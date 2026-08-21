Air Canada acaba de anunciar, a través de un comunicado, la inversión millonaria, de Blackstone (banco de inversión de Nueva York) y La Caisse (caja de depósitos e inversiones en Quebec), por 2 mil 500 millones de dólares canadienses. Y según los datos proporcionados esto equivale a tan solo el 25% de costo total del programa Aeroplan, el programa de lealtad de la línea aérea, cuyo valor final está situado en los 10 mil millones de dólares canadienses.

Además de los mencionados, existen más inversionistas como PSP Investments y British Columbia Investmente Management Corporation.

Ahora, la importancia de que Air Canada comunique lo anterior radica en que la aerolínea seguirá manteniendo el absoluto el control operativo de este programa de lealtad, pues es una parte fundamental de la propuesta de valor para los pasajeros; lo mismo pasa con la estrategia comercial de línea aérea, dejando claro que por ningún motivo esta inversión tendrá repercusiones, ni en los trabajadores, mucho menos con los socios y los miembros.

Lo que Air Canada busca con esta inversión es cubrir el vencimiento de la deuda que tiene y con ello fortalecer sus balances financieros. Su intención de reducir su deuda bruta, es en buen español, para mantener sus finanzas sanas, y seguir operando de forma ininterrumpida.

Con esta inversión Air Canada conservará el control en la estrategia, la gestión diaria y las operaciones de la línea aérea, así como el funcionamiento del programa de lealtad Aeroplan; y de forma totalmente transparente los inversionistas contarán con el derecho de participar de las distribuciones de Aeroplan, siempre y cuando sean declaradas por su consejo de administración, y con una política de distribución previamente acotada.

Quiero destacar: esta línea aérea es tan transparente que hasta nos cuenta con lujo de detalles, cuáles son las condiciones a las que se someten los inversionistas. Dijo Confucio, el filósofo chino, que “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”, y desafortunadamente los mexicanos estamos acostumbrados a la opacidad, y la hemos normalizado a niveles insospechados, al grado que se hacen inversiones -en cualquier industria- y no se le explica al público de qué va, ni cuáles son los alcances de este tipo de intervenciones por parte del capital.

Para Air Canada es fundamental transparentar todo el proceso, para que nos quede claro a todos. Dentro de su comunicado nos compartieron lo siguiente:

“● El grupo de inversionistas también incluye a PSP Investments y British Columbia Investment Management Corporation.

● Air Canada mantiene el control total sobre la estrategia, las operaciones y la gestión diaria de Aeroplan a través de su participación mayoritaria.

● Los socios, miembros y empleados de Aeroplan no experimentarán cambios como resultado de la transacción.

● La transacción respalda la inversión en el plan estratégico y el crecimiento a largo plazo de Air Canada, además de destacar el valor del programa de lealtad líder en la industria de Aeroplan.

● Los recursos obtenidos se utilizarán para cubrir el próximo vencimiento de deuda por US$1,200 millones y acelerar la recompra de acciones, incluida una oferta sustancial de recompra de hasta $800 millones de dólares canadienses en acciones.”

Lo que hay que destacar es que Aeroplan, el programa de lealtad de Air Canada, cuenta con más de 10 millones de miembros alrededor del mundo, y lo mejor es que gracias a las alianzas que la aerolínea tiene, los socios de este programa pueden acumular puntos para cambiarlos por viajes, y también los pueden canjear por tarjetas de regalos, artículos, y un sinfín de productos más, que son de gran utilidad para los viajeros.

Pero no solo son “puntos”, sino también la gran oportunidad de acceder a más de 50 líneas aéreas gracias a Aeroplan. De hecho, aprovecho para comentarles que mi hija la mayor, precisamente eligió a Air Canada para viajar a Europa, y estará utilizando esta red, aprovechando que se cuenta con una oferta de más de 1,300 destinos alrededor del mundo.

No es la primera vez que ella elige Air Canada, cuando viajó a Australia, se fue con ellos, y quedó encantada. En esta ocasión quiere ir a Ámsterdam, y de nuevo se decantó por esta línea aérea.

Siempre lo menciono: hay mercado para todos, y son los pasajeros quienes estudian y analizan las ventajas y desventajas que ofrecen las aerolíneas; sabemos -como en este caso- que el programa de lealtad de Air Canada es fundamental para su crecimiento y solidez.

La ventaja de utilizar este tipo de programas es que incluso van más allá, pues al utilizar Aeroplan en la vida diaria, las compras del día se pueden transformar en hoteles, regalos, e incluso vuelos; por eso las líneas aéreas por regla general, cuidan mucho sus propios programas de lealtad con los clientes.

Por todo esto, felicitamos a Air Canada y le agradecemos por compartirnos los detalles de esta inversión en su programa de lealtad, transparentando la forma en cómo se hace esta transacción, con la finalidad de que, tanto sus clientes como el público en general, tengan la confianza de saber paso a paso el manejo de estos recursos millonarios, en beneficio de su programa de lealtad.