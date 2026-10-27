Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reiteró que los cambios en la Modalidad 40 se aplicarán solamente a nuevos pensionados y que está en una fase de análisis.

El titular del IMSS dijo que los seis meses para analizar el nuevo comportamiento del esquema de la nueva Modalidad 40 para futuros jubilados es similar a las pruebas que se hicieron para temas de trabajadores independientes, trabajadores de plataformas y más.

“Es para las personas nuevas… que es digital, solamente se podrán hacer inscripciones digitales… porque se detectó un sistema de gestores…” Zoé Robledo, director del IMSS

Zoé Robledo puntualizó que la Modalidad 40 no desaparece sino que reduce la cantidad de UMAs de 25 a una más para cotizar, además de otros cambios.

Trámites de Modalidad 40 se harán de manera digital para evitar coyotes

Zoé Robledo detalló que los cambios, además de ser para nuevas inscripciones, se harán de manera digital.

El cambio a formato digital es para evitar que gestores, comúnmente conocidos como coyotes, sigan haciendo dichos trámites para finalmente generar pensiones elevadas.

No obstante, las persona que ya tramitaron su pensión no tendrán cambios aunque actualmente tengan una pensión elevada.

IMSS presentó 115 denuncias por fraudes en Modalidad 40

Zoé Robledo dijo que actualmente hay 115 denuncias debido a que financieras prestaban dinero para que personas pagaran hasta 25 UMAs en la Modalidad 40 y posteriormente les cobraban, lo cual se convertía a en una especie de crédito a costa del dinero público.

De la misma manera también pagaban el IMSS mediante empresas fantasma, por lo que finalmente los involucrados terminaban en un esquesma de fraude.

La decisión del IMSS cierra la puerta al abuso y fraudes debido a que algunas pensiones crecían en mil por ciento.