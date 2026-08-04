La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 4 de agosto que mandará al Congreso una iniciativa para eliminar las contradicciones que persisten en la reforma al artículo 127 constitucional sobre las llamadas pensiones doradas.

“Quedaba claro y fue argumento de ellos en las pláticas que tuvieron con Luisa de que era contradictoria y en efecto, a la hora de que se propuso la reforma no quedó digamos clara. Entonces la orientación de la consejería jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso, hacer el equivalente para que quede claro en términos de los que hoy reciben pensión.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum informó que el objetivo es ajustar reforma a pensiones aprobado meses atrás para que el límite a las jubilaciones de altos mandos de confianza en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y entidades similares quede claro y aplicable.

Sheinbaum enviará iniciativa al Congreso para corregir contradicciones en reforma de pensiones doradas

En la conferencia matutina de este 4 de agosto, Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para eliminar contradicciones en la reforma al artículo 127 sobre las pensiones doradas.

Pues cabe recordar que la reforma original fue aprobada en marzo de 2026 limita las jubilaciones de exfuncionarios de confianza en entidades públicas como Pemex y CFE al 50% del salario presidencial, cerca de 70 mil pesos mensuales, con excepciones para Fuerzas Armadas y aportaciones voluntarias con el fin de eliminar privilegios y destinar los ahorros a programas sociales.

Sin embargo se encontraron contradicciones detectadas el pasado mes julio en donde se permitían pagos superiores al tope previsto, lo que genera la necesidad de esta nueva iniciativa para aplicar plenamente la austeridad y los ahorros estimados en miles de millones de pesos.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo había señalado que dos reglas del artículo reformado no pueden operarse al mismo tiempo: una fija el salario máximo de servidores públicos activos en el nivel de la presidenta y otra establece que ciertas pensiones de personal de confianza no superen la mitad de esa remuneración

Como las jubilaciones se calculan a partir del sueldo activo, el límite del 50% quedó sin aplicación práctica, permitiendo montos cercanos al salario completo del Ejecutivo, es decir alrededor de 134 mil pesos mensuales.