La semana pasada el mundo miró a Shenzhen, la ciudad donde se fabrica buena parte de las pantallas en las que usted lee esta columna. El jueves 19, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se sentaron por primera vez en la historia en la misma mesa. Dos días antes, en una villa de la misma ciudad, Claudia Sheinbaum se reunió con Xi Jinping.

Es la segunda vez que se ven y la primera en suelo chino. Es también el primer viaje de la presidenta a Asia. Y no fue sólo una foto. El Estado mexicano salió de Shenzhen con memorándums de entendimiento en energía termosolar, inteligencia artificial, medio ambiente y movilidad educativa; con la ruta para declarar 2027–2028 como Año del Turismo México–China, a 55 años de relaciones diplomáticas; con la conversación abierta para vender más en ese mercado, «del aguacate al tequila», y con una invitación a Xi para la cumbre APEC que México organizará en 2028. La presidenta habló de sentar las bases de la colaboración para los próximos 15 años.

Lo relevante es que, en la misma gira, la presidenta se sentó con Xi y, un día después, con Trump. México habló con las dos potencias sin pedirle permiso a ninguna. Lo que está en juego ahora es convertir esa agenda de viaje en una estrategia hacia el Pacífico.

Mirar hacia Oriente no es una ocurrencia de este sexenio. Durante 250 años, de 1565 a 1815, la Nao de China unió Acapulco con Manila. Por ese puerto entraron sedas, porcelanas y especias que luego cruzaban el país hacia Veracruz y Europa. De regreso viajaba la plata novohispana, y el peso acuñado aquí terminó circulando como moneda en buena parte de Asia.

México fue, literalmente, la bisagra del primer comercio global. Luego vino la independencia, el siglo XIX y, en el XX, la gravedad de Estados Unidos. Desde 1994, con el TLCAN, nuestra brújula apunta casi sólo al norte.

A primera vista, la visita podría parecer contradictoria. Desde el 1 de enero, México cobra aranceles de entre 5 y 50% a 1,463 fracciones de países sin tratado comercial, y China es el país con más productos alcanzados. Según Marcelo Ebrard, las importaciones chinas sujetas a esos aranceles cayeron 28% en los primeros cinco meses del año. Aun así, la presidenta llegó a Shenzhen a proponerle a Xi más cooperación y más espacio para los productos mexicanos.

La contradicción es sólo aparente, y desactivarla fue justamente el trabajo diplomático de los últimos meses. La operación de la presidenta, con el canciller Roberto Velasco como pieza clave, preparó el terreno con tiempo. En septiembre, Velasco viajó a Pekín, se reunió con su homólogo Wang Yi, propuso dar continuidad al mecanismo de consultas políticas entre ambas cancillerías y anunció la apertura de un consulado en Chongqing. Días antes de la cumbre pasó por Japón para presentar el Plan México a empresas japonesas con inversiones en el país. México no llegó a Shenzhen a dar explicaciones, sino con la relación encauzada y una agenda propia.

Esa agenda tiene una lógica clara. El comercio con China supera los 100 mil millones de dólares al año, con un déficit enorme para nosotros, y la revisión del T-MEC sigue abierta. Por eso Sheinbaum descartó un tratado de libre comercio con China y repite que el objetivo del Plan México es «producir más en México e importar menos». No se trata de cerrarle la puerta a nadie, sino de decidir qué puertas abrimos y en qué términos.

La fórmula que se está construyendo es cooperación sin dependencia. China no como mercado de reemplazo ni como fábrica que nos inunda, sino como socio en tecnología, energía solar, salud y agua. Es una apuesta razonable, y los memorándums firmados son el primer paso para que no se quede en enunciados.

Aquí está lo relevante. Las 21 economías de APEC suman 54% del PIB mundial y 44% del comercio global. Ahí están Japón, Corea, Vietnam, Australia, Indonesia. México ya tiene llaves para entrar: es parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico desde 2018 y tiene acuerdo económico con Japón desde 2005. Las usamos poco.

Mirar al Oriente con estrategia significa diversificar dentro de Asia, no apostar todo a Pekín. Que en Shenzhen la presidenta también haya sostenido encuentros con Vietnam, Australia y Canadá es una señal correcta. Las relaciones económicas internacionales deben construirse a partir de intereses estratégicos, oportunidades de desarrollo y objetivos de largo plazo.

Y hay una fecha que convierte esto en urgencia: en 2028 México será sede de APEC. Tenemos dos años para construir una verdadera agenda del Pacífico: fortalecer nuestra infraestructura portuaria y logística, identificar los sectores mexicanos con mayor potencial exportador hacia Asia, atraer inversiones que incorporen transferencia tecnológica y aprovechar los tratados comerciales que ya tenemos firmados.

México debería llegar a 2028 no sólo como anfitrión de las principales economías del Pacífico, sino como un país con una estrategia definida para insertarse en esa región. Organizar APEC debe ser la culminación de una estrategia, no el inicio de una conversación.

Mirar al Oriente no es traicionar al norte. Es lo que hace cualquier país que no quiere depender de un solo cliente, de una sola moneda, de un solo humor y de un solo tuit. La Nao de China nos enseñó que México vale más cuando es puente que cuando es patio. La diferencia entre una cosa y otra no está en la foto con Xi, sino en lo que firmemos después de ella.

La brújula puede seguir apuntando al norte, sin perder de vista que la rosa náutica puede dirigir hacia múltiples destinos.