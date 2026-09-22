Así es, este fin de semana nos tocó ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a recibir la novena aeronave de la empresa Aerolínea del Estado Mexicano, conocida comercialmente cómo Mexicana de Aviación.

Este nuevo equipo de la marca Embraer, de fabricación brasileña, es un modelo 190 E2, con capacidad para transportar a 108 pasajeros, el avión se suma a la flota ya existente, y esperan terminar el año con 12 aeronaves.

Llegó al AIFA directamente de Brasil, con ese olor a nuevo que es inconfundible. Este avión además tiene la característica de ahorrar combustible hasta en 25%; puede utilizar combustible sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), y además cuenta con motores super silenciosos, lo que coadyuva la disminución del ruido medioambiental.

La importancia de que siga creciendo la flota de Mexicana es la de aumentar la oferta de asientos; la llegada de esta nueva aeronave se traduce en 57,020 asientos mensuales, esto significa un crecimiento del 11.04%.

A eso sumemos que el factor ocupacional sigue creciendo, al igual que la satisfacción al cliente, que es uno de sus puntos más fuertes. Este avión con matrícula XA-MXI servirá para seguir conectando regionalmente a México.

La llegada de este Embraer 190-E2 se vio engalanada con la presencia del Ballet Folklórico Social Ozumbilla, quienes nos deleitaron con bailes de la región de Nayarit.

Mexicana de Aviación recibe su aeronave número 9 de la fabricante brasileña Embraer (Especial)

Además del significado que adquiere la presencia del ballet durante el mes patrio, con su participación queda claro que México es un gran país con una cultura enorme; no hay región del país que no tenga algo de cultura para compartir, y ahora, gracias a Mexicana de Aviación, crecen las posibilidades de conectar con distintos puntos de nuestro territorio nacional.

Muchas veces he comentado que más allá de que Mexicana sea un transporte aéreo, también contribuye con el crecimiento de la nación, al conectar diversos puntos, y también por ser una aerolínea de carga, llevando productos y bienes, alimentos y medicamentos -entre otras muchas cosas- que sirven precisamente para generar ingresos en los lugares en donde el avión aterriza.

Por eso me gusta decir que la aviación beneficia a la población, aun de manera indirecta; es decir, muchas veces no tienes que volar para verte beneficiado por la industria aérea; el movimiento que hace de las mercancías hace la gran diferencia.

Vamos a los datos duros, para que tengan una mejor idea de por qué es importante seguir apoyando a la nueva Mexicana de Aviación. Por principio de cuentas, por su modelo de aviación regional, porque tras la salida de Transportes Aeromar ese mercado quedó completamente abandonado.

De forma maliciosa, mucha gente, así como medios de comunicación y pseudo analistas, omiten el importante punto de su modelo de negocio, y pretenden que directamente compita con las tres aerolíneas más grandes que tiene el país, de las que una trabaja bajo el modelo tradicional y las otras dos bajo el modelo “low cost” o como les gusta llamarse “ultra low cost”. La primera con más de 90 años en el mercado, y las otras dos llevan 20 años dando servicio.

Seamos serios, no se pueden comparar a estas tres consolidadas aerolíneas con una de reciente creación; Mexicana de Aviación lleva dos años y nueve meses dentro del mercado aéreo y con un modelo de aviación regional. Cuando escucho o leo comentarios acerca de que “no es necesario tener otra aerolínea”, me queda claro que son personas que no saben que la actividad de la industria aeronáutica en nuestro país aporta al Producto Interno Bruto nacional (PIB) un 4.9%.

Genera más de 1.8 millones de empleos, además de impulsar la competitividad y el sector turístico. Nuestro país es ideal para desarrollar la actividad aeronáutica, por varios puntos: su ubicación geográfica, así como el acceso a mercados clave, eso sin contar los acuerdos comerciales que se pueden establecer.

A eso sumemos que México tiene una excelente mano de obra calificada y especializada en ingeniería aeronáutica; de igual manera es excelente para la gestión de las operaciones aeroportuarias, la infraestructura y el potencial que México tiene para crecer lo hace super atractivo; por último, nuestra nación es de las más visitadas a nivel mundial, lo que impulsa la demanda de vuelos y de los servicios aeroportuarios.

Toda esta actividad aporta anualmente alrededor de 88 millones de dólares, ¡y sigue creciendo!, por eso es de vital importancia que el dinero se quede en empresas mexicanas, ya sean privadas o públicas.

Que no les parezca extraño, cuando en los medios lean encabezados maliciosos del tipo “Mexicana solo pierde dinero”, lo único que buscan es que esa idea se quede impregnada en la mente de la población, pero no porque sea real.

Mexicana de Aviación recibe su aeronave número 9 de la fabricante brasileña Embraer (Especial)

Mexicana todavía no alcanza su punto de equilibrio, pero trabaja todos los días para acortar el tiempo estimado, que es de cinco años durante los que se recibe subsidio gubernamental.

Y hay que repetirlo una vez más: cuando son de reciente creación todas las aerolíneas en México se subsidian por cinco años por el Estado, para que lleguen a su punto de equilibrio y después puedan volar solas. No olvidemos que la aviación es un sector estratégico, pilar para el desarrollo del país.

Así que, sin ambages lo digo: me da muchísimo gusto la llegada de la novena aeronave, y lo tengo que decir, el servicio a bordo de Mexicana (es mi área de expertise) es más que excelente, y es de destacarse el nivel de compromiso con la seguridad aérea.

¡Enhorabuena!