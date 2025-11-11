Un video viral muestra los momentos en los que una pareja de la tercera edad habría sufrido discriminación en un restaurante de La Roma, en la Ciudad de México (CDMX).

En el video viral se indica que habría sido un empleado de la cafetería Ding Dong que sería parte de la Librería Valladolid, quien corrió a una pareja que estaba sentada en una banca.

Video viral exhibe acto de discriminación contra pareja de la tercera edad en restaurante de La Roma

Circula en redes un video viral que ha desatado una oleada de críticas debido a que exhibe los momentos de un presunto acto de discriminación en un restaurante de La Roma.

Lo anterior debido a que en la grabación que se ha compartido en diferentes plataformas, se puede ver a un presunto empleado del establecimiento corriendo a una pareja de adultos mayores.

Como se puede escuchar en el clip, el sujeto que sería trabajador de la cafetería Ding Dong, obligó a la pareja retirarse de una banca a las afueras del negocio, porque se trata de mobiliario del mismo.

Así lo habría solicitado el individuo debido a que argumentó que las bancas, aún cuando están instaladas sobre la banqueta y en la vía pública, son propiedad del restaurante.

Funan a restaurante de La Roma por acto de discriminación contra pareja

Luego de que el video viral que exhibe un acto de presunta discriminación a una pareja en un restaurante de La Roma, usuarios de redes sociales se han unido para “funar” al establecimiento.

Como suele ocurrir en casos de ese tipo, decenas y hasta ciento de internautas han comenzado a publicar comentarios negativos en la sección de opiniones del negocio en Google Maps, señalando el caso de presunta discriminación.

Por ello, así como por las calificaciones bajas, el restaurante de La Roma ya tiene hasta la publicación de esta nota, solo 2.6 estrellas, pues gran parte de los comentarios hacen mención de los hechos.

Funan a restaurante de la Roma que corrió a pareja de banca en vía pública (Especial)

De la misma forma, en Instagram los usuarios se han lanzado con comentarios críticos en los que se reprocha la actitud del empleado que habría corrido a la pareja de la tercera edad.

A pesar de la funa que se ha generado tras la publicación del video viral, hasta el momento ni la cafetería Ding Dong ni la Librería Valladolid que operaría el restaurante, se han pronunciado sobre lo ocurrido.