Contemos historias del fraude electoral de 2006 relacionadas con las mentiras actuales de la comentocracia.

Yo no tenía buena opinión de AMLO en 1996, cuando me establecí en la Ciudad de México. Durante varios años trabajé aquí de lunes a viernes; los fines de semana regresaba a Monterrey. La misión que me había encomendado Francisco González era fundar primero la revista Milenio y después el diario del mismo nombre.

La cultura regia es muy derechosa. Y aunque soy más bien anarquista, me dejaba llevar por las tesis neoliberales de mi gente.

¿Quiénes me cambiaron el chip, es decir, quiénes me contaron la verdad acerca de AMLO? Los moneros de La Jornada y El Chamuco, a quienes invité a colaborar en Milenio: Hernández y Helguera, y sobre todo El Fisgón, Rafael Barajas —este no participó en la empresa que yo dirigía—. Ellos siempre han admirado sinceramente a López Obrador.

Pero fue el director editorial adjunto de Milenio, Ciro Gómez Leyva, quien más me convenció de que López Obrador era un político extraordinario : de plano le quitó a mi chip lo que tenía de neoliberal y me llevó al obradorismo informativo.

Ciro conocía bien a AMLO. Para Reforma, cubrió la protesta de Andrés Manuel después de que le robaran la elección de 1994 en Tabasco.

Gómez Leyva y López Obrador tenían la mejor relación. En febrero de 1999, cuando AMLO dirigía el PRD, Ciro lo entrevistó para la revista Milenio y eligió la foto de portada: Andrés con su hijo Gonzalo y un título escrito por el propio Ciro: “El hombre que sacó del marasmo a la izquierda”.

Pasaron los años. Ciro y yo seguimos trabajando juntos en Milenio. Al mismo tiempo, él colaboraba en Canal 40, el viejo Canal 40, el que sí valía la pena, el de Javier Moreno Valle, el que se apropió a la mala Ricardo Salinas Pliego, hoy héroe democrático de la comentocracia. Espero que no lo sea para Ciro, pero es un hecho que, para un gran número de columnistas que coinciden con Gómez Leyva en sus nada objetivos cuestionamientos a la 4T, el Tío Richie es el nuevo Gandhi. Quien lo dude, que vea la apasionada entrega a la causa de Salinas de Jorge el Güero Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín en un programa de TV Azteca.

Llegó el desafuero en 2004. Dejé la dirección de Milenio por presiones de Vicente Fox, entonces presidente, y de su secretario de Gobernación, Santiago Creel.

López Obrador y yo no teníamos cercanía, pero, al renunciar a la dirección de Milenio, me invitó a su campaña presidencial de 2006.

Mis tareas relacionadas con los medios las concentré en cuatro espacios. (i) La columna que publicaba en Milenio desde que era director y que conservé cuando dejé el mando en 2005. (ii) Un programa de debate en el noticiero de Carmen Aristegui en W Radio. (iii) El mismo debate con Adela Micha en Televisa. (iv) Con frecuencia, tomaba el teléfono y llamaba al informativo de Ciro en Radio Fórmula para comentar encuestas, todas: porque en todas ganaba AMLO.

Un día Ciro me sorprendió, y a López Obrador lo sorprendió todavía más. Dio a conocer una encuesta de GEA/ISA que ponía a Felipe Calderón adelante. Fue la primera difundida en medios serios que daba como ganador a Calderón. Era una mentira. Ahí empezó el fraude electoral de 2006: esa encuesta fue la justificación.

GEA/ISA le había cambiado el chip a Gómez Leyva

En la siguiente campaña presidencial, la de 2012, Ciro presentó en Milenio Televisión un tracking diario ¡de GEA/ISA! que daba a Enrique Peña Nieto una ventaja de 18 puntos sobre AMLO. Al final, la diferencia oficial fue muchísimo menor. El periodista tuvo que pedir disculpas.

GEA es el Grupo de Economistas y Asociados. Entre sus fundadores está Guillermo Valdés, a quien Calderón premió con la dirección del Cisen, que era el centro de espionaje del gobierno federal.

