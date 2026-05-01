La Cámara de Diputados recibió este jueves 30 de abril la Cuenta Pública 2025 para su revisión; este sería uno de los informes más relevantes en materia financiera y rendición de cuentas de México.

El diputado Ricardo Monreal confirmó la recepción del informe y destacó que su entrega se realiza en cumplimiento del artículo 74 de la Constitución, para que pueda ser consultado por la ciudadanía.

Cámara de Diputados recibe Cuenta Pública 2025 de México para su revisión

El informe de la Cuenta Pública 2025 fue entregado este jueves a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con el plazo constitucional establecido para la rendición de cuentas.

De acuerdo con la información, la Cuenta Pública 2025 detalla de manera exhaustiva cómo se ejercieron los recursos públicos durante este año, incluyendo inversiones, programas y gasto gubernamental.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, confirmó la entrega del informe y detalló que será la Auditoría Superior de la Federación la encargada de revisar y fiscalizar los resultados de la gestión financiera del gobierno.

Cuenta Pública 2025 es entregada a la Cámara de Diputados de México para su revisión (Captura de pantalla)

Por su parte, Kenia López Rabadán enfatizó que la Cuenta Pública permite transparentar el destino de los impuestos y recursos del erario, por lo que su análisis será clave para determinar si hubo un manejo adecuado del gasto.

El informe será turnado a la Comisión Permanente y posteriormente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, instancia que coordina el proceso de revisión técnica y auditoría.