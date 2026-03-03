Si el primer golpe fue estratégico, el segundo definirá si fue inteligencia… O temeridad.
La reacción iraní ya no es hipótesis.
Es hecho.
Lejos de quedar paralizado tras la desaparición de buena parte de sus jefes visibles, el régimen ha demostrado que su estructura orgánica sigue operando. La cadena de mando no colapsó. La red no se desintegró. La respuesta fue rápida, coordinada y con capacidad de proyección regional.
Eso confirma algo que muchos subestimaron: Irán no es una pirámide sostenida por una sola cabeza. Es una arquitectura ideológica y militar diseñada para resistir descabezamientos.
La escalada, por tanto, no parte de un actor debilitado.
Parte de un actor herido… Pero funcional.
Y mientras tanto, el punto neurálgico del planeta sigue siendo el mismo:
El estrecho de Ormuz.
Por ahí fluye cerca del 20% del petróleo mundial.
No es un dato geográfico.
Es una ecuación económica global.
Un incidente mínimo —minas marítimas, drones, sabotaje selectivo, amenaza sostenida— no detonaría primero una batalla naval.
Detonaría mercados.
El precio del crudo no espera comunicados diplomáticos.
Reacciona al riesgo.
Y cuando el petróleo sube, la guerra deja de ser regional.
Se convierte en inflación.
En tasas de interés.
En presión sobre monedas emergentes.
En nerviosismo bursátil.
El conflicto salta del Golfo Pérsico al bolsillo.
Eliminar objetivos no elimina al régimen.
Amenazar no garantiza disuasión.
Golpear no significa controlar la escalada.
Si decide intensificar su respuesta, no será necesariamente frontal.
Será asimétrica.
Difusa.
Persistente.
Y cuando el conflicto adquiere dimensión identitaria o religiosa, la contención se vuelve más frágil.
Aquí aparece el ángulo incómodo.
Estados Unidos luce destemplado.
Decide con velocidad. Comunica con dureza. Escala con rapidez.
La pregunta no es si tiene capacidad militar. La tiene.
La pregunta es si tiene margen político y económico para sostener una confrontación prolongada.
En Israel el panorama es distinto.
Ahí no hay cálculo electoral.
Hay temor existencial.
Para Tel Aviv esto no es geopolítica abstracta.
Es supervivencia.
Eso altera la ecuación.
Cuando un aliado actúa desde la percepción de amenaza directa y Washington desde presión estratégica interna, la sincronización puede fracturarse.
Y en conflictos de alta tensión, la descoordinación es el verdadero riesgo.
Si la escalada fue cálculo estratégico, debe existir un plan energético paralelo: reservas estratégicas, coordinación con productores clave, mensajes claros a los mercados.
Si no existe, no estamos ante una jugada integral.
Estamos ante una apuesta.
Y las apuestas en geopolítica no se miden en titulares.
Se miden en estabilidad.
Irán ya mostró que puede responder.
Israel siente que no puede retroceder.
Estados Unidos parece decidido a no verse débil.
Esa combinación no es estable.
En geopolítica el error no es disparar primero.
El error es creer que el segundo movimiento también lo controlas.
Y cuando ninguno de los actores puede permitirse retroceder…
Los conflictos dejan de administrarse.
Empiezan a desbordarse.
X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com