Ni duda cabe: el jefe de espías de Calderón es influyentísimo en Ciro Gómez Leyva. Hoy lo vemos en Excélsior.

El 14 de octubre pasado, Ciro publicó “La potencia de Harfuch”: sin buenos resultados, escribió, Omar García Harfuch no sería el centro de las conversaciones; la caída de 52% en homicidios era “muy impresionante”.

Pero hoy, 12 de noviembre de 2026, otra vez con el chip cambiado, Ciro publicó “La potencia de Harfuch (II)”. Cuando vi el título pensé que iba a reafirmar lo dicho el 14 de octubre. Pero no: lo refutaba.

En el artículo de este jueves, Ciro llena de elogios a Guillermo Valdés: riguroso, honorable, blablablá. Lo hace después de informar que el espía de Calderón le escribió un mensaje para demostrarle que no hay tal reducción drástica en los homicidios y que a García Harfuch se le sobrestima con cifras “que responden a una lógica político-electoral”. Y Gómez Leyva se lo creyó.

Ese Valdés, con sus encuestas de 2006, cambió el chip de Ciro respecto de AMLO, y ahora lo hace con relación a García Harfuch y sus cifras.

Vamos a los números tramposos del espía de Calderón

Primero: según los datos que el propio Ciro cita, el Inegi registró 29 mil 488 homicidios en 2025. En 2024 registró 33 mil 550. Con la fuente que Valdés prefiere, el país tuvo una reducción de 4 mil 62 asesinatos en un solo año, el 12.1%. El promedio diario bajó de aproximadamente 92 a 81. De eso, Ciro no dice una palabra.

La reducción de 12.1% y la de 52% no son cifras contradictorias: corresponden a periodos distintos. La primera compara dos años completos; la segunda, dos momentos específicos separados por más de dos años. Lo que no se vale es utilizar una comparación para desacreditar la otra sin explicar sus diferencias.

Segundo: que el Inegi cuente más homicidios que las fiscalías no lo inventó la 4T. El Inegi cuenta defunciones por homicidio; las fiscalías, carpetas de investigación. Se ha hecho así desde varios sexenios antes.

Ciro señala que para 2025 las cifras oficiales de seguridad registran 24 mil 348 homicidios, mientras que el Inegi contabiliza 29 mil 488. Pero una diferencia entre dos sistemas estadísticos que utilizan fuentes, procedimientos y criterios distintos no demuestra, por sí sola, que exista manipulación política.

Presentar la diferencia como prueba de una “lógica político-electoral” es, esa sí, una vulgar lógica político-electoral salida de la perversa mente del espía de Calderón.

Tercero: aquí sí hay peras y manzanas revueltas. El 52% de reducción del Gabinete de Seguridad compara el promedio diario de septiembre de 2024 con el de los meses recientes de 2026. El dato del Inegi es de 2025. No dice nada de 2026. Con él no se puede desmentir dónde estamos hoy.

Y hay algo que el propio Inegi confirma, independientemente de la discusión: entre 2024 y 2025 los homicidios disminuyeron de manera significativa. Esa reducción no desaparece porque Guillermo Valdés haya decidido cambiarle el chip a Ciro.

Es una pena . Si el espía de Calderón fue capaz de poner a Ciro en contra del hombre a quien tanto admiraba antes de 2006 —AMLO, un político histórico—, no le habrá costado a Valdés demasiado esfuerzo cambiar, no los juicios de Gómez Leyva sobre la persona de García Harfuch, que siguen siendo comedidos, sino su interpretación de las estadísticas, lo que quizá sea más ofensivo.

Ciro no presenta a García Harfuch como mentiroso; solo dice que sus cifras están mal hechas, lo que es peor.

La verdad es otra. Estamos empezando a terminar con el infierno

El horror lo provocaron el jefe de Guillermo Valdés, Felipe Calderón, y su colaborador estrella, Genaro García Luna, cuando declararon, para que se olvidara el fraude electoral de 2006, una absurda guerra contra el narco que seguimos padeciendo.

Esa guerra está ya llegando a su fin. Lo que viene, pronto, es la pacificación de México: se avanzará notablemente este sexenio, el de la presidenta Claudia Sheinbaum.