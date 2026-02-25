La ATDT, mediante el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, dio inicio a los primeros cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial para estudiantes de Educación Media Superior, donde aprenderán sobre el desarrollo de software e inteligencia artificial.

Más de 7 mil estudiantes inician cursos de IA en Michoacán

La matrícula completa para estos cursos es de 7 mil 153 estudiantes, de los cuales el 56% son mujeres, lo que representa un avance en participación dentro de los sectores estratégicos de alta especialización.

Michoacán se convirtió en la única entidad del país en abrir este espacio formativo para estudiantes de nivel bachillerato, resultado de un trabajo coordinado entre el gobierno estatal y diversas instituciones federales.

Más de 7 mil estudiantes iniciaron cursos de Inteligencia Artificial en Michoacán (cortesía)

En el proyecto participan la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), la Secretaría de Educación del Estado y el Instituto de Educación Media Superior y Superior.

Asimismo, se dio a conocer que el curso tendrá una duración de cinco meses y contempla contenidos enfocados en:

Inteligencia Artificial

Pensamiento matemático

Desarrollo de Software

Infraestructura tecnológica

Soporte técnico

Por otra parte, se detalló que las clases comenzaron de manera simultánea y en modalidad en línea en 10 municipios:

Jiquilpan

Zamora

Lázaro Cárdenas

Zitácuaro

Apatzingán

Tacámbaro

La Piedad

Morelia

Ciudad Hidalgo

Uruapan

Con esta estrategia, el gobierno de México refuerza su apuesta por la educación tecnológica, la soberanía digital y la formación de talento mexicano, además de impulsar oportunidades para jóvenes en sectores vinculados con la innovación y el desarrollo científico.

Además, estos cursos posicionan a Michoacán como referente nacional en la incorporación de estudiantes de bachillerato a programas especializados en inteligencia artificial, una de las áreas con mayor crecimiento a nivel global.