El empresario Ricardo Salinas Pliego defendió, en un evento navideño, a TV Azteca en pleno conflicto fiscal que el magnate mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Si se piensan quedar (el Gobierno de México) con TV Azteca les va a costar mucho trabajo porque no los vamos a dejar pasar”. Ricardo Salinas Pliego

Frente a decenas de sus colaboradores y empleados, Ricardo Salinas Pliego adelantó que, aunque lo intenten, el Gobierno mexicano “no podrá quedarse con TV Azteca”.

Ricardo Salinas Pliego dice “sufrir embates del gobierno” por decir la verdad

Durante el encendido del Gran Árbol en las instalaciones de TV Azteca, el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo ser víctima de los “embates del poder" por decir la verdad y “plantarles cara”.

“A pesar de los embates del poder en contra nuestra por decir la verdad y por plantarles cara ante sus abusos, no los vamos a dejar pasar”. Ricardo Salinas Pliego

A mediados de noviembre del 2025, el empresario acusó que el gobierno buscaba la quiebra de TV Azteca con una estrategia basada en “extorsión y censura”.

Agregó que el cierre de la televisora amenazaría el sustento de más de 190 mil familias que dependen de sus empresas, asegurando que ese hecho demostraría que México está por “convertirse en un Estado fallido”.

Con respecto a las elecciones presidenciales del 2030, Ricardo Salinas Pliego ha asegurado ser un adversario que le preocupa al gobierno, ya que, según él, “puede sacarlos a patadas del poder”.

Ricardo Salinas Pliego, a través de sus empresas como Grupo Elektra y TV Azteca, debe al SAT una deuda que supera los 48 mil millones de pesos, monto que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)