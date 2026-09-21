Les traigo una muy buena noticia, sobre todo para los usuarios de aerolíneas afiliadas a la Star Alliance. Y es que voy a contar que acaban de firmar un convenio de colaboración para poder operar salas VIP.

Así es, la Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon (Corea del Sur), -IIAC, por sus siglas en inglés- junto con Star Alliance, una de las alianzas de líneas aéreas más grandes del mundo, firmaron un “Convenio de Entendimiento” (MOU, por sus siglas en inglés), para establecer un salón VIP en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN).

Los pasajeros que vuelan en aerolíneas afiliadas a la Star Alliance tienen acceso a la sala VIP de Asiana Airlines, sin embargo esta línea aérea se integrará a Korean Air, así que se tiene previsto que Asiana Airlines deje la alianza el 16 de diciembre de este año.

Por lo que este acuerdo se firma con el fin de garantizar a los usuarios poder hacer uso de estos salones “Premium”, y que no pierdan la experiencia.

A través de un comunicado se informó que la sala de Asiana Airlines, ubicada en el área oeste de la Terminal 1, pasará a convertirse en un salón VIP de Star Alliance; la previsión es que comience a dar sus servicios durante el cuarto trimestre del 2026.

La idea es que los pasajeros no sientan una disminución en el servicio que se les brinda cuando son elegibles para disfrutar de este tipo de salas, pues continuarán disfrutando de un servicio de calidad previo al vuelo.

En la firma de este convenio participaron la vicepresidenta de Experiencia del Cliente en Star Alliance, Ambar Franco y el director de Operaciones de la Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon, Kim Chang-gyu.

Para Amber Franco: “El Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN) es un punto de conexión muy importante para Star Alliance, donde operan varias de nuestras aerolíneas asociadas […] Esta alianza estratégica con IIAC refleja nuestro compromiso compartido de brindar a los pasajeros una experiencia impecable y de gran calidad de principio a fin.

Nos enorgullece abrir una sala VIP en uno de los aeropuertos líderes en el mundo y estamos listos para dar la bienvenida a los usuarios de nuestras aerolíneas”.

A su vez el director de Operaciones de la Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon, señaló: “Este acuerdo forma parte de nuestros esfuerzos para ofrecer un servicio estable y de excelencia a los pasajeros que utilizan el Aeropuerto de Incheon (ICN), en medio de transformaciones clave como la integración de Asiana Airlines y Korean Air.

Seguiremos brindando todo el respaldo en materia de instalaciones y operación para que las aerolíneas asociadas de Star Alliance amplíen su red desde la Terminal 1 del Aeropuerto de Incheon (ICN) y ofrezcan la mejor atención a sus usuarios”.

Dejen les platico brevemente este chisme, porque en los medios, hay quien confunde “fusión” con “asociación”.

En noviembre del 2020 el gobierno de Corea del Sur anunció la intención de crear una aerolínea “predominante”, ante los problemas por los que estaba atravesando Asiana Airlines en esos momentos.

En Corea del Sur esta fusión se completó en diciembre del 2024, después de que Estados Unidos, ¡oh señor todo poderoso!, diera el visto bueno; en realidad fue el Departamento de Justicia (Deparment of Justice, DOJ, por sus siglas en inglés), quien permitió a Korean Air adquirir el 63.88% de las acciones y en junio de 2025 se terminó de fusionar su programa de viajero frecuente.

Es por eso que el siguiente paso, es lo correspondiente al salón VIP de su principal aeropuerto de donde sale Korean Air, ya que a partir del 17 de diciembre de este año, Asiana Airlines desaparece por completo.

Abro paréntesis: este tema lo traigo a colación porque en México hay quienes siguen pensando que Viva y Volaris se van a fusionar, y no, lo que buscan es que ambas puedan ser administradas bajo una sola controladora llamada “Más vuelos”, operando cada línea aérea de forma independiente, como en su momento trabajó Mexicana y Aeroméxico bajo el cobijo de CINTRA.

Espero que con esto les quede claro cuando una línea aérea se fusiona o cuando nada más establece una alianza, o un “Joint Venture”, como es el caso actual de Aeroméxico y Delta. Cierro paréntesis.

La firma de este convenio en Corea del Sur busca consolidar beneficios, no solo para los usuarios de Korean Air -y los que fueran pasajeros de Asiana Airlines-, sino abrirlo a toda la alianza de líneas aéreas que tiene Star Alliance.

La alianza nació en 1997, justo un año antes de que yo entrara al maravilloso mundo de la aviación, y aglutina a las siguientes líneas aéreas: United, Singapore Airlines, Air Canada, Air New Zealand, ITA Airways, Lufthansa, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, EVA Air, Avianca, Copa Airlines, LOT Polish Airlines, Brussels Airlines, THAI, SWISS, Aegean Airlines, Shenzhen Airlines, Austrian Airlines, Air China, Ethiopian Airlines, Croatia Airlines, ANA, Air India, EGYPTAIR y South African Airways.

Como detalle, Korean Air además es cofundadora de la alianza SkyTeam, un gran conjunto de líneas aéreas, en donde Aeroméxico también forma parte.

Por eso este no es un tema menor, se busca que tanto los pasajeros que viajen en aerolíneas que formen parte de la alianza Star Alliance tengan acceso a las salas VIP del aeropuerto, como lo tienen los usuarios de la alianza SkyTeam.

Además, esta nueva sala de Star Alliance se convierte en la séptima a nivel mundial, sin contar que durante el primer semestre el Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN) se colocó en el primer lugar de transporte de pasajeros a nivel mundial en tráfico internacional.