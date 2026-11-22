A través de redes sociales, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se reunirá con su homólogo de China para buscar un comercio más equilibrado.

Lo que vamos a ver el lunes son temas de carácter comercial que tienen que ver con cómo podemos tener un comercio más equilibrado. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

De acuerdo con el funcionario mexicano, el encuentro está previsto para el próximo lunes 23 de noviembre de 2026, con el objetivo de abordar la relación comercial entre México y China.

Esto ocurre en un contexto donde el gobierno mexicano busca reducir el desequilibrio comercial, ya que las exportaciones chinas a territorio nacional superan doce veces a las mexicanas.

Marcelo Ebrard (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Marcelo Ebrard buscará equilibrar el intercambio comercial entre México y China

Desde Beijing, Marcelo Ebrard dio a conocer que se reunirá este lunes con el ministro de Comercio, ocupado por Wang Wentao, a fin de construir un intercambio comercial más equilibrado entre ambas economías.

El funcionario explicó que China exporta a México doce veces más de lo que México vende al mercado chino , una situación que buscará equilibrar el Gobierno mexicano.

No obstante, Marcelo Ebrard reconoció que algunas regulaciones complican el intercambio, y que México también necesita intensificar sus esfuerzos para fortalecer sus exportaciones.

Parte de eso se debe a regulaciones difíciles, pero una parte importante también se debe al esfuerzo que nosotros debemos hacer. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Desde Beijing , capital de la República Popular China , preparando reunión de trabajo el lunes con mi contraparte : pic.twitter.com/x4dIYaTuj3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 21, 2026

Marcelo Ebrard destaca desarrollo de China

En su mensaje, Marcelo Ebrard destacó también a China como ejemplo de desarrollo, ya que en medio siglo lograron convertirse en la principal potencia manufacturera.

Decirles que hay muchas lecciones aquí para aprender, para ver lo que están haciendo. Lograron en un periodo muy corto, en términos históricos, medio siglo, convertirse en la principal potencia manufacturera y muy, muy cerca de ser, junto con Estados Unidos, los líderes tecnológicos del mundo. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Además, recordó que estos resultados están relacionados con el mejoramiento de sus universidades, así como la creación de múltiples empresas manufactureras.