El senador Javier Corral advirtió que Estados Unidos busca poner el foco en Sinaloa para callar las críticas por el operativo en Chihuahua que dejó dos agentes estadounidenses muertos.

El tema de Sinaloa ha venido a desplazar un tema que es muy delicado y muy grave pues hay una acción (en Chihuahua) de flagrante violación a la soberanía nacional Javier Corral, senador y exgobernador de Chihuahua

En entrevista con Radio Fórmula, Javier Corral sostuvo que las críticas contra Rubén Rocha sería una reacción directa de Estados Unidos con el fin de callar las acusaciones de injerencia.

Sobre ese argumento, el también exgobernador de Chihuahua pidió no perder de vista la situación de Maru Campos, toda vez que el ingreso ilegal de esos agentes constituye una traición a la patria.

Sin sanción a Maru Campos en el Senado; FGR investigará caso CIA en Chihuahua (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Javier Corral señala que Maru Campos podría ser investigada por violar Seguridad Nacional y leyes federales

Durante la misma entrevista, Javier Corral criticó la negativa de Maru Campos de presentarse a comparecer en el Senado por el ingreso y muerte de los agentes estadounidenses en Chihuahua.

Sin embargo, subrayó que no solo está abierta la posibilidad de un juicio político, pues, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a Maru Campos se le investigaría por su presunta violación a:

La Seguridad Nacional

Constitución General de la República

Ley de Tratados y Convenios Internacionales

Ley de Armas y Explosivos

En ese sentido, resaltó que las acusaciones de Estados Unidos en Sinaloa han desplazado la narrativa sobre Maru Campos, a pesar de que la violación a la soberanía nacional constituye un delito grave.

Javier Corral (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“Nunca nos pidieron colaborar”, dijo Javier Corral sobre Estados Unidos durante su gobierno en Chihuahua

Cuestionado sobre posibles insinuaciones de Estados Unidos para colaborar en Chihuahua, el exgobernador Javier Corral indicó que nunca se presentaron ni se hubiera aceptado la presencia de agentes estadounidenses.

Jamás nos lo pidieron, obviamente no hubiéramos aceptado. Nosotros sí estábamos en absoluta coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal Javier Corral, senador y exgobernador de Chihuahua

Además, señaló que el Estado debe estar al tanto de la presencia extranjera en temas de seguridad, por lo que parece poco creíble que la gobernadora Maru Campos no supiera sobre el ingreso de los agentes como ha sostenido.