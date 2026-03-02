De la indiferencia moral al cálculo bélico.

Hace semanas escribimos que el mundo veía la barbarie iraní y decidía no mirar.

Hoy el escenario cambió.

Ya no hay silencio.

Hay misiles .

Hay cálculo.

Y hay riesgo sistémico.

Estados Unidos ha ejecutado ataques contra posiciones vinculadas a Irán y sus redes regionales. Israel intensifica operaciones. El Golfo se militariza. Las rutas energéticas se blindan. El lenguaje diplomático se endurece.

El tablero ya no es retórico.

Es operacional.

Pero la pregunta incómoda sigue ahí:

¿Se actúa por la represión interna del régimen?

¿O por el equilibrio estratégico regional y la contención de su proyección militar?

La diferencia no es semántica.

Es estructural.

1979: el origen del problema

Para entender el presente hay que volver al punto de quiebre.

La Revolución islámica de 1979 no fue solo un cambio de gobierno. Fue la construcción de un Estado ideológico teocrático con vocación expansiva.

Desde entonces, el régimen diseñó tres pilares de supervivencia:

Control ideológico absoluto interno: clero chiita como legitimidad política.

Estructura militar paralela: Guardia Revolucionaria como brazo armado del sistema.

Proyección regional asimétrica: exportación de revolución vía milicias aliadas.

Hezbollah en Líbano.

Milicias chiitas en Irak.

Apoyo al régimen sirio.

Hutíes en Yemen.

Irán no pelea guerras convencionales directas.

Construye redes de influencia armada.

Durante décadas, Washington alternó entre contención y negociación: sanciones económicas, presión diplomática, acuerdos nucleares intermitentes.

Pero el ataque de Hamas contra Israel alteró la ecuación.

La tolerancia estratégica disminuyó.

La seguridad israelí pasó al centro de la agenda.

No es idealismo.

Es doctrina de seguridad.

Decapitar no es desmontar

Existe una ilusión recurrente en política internacional:

Eliminar al líder desestabiliza el régimen.

Pero Irán no es una dictadura personalista simple. Es una teocracia institucionalizada con mecanismos de sucesión y poder distribuido entre:

Líder supremo.

Consejo de Guardianes.

Guardia Revolucionaria, red económica paralela vinculada al aparato militar.

La eventual muerte del líder o de su círculo cercano no aniquila automáticamente el sistema.

Puede incluso radicalizarlo.

No es un castillo sostenido por una sola columna.

Es una arquitectura ideológica diseñada para sobrevivir a individuos.

La posible respuesta: narrativa de yihad

Si Teherán interpreta los ataques como agresión existencial, la reacción no necesariamente será convencional.

Puede ser asimétrica, fragmentada, indirecta:

Activación ampliada de proxies.

Presión sobre bases estadounidenses.

Intensificación de tensión con Israel.

Sabotaje marítimo selectivo.

Y algo más delicado:

Una narrativa de yihad defensiva que movilice identidad religiosa.

Cuando el conflicto adquiere dimensión teológica, la racionalidad estratégica se complica.

La guerra deja de ser solo cálculo.

Se convierte en identidad.

Y los conflictos identitarios escalan con mayor dificultad para contenerlos.

El Estrecho de Ormuz: el nervio energético del planeta

Hay un punto crítico que puede transformar el conflicto en crisis global:

El Estrecho de Ormuz.

Por esa vía transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Un bloqueo parcial, sabotaje o militarización sostenida no sería un gesto simbólico.

Sería un shock energético inmediato:

Aumento del crudo.

Presión inflacionaria global.

Golpe a economías emergentes.

Tensiones financieras.

Las economías occidentales aún absorben secuelas de inflación post-pandemia y guerra en Ucrania.

El margen de absorción es limitado.

Un error de cálculo aquí no sería regional.

Sería macroeconómico.

La variable constitucional en Estados Unidos

Existe además un ángulo institucional que no puede ignorarse.

La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra.

Pero en la práctica, desde Vietnam hasta Irak, el poder ejecutivo ha expandido su margen operativo mediante autorizaciones limitadas, resoluciones ambiguas o acciones “quirúrgicas” sin declaración formal.

Cada escalada reabre el debate:

¿Está el ejecutivo actuando dentro del marco constitucional?

¿O forzando la elasticidad del sistema?

En un contexto de polarización intensa, cualquier operación militar puede convertirse en frente interno adicional.

La política exterior deja de ser consenso bipartidista y se vuelve campo de disputa doméstica.

Trump: ¿cálculo frío o movimiento reactivo?

La pregunta es inevitable.

¿Está todo calculado?

¿O fue un movimiento acelerado para frenar el enorme ruido, el enorme dolor y el severo escándalo interno?

Tres escenarios conviven.

Cálculo estratégico deliberado.

Línea roja cruzada.

Respuesta disuasiva.

Restauración de credibilidad.

Mensaje claro a aliados y adversarios.

La lógica clásica:

No golpear es proyectar debilidad;

Golpear con precisión redefine el tablero.

Pero esto exige arquitectura de salida clara.

¿Existe?

Distracción estratégica

El llamado “rally around the flag”.

Un conflicto externo puede:

Unificar opinión pública.

Relegar titulares incómodos.

Reposicionar liderazgo.

No implica fabricar guerra.

Implica acelerar decisiones cuando el contexto interno las vuelve funcionales.

El problema es que una escalada mal gestionada no tapa escándalos.

Los multiplica.

Si el petróleo sube, la inflación reaparece y los mercados reaccionan, la narrativa se vuelve económica, no patriótica.

Improvisación de alto riesgo

Si la operación no tuvo:

Consenso institucional amplio.

Respaldo estratégico prolongado.

Coordinación internacional sólida.

No sería ajedrez.

Sería un movimiento táctico con consecuencias abiertas.

Y Medio Oriente no perdona improvisaciones.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com