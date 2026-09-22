Aeropuertos de Estados Unidos sufrieron una cancelación masiva de vuelos debido a un imprevisto por el corte accidental de los cables de fibra óptica.

Esto provocó afectaciones a vuelos locales e internacionales durante la tarde de este lunes 21 de septiembre.

Aeropuerto Internacional de Nueva York ‘John F. Kennedy’ (Especial)

Aeropuertos de Estados Unidos cancelan vuelos por falla en la fibra óptica

De acuerdo con el secretario de transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, cientos de vuelos en los aeropuertos de Filadelfia y Nueva York tuvieron que ser cancelados o pospuestos.

Esto sucedió alrededor de la 1:00 p.m. del lunes 21 de septiembre de 2026, todo se debió a un problema en las líneas de comunicación, derivado de un corte accidental en la fibra óptica.

El aeropuerto de Newark de Nueva York, registró 168 vuelos cancelados y 97 demorados, mientras que el de Filadelfia tuvo 63 vuelos cancelados y 189 demoras.

Los aeropuertos de LaGuardia y JKF también fueron afectados por el corte a las comunicaciones, aunque en su caso no se reportaron cuantos vuelos fueron afectados.

Aunque poco a poco se fue restableciendo el servicio, se espera que las afectaciones persistan hasta las primeras horas del martes 22 de septiembre.

Torre de control del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York (Olga Fedorova / AP)

Corte de fibra óptica por una construcción provocó la cancelación de vuelos en Estados Unidos

El mismo Sean Duffy mencionó que la falla en las comunicaciones y cancelación de vuelos se debió al corte accidental de la fibra óptica por parte de trabajadores de Amtrak.

Una cuadrilla de constructores de Amtrak afectó por error los cables de fibra óptica mientras trabajan en una zona de Nueva Jersey.

El problema vino porque esa línea era la de respaldo, la cual no podía ser usada luego de que la línea principal presentara intermitencias.

Es decir, los aeropuertos de Estados Unidos sufrieron de problema de comunicación debido a fallos en la línea principal de la fibra óptica antes de cancelar los vuelos.

Para evitar más afectaciones decidieron cambiar a la de respaldo, encontrando con la sorpresa de que esta estaba totalmente inhabilitada debido al corte accidental de Amtrak.

Aunque el sistema principal volvió a funcionar de manera limitada, la línea de respaldo tardará 13 horas en ser arreglada, en palabras de Bryan Bedford, director de la Administración Federal de Aviación.