzara a funcionar. La aerolínea de la casa Qatar Airways se integró hasta finales de mayo de ese mismo año. En 2015 realizaron una expansión y después de 7 años de arduo trabajo, hoy es considerada la mejor terminal aeroportuaria del mundo…”

Y es que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tardó dos años y medio en construirse y opera desde el 21 de marzo de 2022; este 2025 cumplió tres años, o sea que para cuando llegue el invierno (21 de diciembre) serán 3 años con 9 meses. Así que debe decirse, es de verdad una hazaña impresionante lo que ha logrado el AIFA, a pesar de sus detractores.

Lo bueno es que la gente que sí conoce de aeropuertos, están de igual forma gratamente sorprendidos por el trabajo que se hizo, y ahora por lo eficiente que es esta terminal aeroportuaria. Cuando la gente pregunta ¿qué le falta al AIFA para despegar?, primer punto, ya despegó, tiene planeado cerrar el año con 7 millones de pasajeros y hasta el mes de septiembre que hice corte de caja, seguía en el séptimo lugar en transporte de pasajeros dentro de los 10 aeropuertos más transitados del país.

Sin duda hay muchos retos para el futuro, pero como dije, de ellos iremos hablando poco a poco en columnas futuras, pues tenemos mucha información que compartirles.

Yo aprovecho para invitar a quienes todavía no conocen el AIFA, y se quedan con la idea de que no sirve para nada, que le den una oportunidad y viajen por sus instalaciones; como decía mi mamá “no puedes decir que no te gusta si no lo pruebas”, y yo como pasajera, tripulante y mamá, los reto a que lo prueben.