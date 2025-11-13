Viva Aerobus anunció hoy miércoles 12 de noviembre de 2025 que mantiene suspendidos de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Estados Unidos hasta enero de 2026.

Esto luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendiera todas las rutas vuelos de pasajeros y de carga que salen desde el AIFA hacia dicho país.

Viva Aerobus mantiene suspendidos los vuelos del AIFA a Estados Unidos (Viva Aerobus)

Vuelos del AIFA a Estados Unidos estarían suspendidos hasta enero, según Viva Aerobus

A través de un comunicado, Viva Aerobus dio a conocer que la suspensión de vuelos del AIFA a Estados Unidos se mantendrá al menos hasta los primeros días de enero de 2026.

Puntualmente, hasta el 11 de enero de 2026, por lo que hasta antes de esa fecha ya ofrece alternativas a los usuarios que han resultado afectados.

Según detalló Viva Aerobus, los usuarios afectados tienen a su disposición tres opciones para que puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

Cambio de ruta de vuelo

Reembolso en Viva Cash

Reembolso a la forma de pago original

En tanto, la aerolínea mexicana se encuentra analizando opciones para los vuelos reservados a partir del 11 de enero, a la espera de que esta suspensión pueda levantarse.

De lo contrario, Viva Aerobus podría ofrecer estas opciones de reembolso, aunque dijo se mantiene en comunicación con las autoridades mexicanas, a la espera de que pueda solucionarse este inconveniente con Estados Unidos.