El cierre de un periodo ordinario en la Cámara de Diputados no es simplemente una fecha en el calendario legislativo. Es una prueba.

Es donde se cae la simulación.

Es el momento en el que se nota quién vino a cumplir y quién solo vino a estar.

Hoy la ciudadanía ya no se conforma. Y tiene razón.

Porque México no necesita más promesas bonitas.

Necesita resultados. Necesita carácter. Necesita congruencia. Pero sobretodo, necesita gente que sí se atreva a hacer lo que otros solo dicen.

La política cambió. Y quien no lo entienda, ya se quedó atrás.

La gente está cansada de los que aparecen en campaña y desaparecen cuando hay que resolver.

De los que hablan mucho… y hacen poco.

De los que se acomodan… en lugar de incomodar.

Y ahí es donde se marca la diferencia.

Porque esto no se construye con narrativa. Se construye con trabajo. Diario. Sin pausa. Sin pretextos.

Este periodo legislativo deja algo claro: en política no valen las palabras, valen los hechos.

Por eso lo digo muy claro: yo no vine a ser una más. No vine a adaptarme. No vine a quedar bien.

Vine a trabajar. Y el trabajo está ahí, visible, medible, comprobable, para quien lo quiera ver.

En cada iniciativa que empujamos. En cada causa que defendimos. En cada colonia donde dimos la cara. En cada persona que sabe que aquí sí hay respuesta.

Porque la política que sirve no es la que promete. Es la que resuelve.

Cierro un periodo legislativo… pero no bajo el ritmo. Lo subo.

Asumo una nueva responsabilidad como secretaria de la Mesa Directiva en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Y lo asumo con la misma convicción con la que he trabajado desde el primer día: con congruencia, con compromiso y con una idea muy clara de para qué estoy aquí.

No se trata de ocupar espacios. Se trata de estar a la altura de ellos.

Mientras algunos ven el receso como descanso, yo lo entiendo como oportunidad.

Oportunidad de estar más cerca, de trabajas más, de responder mejor.

Porque el compromiso no se ajusta al calendario, se sostiene todos los días.

Y también lo digo de frente, yo no estoy aquí para verme bien. Estoy aquí para hacer las cosas bien.

Y lo digo con la frente en alto, No soy igual que todos. Y no tengo por qué serlo.

Yo sí vine a servir. No a servirme.

Aquí no hay simulación. Aquí hay resultados.

Aquí no hay excusas. Aquí hay decisiones.

Y aquí no hay duda: yo no vine a aprender política. Vine a ejercerla.

No vine a pedir espacio. Vine a ganarlo.

Y en un momento donde la política exige resultados, quien no responde, sobra.

Yo no pienso sobrar. Pienso marcar la diferencia.