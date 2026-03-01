El texto circuló en redes sociales, particularmente en Facebook. No tiene firma conocida, pero no la necesita. Su fuerza no está en la autoría sino en el espejo que coloca frente a millones de hogares mexicanos. Es de esos mensajes que incomodan porque dicen en voz alta lo que muchos prefieren justificar en silencio. Y por eso mismo vale la pena detenerse a leerlo con calma, sin la tentación de deslizar el dedo y seguir de largo.

La escena es conocida. Demasiado conocida. El hijo que “no trabaja”, pero trae dinero. El muchacho que dejó la escuela, pero siempre tiene efectivo. El joven que de pronto cambia de amigos, de hábitos, de ropa. El celular nuevo, los tenis caros, la moto, luego el carro. La despensa llena. El gas pagado. El recibo de la luz sin atraso. Y nadie pregunta. O peor aún: alguien pregunta y decide no escuchar la respuesta.

Ahí empieza todo. No con el primer disparo ni con la primera extorsión, sino con la primera vez que se voltea la cara. Con la primera vez que se acepta el dinero sin explicación. Con la frase que se repite como mantra para tranquilizar conciencias: “al menos ayuda en la casa”. Esa frase, tan común como peligrosa, es uno de los pilares invisibles sobre los que se sostiene la violencia cotidiana en este país.

El texto no acusa desde la comodidad del púlpito. Interpela. Señala. Dice sin rodeos que el dinero que entra a casa no es neutro, que no es abstracto, que no se limpia por cruzar la puerta del hogar. Ese dinero viene de algún lado, y casi siempre de un lugar donde alguien perdió algo: un negocio, un familiar, la tranquilidad, la vida. Cada peso trae consigo una historia que no se cuenta en la mesa, pero que existe aunque se ignore.

Durante años se ha querido reducir la discusión de la violencia a una narrativa simple: malos contra buenos, criminales contra víctimas, Estado contra delincuencia. Pero la realidad es más incómoda. Más amplia. Más sucia. México no se desangra solo por quienes jalan el gatillo, sino también por quienes normalizan que ese gatillo exista en manos de sus hijos.

Esto no va de criminalizar la pobreza ni de desconocer el miedo. Va de entender que la línea entre sobrevivir y justificar lo injustificable se cruza todos los días, en miles de casas, cuando se decide no ver. El miedo es real. La amenaza también. Pero la comodidad, el beneficio inmediato y la resignación moral juegan un papel igual de corrosivo.

El texto tomado de redes sociales enumera escenas que cualquiera reconoce: el secuestro del que no se vuelve a hablar, el negocio que cierra porque ya no pudo pagar la cuota, la bala perdida que no era tan perdida, la farmacia quemada, la tienda incendiada. No son metáforas. Son postales del país. Son daños colaterales de un sistema donde demasiadas personas prefieren no hacer preguntas mientras el dinero alcance.

Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar: el crimen organizado no se sostiene solo con armas y corrupción institucional, sino con una red social de silencios, tolerancias y autoengaños. Se sostiene cuando en casa se decide no preguntar. Cuando se justifica al hijo porque “no tuvo oportunidades”. Cuando se culpa al gobierno, al sistema, al pasado, pero nunca a la decisión presente de aceptar lo inaceptable.

Por supuesto que el Estado ha fallado. Y de manera estrepitosa. Ha fallado en seguridad, en justicia, en educación, en oportunidades reales. Pero usar ese fracaso como coartada moral para permitir que la violencia se vuelva ingreso familiar es otra cosa. Es cruzar una línea que no se borra con discursos ni con excusas.

El texto lo dice con claridad: denunciar no es traicionar. Entregar no es dejar de amar. Son frases duras, casi imposibles de aceptar para quien vive esa realidad de cerca. Pero también son las únicas que apuntan a una salida. Proteger al hijo a cualquier costo no siempre es amor; muchas veces es condenarlo a un final anunciado y arrastrar a otros en el camino.

Mientras se protege al hijo armado, se desprotege a todos los demás. A los vecinos. A los comerciantes. A los niños que juegan en la calle. A las familias que solo quieren vivir sin miedo. Esa es la ecuación que no se quiere hacer, pero que existe aunque se ignore.

El silencio también mata, dice el texto. Y no es una exageración. El silencio permite que la violencia se reproduzca, que se normalice, que se herede. Permite que el país siga pagando un precio altísimo todos los días, mientras se simula sorpresa ante cifras que ya nadie quiere ver.

Este texto no resolverá el problema. Ningún texto lo hará. Pero sí cumple una función esencial: incomodar. Romper la narrativa cómoda donde siempre hay otros culpables y nunca responsabilidades compartidas. Recordar que la descomposición social no empieza en el monte ni en la frontera, sino muchas veces en la sala de una casa donde se decidió no preguntar.

El país necesita más que operativos y discursos. Necesita una conversación brutalmente honesta sobre las decisiones pequeñas, cotidianas, familiares, que también construyen esta tragedia. Porque mientras sigamos creyendo que la violencia es solo cosa de otros, México seguirá pudriéndose, no solo por quienes disparan, sino por quienes callan.

Opinion.salcosga23@gmail.com

@salvadorcosio1